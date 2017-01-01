Сказка продолжается. Куклы Эвер Афтер Хай: купить недорого – это реально!
Новое прочтение любимых с детства сказок предлагает детям и взрослым суперпопулярный мультсериал Ever After High, или «Школа Долго и Счастливо». Пластичные, стильные, с яркой внешностью и характером, широким функционалом – новые куклы завоевали сердца прекрасных дам. Порадовать юную принцессу новой игрушкой или преподнести коллекционную фигурку ее королеве-маме поможет сайт лучших цен Е-katalog.ru.
Побег в сказку
Куклы Эвер Афтер Хай – это продолжение самых популярных волшебных историй. Вы когда-нибудь задумывались о дальнейшей судьбе сказочных героинь, чья судьба скрыта за словами: «И жили они долго и счастливо»? По версии известного американского бренда Mattel, у этих героинь родились дочери, которые пошли в специальную волшебную школу. Их готовят к повторению судьбы мам, чтобы сказки продолжали жить. Дочь Белоснежки готова к такому повороту событий, а дочь Злой королевы – нет. Получится ли у них обрести собственную судьбу и сохранить жизнь сказок?
Какие героини представлены в серии:
- нежная Эппл Вайт – дочь Белоснежки;
- гламурная Рейвен Квин – дочь Злой королевы;
- романтичная Блонди Локс – дочь Златовласки;
- яркая Браер Бьюти – дочь Спящей красавицы
- изящная Эшлин Элла – дочь Золушки.
У барышень есть приятели и питомцы, с которыми очень весело отыгрывать разные сюжеты, расширяя возможности для фантазий.
Куклы привлекают внимание шикарными нарядами, яркой индивидуальностью, богатым выбором аксессуаров, высоким качеством и безопасностью. Куклы ТМ Эвер Афтер Хай сделаны из винила и пластика, шарниры позволяют им сгибать конечности, садиться на шпагат, принимать разные позы. Надежно закрепленные волосы выдержат любые парикмахерские эксперименты. Около 50 моделей кукол от десятков производителей, и каждая по самой выгодной стоимости – вот что предлагает вам ценовой агрегатор Е-каталог.
Сказочно доступно, невероятно быстро
Е-katalog.ru – мечта каждого покупателя. Не рассылая спама и не надоедая рекламой, сервис сведет к минимуму ваш путь от мечты к покупке. Любой товар по доступной цене на Е-каталог реально найти парой кликов. Как это сделать:
- Ввести в поисковую строку название товара.
- Выбрать из списка категорий на главной странице.
- Подобрать по параметрам, расположенным в столбце справа.
- Просмотреть список аналогичных моделей, рекомендуемых сервисом.
Если вы пока не готовы купить куклу, сервис запомнит ваши просмотры – можно не начинать следующий поиск с нуля.
На странице каждого товара E-katalog публикует проверенную важную информацию:
- технические сведения, инструкцию, видеообзоры и фото, подробное описание;
- ссылки на сайты производителей, познавательные статьи;
- ответы на вопросы покупателей, рейтинг популярности и «живые» отзывы.
Сервис покажет вам полный диапазон цен на куклы Ever After High в десятках проверенных Интернет-магазинах страны. Соперничая за покупателя, продавцы снижают расценки, предлагают выгодные скидки, акции, рассрочку. Опираясь на данные о вашем местонахождении, сервис первыми покажет товары в вашем населенном пункте или с самой удобной доставкой. Выбирая с Е-каталог, вы потратите минимум времени и денег!