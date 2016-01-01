Уборка на кухне: побеждаем жир!

Кухня – место, которое, при всех стараниях хозяйки, постоянно оставаться чистым не может. Каждый раз, когда готовится еда, в воздух поднимается пар и крохотные капельки жира, которые оседают не только на решетке кухонной вытяжки, но на всем вокруг: мебели, стенах, потолке и полу. Кто-то из последних сил пытается бороться с жирным налетом, кто-то смиряется с ним, оправдываясь хронической нехваткой времени и сил. Но хроническая грязь на кухне – это не только некрасиво и неприятно. В жирном налете формируется прекрасная среда для размножения бактерий, а на кухне этого допустить никак нельзя. Что же делать? Неужели придется посвятить уборке на кухне драгоценные минуты отдыха, которых и так слишком мало?

Простые правила борьбы с кухонным жиром

Не накапливать! Прописная истина, о которой забывают многие хозяйки – грязь намного проще удалить сразу, пока ее совсем немного, чем бороться с ее отложениями, накопившимися за месяц. Значит, как минимум вечером, после того как с готовкой будет покончено, а лучше – после каждого приготовления пищи, рекомендуется протереть все рабочие поверхности на кухне, особенно - кухонную плиту, вытяжку и кафельный фартук на стене. Раз в неделю стоит пройтись тряпкой по более “отдаленным” местам – стенам, подоконнику, фасадам кухонной мебели. Раз в месяц следует проводить генеральную уборку: вымыть все кухонные шкафчики не только снаружи, но и изнутри, холодильник, посудомоечную машину, окна, натереть до блеска краны и ручки.

Соблюдать последовательность действий. Оптимальный порядок действий при уборке на кухне прост: начать следует с самого грязного объекта: плиты. На нее наносится средство-жироудалитель. Он же распыляется на поверхность кафельного фартука, решетку вытяжки и другие места с явными следами жировых загрязнений. С некоторыми поверхностями следует быть осторожными и сначала проверить, как действует средство на незаметном участке. Пока жироудалитель работает, расщепляя грязь, следует вымыть холодильник и протереть сначала влажными, а потом сухими салфетками все столы и рабочие поверхности. Если в кухонных шкафчиках скопился хлам или крошки – их также следует очистить.

После этого можно вернуться к плите, кафелю за ней и вытяжке – жир на их поверхности уже растворен и его теперь можно легко удалить салфеткой или ветошью. Только после того как самые грязные места будут вымыты до блеска, следует вымыть раковину, ведь именно в ней в процессе уборки приходится полоскать мыльные и грязные салфетки и мочалки. Очистив раковину, нужно протереть досуха и при необходимости отполировать краны.

Последний аккорд – мытье пола средством для кафеля, линолеума или ламината – тем, которое оптимально подходит имеющемуся покрытию.

Подготовиться к генуборке заранее! Речь не только о том, чтобы выделить час-два в месяц на то, чтобы провести глобальную уборку на кухне, но и о средствах этой уборки. Для нее потребуются пара резиновых перчаток, салфетки из микрофибры, губки, мочалки и щетки, ветошь. Пригодятся средства для чистки раковин, никелированных поверхностей, мытья стекол, пола, а также специальный антибактериальный спрей для холодильника и порошок для очистки посудомоечной машины. И, пожалуй, основное – качественный и эффективный жироудалитель. Например, настоящая сенсация, жироудалитель Unicum Grizzly - он снабжен пенообразующим триггером, который очень удобен для нанесения средства не только на горизонтальные, но и на вертикальные поверхности – стены, дверцы шкафов и даже на решетку вытяжки. Средство отличается качеством израильской косметики, кошерно и приятно пахнет мятой, а не химией, как обычные антижировые составы.

Как часто нужно проводить глобальную уборку на кухне? Оптимальный срок – месяц, хотя он может варьировать в зависимости от обстоятельств: в большой семье, например, загрязнения и сор скапливаются интенсивнее, чем в квартире холостяка, который и дома-то практически никогда не ест. Главное, чтобы эта уборка была регулярной – только в таком случае грязь не бужет скапливаться и кухня будет сиять чистотой!