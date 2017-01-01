Гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2018 года для всех знаков зодиака

Полнолуние в ночь с 1 на 2 наделяет январь особой силой. Звезды сложились так, что в этом месяце каждый знак зодиака может изменить свою жизнь к лучшему. Планы могут меняться кардинально. Негативное влияние прошлого ослабнет, распадутся отношения, которые давно должны были закончиться. Многие изменят свое мировоззрение. Сейчас как никогда просто избавиться от вредных привычек и настроиться на позитивное восприятие мира.

Меркурий сейчас находится в Стрельце, что означает, что общение будет конструктивным. Период благоприятен для получения новых знаний, дискуссий. Это позволит открыть для себя новые горизонты в плане личных отношений и карьеры.

Глобальных изменений в целом пока ждать не стоит. Политическая и экономическая обстановка в мире будет стабильной. Новых военных конфликтов не предвидится.

Овен

Неделя покажется Овнам очень длинной и затянутой, но это не значит, что нужно терять время зря. Праздничные дни лучше всего провести активно, гуляя на свежем воздухе. Это даст необходимый заряд бодрости и улучшит самочувствие после застолий. Праздные дни будут наполнены яркими впечатлениями. С понедельника по среду предстоят встречи с друзьями, вместе с которыми можно будет обсудить планы на ближайшее будущее. Финансовое положение Овнов стабильно, но крупные покупки пока следует отложить. Лучше сосредоточиться на приумножении капитала – заняться выгодными инвестициями. В личной жизни возможны сюрпризы. На Рождество можно погадать, но не стоит слишком доверять суевериям – реальность намного интереснее.

Телец

Тельцам нужно постараться проявить тактичность и заботу о близких родственниках, не забывая об их интересах. Несмотря на праздники, придется выполнять свои обязанности по дому и заниматься хозяйством. Свободные Тельцы, наконец, смогут обрести счастье в личной жизни. У семейных Тельцов также не будет времени скучать. Их азарту и бодрости можно только позавидовать. В среду-четверг, прислушавшись к интуиции, удастся решить все финансовые вопросы. На выходных Тельцы могут посетить развлекательные и культурные мероприятия в компании друзей. Траты, связанные с праздниками, вскоре окупятся.

Близнецы

На этой неделе многие Близнецы планировали заняться собой. Для этого представится возможность. Но не стоит слишком усердствовать с диетами и спортом. Сразу после праздников такие нагрузки вызовут стресс. Лучше всего просто немного подкорректировать диету – употреблять больше натуральных соков и витаминных отваров. Такой своеобразный детокс поможет очистить организм. На этой неделе будет легко избавиться от вредных привычек, проявив немного упорства. На выходных предстоят поездки. Близнецов ждут родственники и друзья.

Рак

Раки заранее составили список самых важных дел на начало года. Но не стоит воплощать в жизнь все и сразу. Дела, которые требуют особых усилий, лучше пока отложить. Нужно больше гулять на свежем воздухе. Рекомендуется выбраться на природу с друзьями или родственниками. Общение с ними даст больше положительных эмоций, чем все остальное. Некоторые представители знака на этой неделе познакомятся со своей будущей второй половинкой. Романтические свидания наиболее вероятны в конце недели.

Лев

Это продуктивная неделя для Львов. Настроение у них будет прекрасным, и все будет даваться легко. Но не стоит безоглядно пускаться в приключения. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу. Некоторым представителям знака представится возможность хорошо подработать. Финансовое положение, несмотря на праздники, будет стабильным. Решить проблемы, связанные с личной жизнью, помогут советы друзей или старших родственников. В отношениях с близкими людьми Львы должны идти на компромиссы, учитывая их интересы.

Дева

Все планы и мечты, которые Девы загадывали заранее, осуществятся в первую неделю нового года. Но нужно четко осознать свои желания и идти по намеченному пути, не обращая внимания на чужое мнение. Представителям этого знака нужно чаще бывать на людях. Их ждут новые интересные и перспективные знакомства и встречи. Семейным Девам удастся наладить отношения с домочадцами. В доме будет царить атмосфера веселья и праздника. Свободные представители знака вскоре смогут найти свое счастье. Новое знакомство может произойти в среду или четверг. Домашними делами лучше всего заняться в пятницу.

