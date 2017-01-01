Сказка продолжается. Куклы Эвер Афтер Хай: купить недорого – это реально!

Новое прочтение любимых с детства сказок предлагает детям и взрослым суперпопулярный мультсериал Ever After High, или «Школа Долго и Счастливо». Пластичные, стильные, с яркой внешностью и характером, широким функционалом – новые куклы завоевали сердца прекрасных дам. Порадовать юную принцессу новой игрушкой или преподнести коллекционную фигурку ее королеве-маме поможет сайт лучших цен Е-katalog.ru.

Побег в сказку

Куклы Эвер Афтер Хай – это продолжение самых популярных волшебных историй. Вы когда-нибудь задумывались о дальнейшей судьбе сказочных героинь, чья судьба скрыта за словами: «И жили они долго и счастливо»? По версии известного американского бренда Mattel, у этих героинь родились дочери, которые пошли в специальную волшебную школу. Их готовят к повторению судьбы мам, чтобы сказки продолжали жить. Дочь Белоснежки готова к такому повороту событий, а дочь Злой королевы – нет. Получится ли у них обрести собственную судьбу и сохранить жизнь сказок?

Какие героини представлены в серии:

нежная Эппл Вайт – дочь Белоснежки;

гламурная Рейвен Квин – дочь Злой королевы;

романтичная Блонди Локс – дочь Златовласки;

яркая Браер Бьюти – дочь Спящей красавицы

изящная Эшлин Элла – дочь Золушки.

У барышень есть приятели и питомцы, с которыми очень весело отыгрывать разные сюжеты, расширяя возможности для фантазий.

Куклы привлекают внимание шикарными нарядами, яркой индивидуальностью, богатым выбором аксессуаров, высоким качеством и безопасностью. Куклы ТМ Эвер Афтер Хай сделаны из винила и пластика, шарниры позволяют им сгибать конечности, садиться на шпагат, принимать разные позы. Надежно закрепленные волосы выдержат любые парикмахерские эксперименты. Около 50 моделей кукол от десятков производителей, и каждая по самой выгодной стоимости – вот что предлагает вам ценовой агрегатор Е-каталог.

Сказочно доступно, невероятно быстро

Е-katalog.ru – мечта каждого покупателя. Не рассылая спама и не надоедая рекламой, сервис сведет к минимуму ваш путь от мечты к покупке. Любой товар по доступной цене на Е-каталог реально найти парой кликов. Как это сделать:

Ввести в поисковую строку название товара.

Выбрать из списка категорий на главной странице.

Подобрать по параметрам, расположенным в столбце справа.

Просмотреть список аналогичных моделей, рекомендуемых сервисом.

Если вы пока не готовы купить куклу, сервис запомнит ваши просмотры – можно не начинать следующий поиск с нуля.

На странице каждого товара E-katalog публикует проверенную важную информацию:

технические сведения, инструкцию, видеообзоры и фото, подробное описание;

ссылки на сайты производителей, познавательные статьи;

ответы на вопросы покупателей, рейтинг популярности и «живые» отзывы.

Сервис покажет вам полный диапазон цен на куклы Ever After High в десятках проверенных Интернет-магазинах страны. Соперничая за покупателя, продавцы снижают расценки, предлагают выгодные скидки, акции, рассрочку. Опираясь на данные о вашем местонахождении, сервис первыми покажет товары в вашем населенном пункте или с самой удобной доставкой. Выбирая с Е-каталог, вы потратите минимум времени и денег!