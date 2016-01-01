Heavy Metal, Word of Warcraft и старинные монеты. Необычные хобби

Жизнь известных людей кажется настолько открытой, что у многих поклонников складывается впечатление, будто они знакомы со своими кумирами чуть ли не лично. И все же остается небольшая ниша в жизни звезд, которая скрыта от посторонних взоров. Это касается и такого интимного момента, как личные пристрастия и увлечения.

То, что богатые и знаменитые любят тратить деньги и покупать дорогие вещи, известно всем. Склонностью коллекционировать брендовую обувь, которой известна немецкая модель Хайди Клум, тоже никого не удивишь. Но есть у celebrity и довольно нестандартные хобби, о которых будет любопытно узнать их фанатам.

Хрупкая британка, красавица-модель Лив Боэри не только блистает на подиуме и в телевизионных шоу, но и прилично зарабатывает, принимая участие в интеллектуальных карточных играх. Есть у нее и еще одно увлечение, очень необычное для благовоспитанной уроженки графства Кент и студентки Манчестерского университета астрофизики. Не так давно стало известно, что Лив обожает музыку в стиле Heavy Metal. Вот уж чего от нее не ожидали поклонники!

Очень необычное хобби у Пенелопы Крус. Она собирает вешалки. Деревянные, металлические, пластиковые, обычной или нестандартной формы — всего в коллекции Пенелопы более 500 вешалок! При таком количестве и гардероб должен быть внушительным. Хотя Крус, как и все заядлые коллекционеры, не пользуется своими «трофеями», а нежно их бережет и сдувает пылинки с каждого экземпляра.

Возможность сниматься в самых увлекательных блокбастерах не избавляет некоторых звездных девушек от желания поиграть в компьютерные игры. Так Мила Кунис, не столь давно снявшаяся в фантастическом боевике «Восхождение Юпитера», так и не смогла в нем сполна насладиться красотой вымышленных миров. Редкими свободными вечерами актриса зависает перед монитором, погружаясь в прекрасный мир World of Warcraft. Жизнь в другой реальности так притягательна, что Мила порой часами не отходит от компьютера.

Известная немецкая модель и дизайнер Клаудия Шиффер больше тяготеет к природе. Она коллекционирует все, что связано с пауками. Ее дом полон картин, посуды и одежды, на которых изображены эти «милые» насекомые. Также Клаудия собирает паучков в засушенном виде. Очевидно, что такое понятие, как арахнофобия, этой даме совсем не знакомо.

Австралийка Николь Кидман тоже отличилась необычным пристрастием. Она уже много лет собирает старинные и уникальные монеты. Это хобби довольно старомодное, требующее больших знаний и определенных капиталовложений. Но истинные нумизматы, в числе которых числится и Николь, отказаться от своей страсти просто не способны.

Еще одна популярная актриса и сейчас заслуженная мама шестерых детей, Анджелина Джоли с самого детства питает особую любовь к холодному оружию. Это тоже очень недешевое увлечение. Первый клинок ей подарила мама на 12-тилетие. За долгие годы коллекция кинжалов Джоли разрослась до невероятных размеров. Сейчас актриса дарит некоторые экспонаты своим детям, одновременно обучая молодежь аккуратному обращению с этими «игрушками».

Необычное для девушки увлечение есть у Сандры Буллок. Актриса приобретает недвижимость и реставрирует ее. Такое хобби требует не только огромных капиталовложений, но и серьезных знаний. Но Сандра считает, что ее вклад в сохранение старинной архитектуры стоит гораздо больше, а главное, приносит самой звезде колоссальное моральное удовлетворение.

Очень необычное увлечение у Гвинет Пелтроу. Она любит читать кулинарные книги. При этом актриса совсем не собирается ничего готовить. Как утверждает сама звезда, ей просто любопытно узнавать, как создается то или иное блюдо.

Лучистая Риз Уизерспун тоже отличилась по части хобби. Эта дама коллекционирует пластиковую посуду известных марок. Девушку привлекают необычные тарелки, чашки и миски, которые несмотря на дешевый материал вполне достойны занять место в ее небольшом домашнем музее.

Таковы самые необычные хобби известных красавиц и звезд экрана. Несмотря на скромность одних и солидные капиталовложения, которые необходимы для других, своим увлечениям эти дамы отдаются с большой страстью. А именно этого и требует настоящее хобби.