Ведение беременности после ЭКО

ЭКО – это эффективнейший метод преодоления бесплодия. После экстракорпорального оплодотворения могут забеременеть даже те женщины, которые еще недавно и помыслить не могли о материнстве. Тем не менее, добиться зачатия ребенка – это только полдела. Его еще нужно выносить, и следует учесть, что частота самопроизвольного прерывания беременности после ЭКО значительно выше, чем в случаях, когда оплодотворение происходило естественным путем. В специфике вопроса помогла разобраться «Альтравита».

Почему беременность после ЭКО не всегда заканчивается родами?

Приблизительно в 30% случаев беременность после ЭКО не заканчивается родами. Чаще всего самопроизвольное прерывание беременности происходит в первом триместре, на 8-9 неделе.

Почему так происходит? Многие считают, что причина заключается в самой технологии экстракорпорального оплодотворения, однако в действительности это не так. Вот основные факторы, повышающие риск выкидыша на ранних сроках:

1. Возраст женщин

Большинство пациенток идут на ЭКО после 30 лет. Многие проводят процедуру после 35 лет. Немалое количество женщин делают экстракорпоральное оплодотворение после 40 лет. Средний возраст пациенток, которые воспользовались ЭКО для преодоления бесплодия, значительно выше, чем у женщин, беременеющих естественным путем. Отсюда и разница в статистике невынашивания. Очевидно, что чем старше будущая мать, тем сложнее ей выносить ребенка, и тем выше риск замирания беременности.

2. Состояние здоровья женщины

Нередко и молодые пациентки используют ЭКО, как метод преодоления бесплодия. И очевидно, что делают они это не от хорошей жизни. Большинство пациенток репродуктивных центров – это женщины, у которых снижена фертильность вследствие гинекологических заболеваний или дисгормональных расстройств. Они не могут забеременеть естественным путем. По тем же причинам эти пациентки не всегда способны выносить ребенка до родов без поддержки врачей.

3. Отсутствие поддержки врачей

Нередко женщины, добившись положительного результата после ЭКО, пускают свою беременность на самотек, либо обращаются для ведения беременности к своему гинекологу в женскую консультацию. Однако такой подход не всегда правильный. Хорошо, если организм способен справиться с задачей вынашивания ребенка без сторонней помощи. Однако случается и по-другому, а гинеколог из женской консультации не всегда способен качественно оказывать услуги по ведению беременности после ЭКО, ведь сталкивается доктор с такими женщинами очень редко, и не знает всех нюансов процедуры.

Как довести беременность до родов?

Есть несколько способов, которые позволяют значительно уменьшить риск невынашивания беременности после ЭКО.

1. Сделайте ПГД.

Частая причина выкидыша на ранних сроках – это генные и хромосомные мутации. С помощью преимплантационной диагностики их можно выявить, и выбрать для переноса в матку здоровый эмбрион. Многие матери пренебрегают такой возможностью, так как это оборачивается для них дополнительными финансовыми расходами. Однако подумайте – ведь расходы будут куда выше, если беременность прервется, и ЭКО придется делать повторно.

2. Ведите здоровый образ жизни.

Некоторые будущие мамы после наступления беременности продолжают курить, употреблять вредную пищу, подвергаться стрессам на работе. Все это снижает шансы успешного вынашивания беременности. Хотя бы на первые три месяца устраните наиболее значимые стрессогенные факторы и тяжелые физические нагрузки. Больше бывайте на свежем воздухе, правильно и регулярно питайтесь, не употребляйте алкоголь. Если вы курите, откажитесь от сигарет на весь период беременности, а лучше – навсегда.

3. Обратитесь к правильному гинекологу.

Какой гинеколог является «правильным» для женщины, сделавшей ЭКО? Это специалист, который работает в репродуктивном центре, а не в обычной консультации. Именно он должен вести вашу беременность. «Правильный» гинеколог лучше всего знает, как максимально снизить риск невынашивания с помощью медикаментозных средств и других методов. Он, в отличие от гинеколога женской консультации, работает с пациентками после ЭКО каждый день, а потому имеет богатый опыт ведения такой беременности.

Забеременев после ЭКО, не стоит считать, что вы уже достигли своей цели. Соблюдайте перечисленные рекомендации, чтобы спустя 9 месяцев услышать первый крик своего малыша.

Материал подготовлен при информационной поддержке клиники AltraVita