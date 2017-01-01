Безопасные прогулки малыша. Детям от 6 месяцев

«Вот бы придумали такую конструкцию, в которую можно было бы без опасения поместить малыша! А я бы в это время спокойно белье погладила, ногти накрасила, обсудила с подругой по телефону модные новинки сезона да, в конце концов, просто выпила чашку неостывшего чая…»

Конечно, существует такое волшебное устройство под названием «манеж». И если хорошо подумать, манежи нужны больше взрослым, чем деткам. В первую очередь это очень облегчает жизнь и дарит возможность заниматься домашними делами в полную силу, а не держа в одной руке утюг, а второй поддерживая карапуза. Находясь внутри манежика, Ваше чадо не свалится с дивана, не ударится об острый угол стола, не залезет пальцами в розетку. Поэтому преимущества применения этого детского устройства нисколько не преувеличены. Такого рода загородки успешно использовали еще наши бабушки и были уверены, что ребенок при деле. Поэтому мнение, что это всего лишь взрослый каприз, блажь современной молодежи, можно легко оспорить.

Если Ваш малыш спокойный и любит, например, рисовать, складывать конструктор, перелистывать страницы книг, то манеж его нисколько не испугает, а Вы при этом получите кучу преимуществ.

Если же ребеночек часто капризничает или вредничает, не стоит думать, что это выход из ситуации – поместить его в манеж, так как со временем он будет воспринимать его как площадку для «наказания». Чтобы повысить шансы на спокойное пребывание Вашего чада в манежике, следует сажать его туда сытым, выспавшимся и находящимся в добром здравии.

Уже с полугодовалого возраста ребеночек начинает активничать, и его можно стараться приучать изначально к кровати-манеже, а уже потом – и к вариантам для более взрослых. Рекомендуемое детскими специалистами время пребывания ребенка в манеже не должно превышать 30 минут.

Такую площадку следует размещать в той комнате, где планируют быть взрослые, чтобы малыш не испугался, ведь в любом случае он всегда будет глазками искать маму.

Сегодняшний ассортимент детских манежей просто поражает воображение, а благодаря интернет-магазинам и социальным сетям Вы можете выбирать и покупать детские товары, не выходя из дома.

На что стоит обратить внимание, приобретая манеж:

Выбирайте манеж не очень ярких тонов, более спокойных – так малыш не будет перевозбуждаться и капризничать от усталости.

Материал, из которого изготовлен манеж, должен быть натуральным, высококачественным, нетоксичным и без резкого неприятного запаха.

Манеж должен быть прочным и устойчивым.

Все элементы манежа должны быть крепко и надежно зафиксированы, чтобы не произошло непредвиденного закрытия или складывания устройства с малышом внутри.

Детский манеж не должен содержать в себе острых, травмоопасных деталей.

Рекомендуется приобретать манеж средних размеров, чтобы ребенку было в нем комфортно находиться, но в то же время он не занимал всю площадь помещения. Высота бортиков может варьироваться от 70 до 110 см, чтобы исключить самостоятельное вылезание ребенка.

Разновидностей манежей – просто уйма, как говорится, «на любой вкус и кошелек». Какие основные виды манежей сегодня присутствуют на рынке?

Деревянный манеж. Это экологичный и бюджетный вариант (если не рассматривать импортные модели). Состоит из деревянных прутьев, которые, выполняя функцию опоры, способствуют появлению навыков самостоятельного вставания и безопасного стояния ребеночка. Промежуток между прутьями не должен превышать шести сантиметров.

Манеж-кровать. Подходит для самых маленьких пользователей (от рождения). Это универсальное устройство, которое будет просто незаменимым, например, при поездке в гости, на дачу, на море. Вы получаете 2 в 1 – удобное спальное место и безопасную загородку для игр. Он имеет тканевые стенки (по бокам прозрачная сетка), стоит на колесиках. В некоторых современных моделях все продумано буквально до мелочей – есть молния, закрывающиеся окошки, капюшон.



Сетчатый манеж. Также достаточно экономичное решение по сравнению с манежем-кроватью. Он имеет легкий вес, что позволяет без труда передвигать его из одной точки в другую, и мама легко может пользоваться им даже без помощи папы. Имеет складной механизм, что прибавляет ему баллы за удобство при транспортировке и хранении. Мягкие бортики уберегут малыша от возможных травм при падении. Еще один плюс сетчатого манежа – это его гигиеничность, так как поверхность выполнена из бортовки. При выборе такого вида манежа лучше отдать предпочтение сетке с ячейками среднего размера.

Манеж-ширма. Наиболее часто встречаются модели, выполненные из пластика. Представляет собой конструкцию, которая складывается из прочно зафиксированных между собой заслонок разных форм и размеров. Он быстро собирается и разбирается для переноса или хранения. Такого вида манежи обеспечивают Вашему чаду широкий кругозор, не создавая барьеры для его развития и познания окружающего мира.

Надувные манежи. Самый дешевый способ создать безопасное закрытое пространство для растущего малыша. Являются незаменимой вещью на летнем отдыхе и станут альтернативой другим видам манежей, которые используются в квартире или доме.

Пользоваться манежиком или нет – решать только Вам! В любом случае главным козырем при выборе данного детского устройства является безопасность Вашего карапуза!

Статья написана из рекомендаций специалистов интернет магазина детских товаров www.mladenec-shop.ru/