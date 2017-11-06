Гороскоп на неделю с 06 по 12 ноября 2017 года для всех знаков зодиака

Те представители знаков, которые усердно поработали, на этой неделе смогут пожинать плоды своих трудов. Прежние достижения помогут добиться успеха в новых делах, заслужить уважение окружающих и получить признание коллег. Многие начнут рассуждать более трезво и здраво. Удачное стечение обстоятельств поможет добиться успеха в начинаниях.

Необходимо проявить активность и настойчивость в достижении цели. Начало недели благоприятствует осуществлению планов. Но, начиная с четверга, эмоциональный накал может дойти до предела и повлиять на деловую сферу. Поэтому необходимо максимально обезопасить себя – не принимать участия в сомнительных предприятиях и авантюрах, не действовать опрометчиво.

Обращаем внимание на следующие даты:

7 ноября – день без богатств. Откажитесь в этот день от важных переговоров, подписания договоров (контрактов), вступления в брак или новую должность. Не делайте дорогих покупок и подарков.

10 ноября – денежная стрижка. Сходите в парикмахерскую, освежите свою прическу, подстригите хотя бы челку и результат вас поразит.

А теперь подробный гороскоп на неделю с 06.11.2017 по 12.11.2017 по знакам зодиака:

Овен

Овен стал подозрительным по отношению к своей второй половинке. Излишняя ревность в начале недели может привести к конфликту, поэтому стоит поумерить пыл и больше доверять партнеру. На среду лучше не планировать решение юридических вопросов. Неблагоприятно сложится ситуация и в ходе судебных разбирательств. Поэтому по возможности рекомендуется перенести все, что связано с юриспруденцией. На этой неделе Овнам придется отстаивать свою репутацию перед сомневающимися. В конце недели следует уделить время налаживанию старых связей. Возможно, есть человек, по которому Овны особенно соскучились. Сейчас удачное время, чтобы возобновить отношения. На выходных лучше отправиться в небольшое путешествие или заняться самообразованием. Одинокие Овны имеют шанс познакомиться с кем-то в сети.

Телец

Тельца на этой неделе будут постоянно отвлекать от работы. В результате начатые проекты так и не придут к завершению. Внешние обстоятельства будут мешать Тельцам сосредоточиться на деле. Чтобы добиться желаемого, нужно составить четкий план и следовать ему, выделив одну самую главную цель. Бездействовать крайне нежелательно, так как это приведет к тому, что Тельцы просто запутаются в своих мыслях. В середине недели может выясниться, что вторая половинка что-то скрывала. Не следует придавать этому значения, чтобы не развить конфликт. Представители этого знака чересчур эмоционально реагируют на высказывания окружающих. Выговориться, избежав нервного срыва, поможет прием у психолога. В конце недели Телец сможет решить все свои проблемы и завершить текущие дела.

Близнецы

У Близнецов-студентов могут возникнуть проблемы с учебой, которые придется срочно решать, импровизируя на ходу. Представители этого знака зачастую не церемонятся с близкими людьми, позволяя себе язвить и грубить им. На этой неделе это может сыграть с ними злую шутку. Близнецы должны понять это и вовремя остановится, пока отношения не разрушены окончательно. Лучший вариант – самоустраниться на время. В середине недели возможно охлаждение в любовных чувствах. Нужно проявить внимание и заботу о партнере, тогда отношения лишь укрепятся. Непонимание окружающих в конце недели может вынудить Близнецов скрыться с глаз. Но не стоит расстраиваться. Наладить душевное равновесие поможет вечер, проведенный наедине с собой и интересной книгой.

Рак

В начале недели возможны проблемы с финансами. Если срочно понадобятся деньги, то помощи лучше попросить у друзей, чем брать кредит в банке. А по возможности стоит обойтись своими силами. Ракам нужно научиться расходовать деньги более рационально, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем. В конце недели придется заняться благоустройством жилища. Домашние дела захватят Раков полностью. Но к выходным появится свободное время, которое лучше посвятить посещению выставок или театра, а также небольшому путешествию в соседний город.