Весы

В начале недели Весам рекомендуется больше времени находиться дома и заниматься решением бытовых вопросов. Сейчас не стоит делать ничего, что раздражает и приносит дискомфорт. Круг общения временно лучше сузить до близких людей. Активность в середине недели позволит обойти конкурентов и улучить свое материальное положение. Весы смогут провернуть на этой неделе несколько выгодных сделок, которые принесут существенный доход. В личной жизни рекомендуется придерживаться нейтральной позиции. Проявить инициативу можно будет во вторник или в пятницу. В эти дни поклонники будут склонны идти на компромисс и соглашаться на любые условия, которые им предложат Весы.

Скорпион

Скорпионам нужно более лояльно относиться к окружающим их людям. На этой неделе можно нарушать правила и действовать не по плану. Тем представителям знака, у которых эта неделя не рабочая, стоит посвятить время активному отдыху на природе или отправиться в путешествие. В любом случае нужно стараться больше общаться с людьми и бывать вне дома. Нужно больше гулять, встречаться с друзьями, принимать предложения от знакомых. В среду возможна встреча с коллегами в неформальной обстановке. Эта январская неделя будет наполнена романтикой. Свободные представители знака имеют шанс познакомиться с человеком, который станет для них очень важным в будущем.

Стрелец

Стрельцам нужно обратить внимание на свой круг общения. Не стоит тратить время на людей, с которыми у них нет общих интересов. Астрологи предсказывают Стрельцам приятные сюрпризы и находки на этой неделе. Но начинать что-то новое пока стоит. Лучше закончить ранее начатые дела. На этой неделе есть шанс получить желаемое без особых усилий. Во вторник предстоят встречи с друзьями. Выходные рекомендуется посвятить детям – прогулки и игры на свежем воздухе улучшат настроение и дадут заряд бодрости.

Козерог

Это очень удачная неделя для Козерогов. Им будет везти во всем. Представители этого знака получат больше всего подарков. Такая щедрость судьбы поднимет им настроение. Ощутив бодрость и зарядившись энергией, Козероги поделятся своим чудесным настроением и позитивом с окружающими. Во вторник-среду Козероги будут заняты совместным творчеством с друзьями. В понедельник или субботу лучше запланировать семейные и дружеские мероприятия. Первая неделя января ознаменуется переменами в личной жизни. Предстоят новые знакомства с представителями противоположного пола и встречи с интересными людьми.

Водолей

Это гармоничная и позитивная неделя для Водолеев. Однако стоит повременить с принятием ответственных решений. Сейчас самое время для отдыха и развлечений. Решение профессиональных и финансовых вопросов лучше оставить на потом. В среду можно заняться бытовыми и хозяйственными делами, которые скопились за время подготовки к праздникам. До выходных не стоит посвящать своего избранника в планы, сохраняя интригу. В субботу можно устроить романтическое свидание. Богатая фантазия Водолея сделает его незабываемым для их второй половинки.

Рыбы

Рыбы должны оставить в прошлом все неудачи, промахи и связанную с этим неуверенность в себе. Оглядываясь назад, можно легко притянуть неприятности в свою жизнь. Поэтому лучше просто-напросто забыть обо всех прошлых ошибках и окунуться в новую яркую, насыщенную приятными событиями жизнь. Эту неделю Рыбы проведут весело и с пользой для себя. Предстоят дружеские встречи с обсуждением планов на будущее. Могут поступить выгодные предложения начать совместный бизнес. В четверг Рыб ждет сюрприз от второй половинки. Он изменит отношения в лучшую сторону. Они станут такими же теплыми, как в медовый месяц. Выходные вероятнее всего пройдут в кругу семьи. Это поможет отдохнуть морально и подготовиться к трудовым будням.

Неделя с 1 по 7 января будет спокойной и размеренной для большинства знаков зодиака. Новые начинания и осуществление грандиозных планов лучше немного отсрочить. Рекомендуется посвятить время общению и отдыху. В семье будет царить гармония и взаимопонимание. Могут несколько обостриться отношения с поклонниками. Чтобы немного сгладить эмоциональный накал рекомендуется отправиться на совместную прогулку, на природу, за город или посетить другой город.