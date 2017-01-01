Скоро компьютер девчонкам заменит родителей – что делать?

Разговор, подслушанный в супермаркете заставил задуматься о важной проблеме.

- «Мама, текилу надо обязательно пить с солью и лайм не забудь купить» - советует дочка лет семи удивленной маме.

- «А откуда знаешь такие подробности?»

- «Мы в игрушку играли с девчонками – «Бар» называется» - объясняет малышка маме.

Пришла домой и сразу начала смотреть в истории компьютера, в какие игры играет моя восьмилетняя дочка, пока я на работе. Слава Богу, бара там не было, но и монстры, кушающие колобков с мерзким чавканьем, меня тоже не слишком обрадовали.

Пришлось окунуться в мир игрушек для девочек. Хороших сайтов с интересной подборкой тематик очень мало – за час смогла найти всего несколько, но пришлось самой поиграть, чтобы выяснить, не получу ли и я таких советов, который услышала в магазине.

Поделюсь впечатлениями на примере неплохого сайта с обширными детскими подборками по тематикам Igrulez.net. У меня дочка любит рисовать и очень серьезно относится ко всем новинкам моды, поэтому обратила внимание на игры, связанные со стилем и живописью.

Но, думаю, что позже понадобиться и подборка о том, как знакомиться с мальчишками и как себя вести в экстремальных ситуациях.

Одевалки – формируют индивидуальный стиль

Хорошо, что игрушек много – просидели с дочкой часа два. Оказывается, много не знаю о том, что сейчас в тренде, поэтому споры были и много. Нам понравилась поездка за покупками в Китай – шоппинг был интересным.

Примерили и кимоно, и модели из анимэ, и популярные Голливудские наряды. Такие он-лайн игры для девочек, как эта, учат не только правильно подбирать гардероб в зависимости от ситуации, но и рассчитывать на определенную сумму денег. Считаю, что это очень важно.

Дочке очень понравилось, что правильно подобранный макияж, наряд и прическа дают дополнительные очки. Сразу побежала созваниваться с подружками – будут соревноваться, кто круче. Поэтому сразу делаю вывод – надо ограничивать по времени, иначе после школы не уроки будут, а состязания будущих звезд фэшн индустрии.

Что еще понравилось – все тексты на английском языке, поэтому в процессе игры легко запоминается много новых слов. Визуально запомнить новое слово намного легче.

Рисовалки – неординарные сочетания и творческое мышление

Художества с животными – это чудо, и смешно, и много вариантов для фантазии. Зверушки уморительно бегают, оставляя цветные следы, а потом готовую картину можно распечатать на принтере.

Представляю, сколько придется покупать бумаги и краски для принтера, но оно того стоит – очень красиво получается.

Интересные варианты игрушек в режиме 3Д, помогают освоить не только плоское, но и объемное изображение. Причем легко, в игровой форме.

Рисовать в темноте по контуру тоже увлекательно и смешно. У меня получалось намного хуже, чем у дочки. Оказывается, ее любовь к рисованию уже сформировала навыки копирования линий на интуитивно понятном уровне.

Любимые герои из мультяшек всегда рядом

Пообщаться с героем любимого мультфильма, а еще заставить его совершать поступки, которые ты хочешь – это здорово. А мне понравилось, что в игрушке тот или иной поступок обязательно приводит к определенному результату. Пусть лучше учится ошибаться на экране и делать выводы, чем потом получать неприятности от своих решений в жизни.

Что интересно. Дома борюсь за то, чтобы лоток кота был убран, а в игре кот всегда счастлив – накормлен, выгулян, помыт. Не знаю, как теперь воплотить эту мечту из игрушки в реальность. Буду думать.

На странице http://igrulez.net/igri-dlya-devochek подборка мультяшных персонажей достойная – вампиров и монстров по минимуму, но как без них. Феи и Винкс здесь побеждают, было бы хорошо, чтобы и в жизни также было.

Как вывод из игрового вечера:

ограничивать по времени обязательно надо – максимум час;

игрушки учат планировать расходы;

бесплатные курсы по макияжу и стилю;

азы кулинарии тоже не помешают;

много игрушек по интересам – конструкторы, бродилки, приключения.

Понимание необходимых в жизни навыков и умений закрепляется на подсознательном уровне. Большой плюс – изучение английского языка в игровой форме. Сама запомнила три новых английских слова без труда.

Игра по смешиванию коктейлей тоже была, но безалкогольных. Думаю, что мамам надо просто контролировать те сайты, которые любят девчонки. Поиграйте и сами, вам обязательно понравится.

