Гороскоп на неделю с 04 по 10 декабря 2017 для всех знаков зодиака

Новолуние в начале недели предвещает бурное развитие событий. Период благоприятен для новых начинаний и нововведений. Но довести до конца дела будет тяжело. Подавляющее большинство представителей знаков будут обуреваемы страстями, связанными с материальными ценностями. Низкий уровень энергии может представлять опасность для здоровья, поэтому ему нужно уделить особое внимание. Это время накопления творческой энергии, появления новых идей. Но, несмотря на это, действовать немедленно не рекомендуется. Лучше повременить, отдохнуть и набраться сил, строя планы на будущее.

В середине недели созревшие идеи найдут применение на практике. Мысли большинства знаков зодиака будут заняты перипетиями в личной жизни. Это период повышенной эмоциональности, что чревато конфликтами. Сейчас самое время претворять свои замыслы и желания в жизнь. Все действия, предпринятые в середине недели, помогут заложить надежный фундамент будущих достижений.

В конце недели необходимо позаботиться о своем финансовом благополучии. Но нельзя думать только о себе и своей выгоде. Успеха добьются те, кто будет действовать в гармонии с окружающими. Отношение ко многим из них изменится в самое ближайшее время. Возможны конфликты и выяснение спорных ситуаций с правоохранительными органами или прочими подобными инстанциями.

Обращаем внимание на следующие даты этой недели:

05 декабря 2017 г. – не планируйте в этот день начало отпуска (путешествия).

06 декабря 2017 г. – отложите посещение врача, не планируйте на этот день операцию.

07 декабря 2017 г. – возможны задержки, проволочки с оформлением документов, будьте более внимательны.

Овен

На этой неделе Овны имеют возможность укрепить свои деловые связи и завязать новые контакты. Это будет способность улучшению финансового положения и карьерному продвижению. Уверенным в себе Овнам нужно проявить осторожность и ни в коем случае не разглашать свои планы и цели. В противном случае в них могут вмешаться недоброжелатели. Возможна покупка компьютерной техники.

Телец

Тельцы должны позаботиться о себе и своем здоровье, избегать переохлаждений. Можно провести ряд профилактических процедур, в том числе закаливание. В питании рекомендуется соблюдать умеренность. В жизни Тельцов должно быть больше движения, но физического перенапряжения нужно избегать. Спорт должен доставлять удовольствие. Но самочувствие будет зависеть не только от правильного распорядка дня. Не менее важную роль играет душевное спокойствие и гармония.

Близнецы

Это продуктивный период для Близнецов. Работа будет приносить не только удовольствие, но и существенную прибыль. Необходимо проявить усердие и практичность, чтобы достичь высоких результатов. Прибыли стоит ждать и от партнерских отношений. На этой неделе вероятно заключение выгодного контракта. Творческим личностям рекомендуется заняться совершенствованием своих способностей и умений. Период благоприятен для проведения строительных и ремонтных работ. Если подобные дела постоянно откладывались, то самое время ними заняться.

Рак

Все мысли Рака сейчас заняты тем, как заработать больше денег. Достигнув финансового благополучия, можно будет приобрести необходимые вещи. Покупки будут достаточно крупными, и пользоваться ними Рак будет очень долго. Новые приобретения будут скорее для души и для увеличения комфорта. Это могут быть предметы искусства или украшения. Они помогут выделиться и привлечь внимание окружающих. Раки так тешат свое самолюбие. В конце недели возможны финансовые затруднения.

Лев

В начале декабря Львы должны внимательно отнестись к своему здоровью – избегать переохлаждения и скопления людей, чтобы не подхватить простуду. Возможно обострение хронических болезней, связанное с неблагоприятными температурными и экологическими условиями. Нужно соблюдать режим питания и сна. Есть риск травмировать руку. Усилить энергетику поможет созерцание открытого огня. В понедельник-вторник нужно поберечь нервы, не обращать внимания на внешние раздражители, и сдерживать негативные эмоции.