Лев

Неприятности в личной жизни отразятся на душевном состоянии Львов. Но нервозность, раздражительность и даже некоторая агрессивность, которые в последнее время стали постоянной чертой представителей этого знака, не должны повлиять на отношения с окружающими. Для этого следует найти занятие, которое отвлечет внимание от проблем. В этом поможет и работа. Нужно просто переждать напряженный период, ничего не предпринимая и максимально абстрагируясь от всего. Уже в середине недели ситуация изменится к лучшему. Львы обретут гармонию и спокойствие. К тому же для этого будет достаточно поводов. Основное условие – сделать что-либо на пользу себе и окружающим. Новое хобби позволит посмотреть на ситуацию с другой стороны.

Дева

Девы будут ощущать усталость и нехватку жизненных сил. Некоторые представители знака возьмут больничный, чтобы просто отдохнуть и выспаться. Лучше всего посвятить это время себе – посмотреть любимые сериалы, почитать книгу. На эту неделю не следует планировать важные дела. Лучше отсидеться дома, так как велик риск подхватить вирусную инфекцию. Если появится температура, то о работе не может быть и речи. Нужно поберечь себя. Если родственники предложат свою помощь, то лучше принять ее и поблагодарить. Наиболее благоприятный период наступит в конце недели. Девы смогут расслабиться в кругу родных и близких.

Весы

Представителям этого знака, которые все чаще стали посещать клубы и бары, следует повнимательнее отнестись к своему здоровью и по возможности отказаться от сигарет и алкоголя. Употребление спиртного в повышенных дозах может иметь негативные последствия и даже привести к провалам в памяти. Во второй половине недели предстоят новые, интересные знакомства, могут поступать приглашения в гости и на торжественные мероприятия. Времяпрепровождение в хорошей компании положительно скажется, как на самочувствии, так и на душевном состоянии.

Скорпион

У Скорпионов есть замечательная черта – они умеют четко формулировать для себя цели и достигать их. Никакие преграды не страшны представителям этого знака. На этой неделе в Скорпионах может проснуться желание самореализоваться. Но личные амбиции не должны повлиять на семью. Близкие люди давно ощущают нехватку внимания со стороны Скорпионов, которые слишком заняты своей карьерой и зарабатыванием денег. В середине недели велик риск обострения отношений с окружающими из близкого круга. Это может негативно сказаться и на результатах работы. В конце недели многие Скорпионы получат денежную премию, которую честно заслужили. В выходные можно отправляться на шоппинг. Покупки будут очень удачными.

Стрелец

На этой неделе не стоит заниматься решением юридических вопросов и подписывать какие-либо документы. Возможны проблемы, связанные с учебой или поездками. В личной жизни могут произойти кардинальные перемены. Но не стоит рвать прежние отношения без веской причины. Если чувства к партнеру не остыли, то, возможно, следует выслушать и простить его. Новые знакомства на этой неделе принесут массу впечатлений и положительных эмоций. Но такие отношения продлятся недолго. На выходных рекомендуется отправиться на шоппинг, посетить стилиста и устроить веселые посиделки с друзьями.

Козерог

Вначале недели необходимо соблюдать осторожность в обращении с банковскими карточками. Мошенники могут пытаться завладеть деньгами Козерога. Вероятен выход из строя домашней техники и получения бытовой травмы. В личной жизни не все так гладко. Козероги считают, что партнер перестал их понимать, и будут искать решение этой проблемы. На этой неделе не рекомендуется одалживать кому-либо деньги, так как отдадут их очень нескоро. В конце недели Козерогам могут поведать секрет, касательно близких людей.

Водолей

В начале недели возможны ссоры со второй половинкой. Придется приложить усилия, чтобы избежать серьезного конфликта. Некоторым Водолеям полезнее будет взять паузу в отношениях. Поэтому лучше проявить сдержанность, избегая давать повод для ревности. Разговор по душам с партнером поможет восстановить прежнее доверие. В середине недели на первый план выйдут деловые отношения. Карьера будет складываться удачно. В конце недели вероятны новые интересные знакомства.

Рыбы

В начале недели Рыбам придется серьезно потрудиться. Но чрезмерное усердие чревато проблемами со здоровьем. Поэтому стоит уделить время полноценному отдыху. Отношения с коллегами по работе должны носить исключительно деловой характер. Чрезмерное доверие, скорее всего, будет обмануто. Сейчас не стоит покупать что-либо через интернет. Такой шоппинг будет неудачным.

Несмотря на влияние убывающей Луны и связанного с этим общего энергетического спада, многие представители знаков найдут в себе силы укрепить свои позиции в плане карьеры и личных отношений.