Дева

У Дев может случиться романтическое знакомство. Судьбоносная встреча произойдет во время поездки за город, дружеских гуляний или в результате переписки в интернете. Неделя благоприятствует приобретению новых связей и контактов. Появится возможность начать новые отношения или укрепить уже существующие. Но это может принести проблемы, связанные с некоторой неоднозначностью и двойственностью. Поэтому рекомендуется своевременно выяснять отношения и избегать недосказанности. Особых успехов достигнут те Девы, деятельность которых связана с творчеством, образованием и наукой.

Весы

Основная деятельность на этой неделе будет связана с деньгами, повышением финансового благополучия и улучшением положения в обществе. Весам придется во все вникать и очень много работать. Это гарантирует то, что финансы Весов останутся в целостности и сохранности, а возможно даже и приумножатся. Нужно тщательно планировать все дела и уделять особое внимание организации. В понедельник-вторник нужно воздержаться от покупки техники. К концу недели нужно будет подвести итоги. Лучше посвятить время отдыху и размышлениям. Можно посетить баню или сауну, а также заняться духовными практиками, чтобы очистить не только тело, но и душу.

Скорпион

На этой неделе придется заняться делами своих родственников и друзей, которым понадобится срочная помощь. Укрепятся и дружеские связи, о чем свидетельствуют многочисленные приглашения на вечеринки и прочие мероприятия. У некоторых представителей знака могут напомнить о себе хронические болезни сердца и пищеварительной системы. У остальных Скорпионов со здоровьем проблем не предвидится. Возможно, состояние даже улучшится, а трудоспособность повысится. Укрепить здоровье и облегчить течение хронических заболеваний помогут методы народной медицины и самовнушение. Настроившись на позитив, избежать недомоганий будет намного проще.

Стрелец

Сейчас самое время решать вопросы, связанные с жильем и улучшением бытовых условий. Это благоприятный период для того, чтобы отправиться в дальнее путешествие. Возрастет тяга к знаниям – многие Стрельцы окунутся в изучение научных и философских трудов, книг по религии. В некоторых представителях знака проснутся творческие способности. Наладятся отношения на работе – начальство станет лояльнее, поэтому найти общий язык с руководством не составит труда. Неделя благоприятна для решения деловых вопросов. Контакты с коллегами и партнерами будут как никогда плодотворными.

Козерог

На этой неделе можно заключать сделки, связанные с куплей-продажей недвижимости или земельного участка. Те Козероги, деятельность которых связана с литературой и научными изысканиями, смогут добиться успеха. Правда, придет он не сразу. Но именно сейчас самое время заложить для него надежный фундамент. Представители знака, которые владеют художественным вкусом, и деятельность которых связана с подобным ремеслом, смогут усовершенствовать свои навыки в начале недели. Для того чтобы избежать проблем с финансами, необходимо более тщательно и аккуратно подойти к подписанию различных документов, договоров и счетов. К середине недели риск допустить ошибку возрастает.

Водолей

Поддерживать свое самочувствие и здоровье на должном уровне помогут правильное питание и тщательное соблюдение правил гигиены. Важно навести порядки на рабочем месте и дома. Это поможет избежать психологических, а в последствии и физических проблем. Чрезмерное погружение в работу может привести к переутомлению и ухудшению деятельности сердечно-сосудистой системы. Поддержать себя легко, если чередовать физические и умственные нагрузки. На выходных можно посетить психологический тренинг. Это поможет разобраться в себе и своих желаниях.

Рыбы

Рыбам выпадет шанс возобновить старые дружеские отношения и влюбиться. Они убедятся, что не напрасно доверяли близкому человеку. Период благоприятен для того чтобы найти единомышленников и настоящих друзей. Это позволит улучшить свои перспективы в плане налаживания партнерских отношений и долгосрочного делового сотрудничества. Особых успехов добьются те Рыбы, чья деятельность напрямую связана с творчеством или наукой. Удачными будут и публичные выступления. Рыбы привлекут к себе внимание, что положительно скажется на их имидже.

Начало недели обещает быть достаточно гармоничным. Период благоприятен для творчества, саморазвития и духовного роста. В середине недели нужно постараться сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов. На выходных атмосфера может стать особенно напряженной, что требует внимания к вопросам безопасности.