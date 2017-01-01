Анастасия Гридина

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года для большинства зодиакальных созвездий будут благоприятными для того, чтобы отправиться в путешествие или в деловую заграничную поездку. Звезды советуют нам быть готовыми к внезапным командировкам, совещаниям и рабочим семинарам, где нужно будет представлять интересы компании, в которой мы работаем. Кстати, если у вас давно была задумка, посетить курсы, чтобы повысить профессиональную квалификацию, или научиться чему-то новому, на этой неделе самое благоприятное для этого время. Найдутся и средства, и руководство на работе не станет возражать, если вы займетесь самообразованием, особенно, если оно касается интересов компании, где вы трудоустроены.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года для всех знаков зодиака

Теперь предлагаем вам детально разобраться в гороскопах каждого знака зодиака на эту июльскую неделю:

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Овен

На этой неделе звезды рекомендуют Овнам особое внимание уделить своей внешности. Всерьез подойдите к вопросу косметических средств, которыми вы привыкли пользоваться. Возможно, их нужно заменить чем-то новым. Сходите в салон красоты и не жалейте денег на то, чтобы профессиональные мастера выполнили свою работу качественно. Не переживайте, вложения в красоту быстро окупятся.

В выходные дни отправьтесь в лес, к реке. Возьмите с собой в поездку любимого человека или родных людей. Вам нужно будет расслабиться и отдохнуть в хорошей компании.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Телец

Тельцам на этой июльской недельке тоже стоит немало внимания уделить улучшению своего здоровья. Звезды рекомендуют в этом плане обратиться к нетрадиционным способам оздоровления организма. Попробуйте не принимать лекарственные препараты, замените их занятиями йогой, медитацией или другими восточными практиками. Они, скорей всего, быстрее дадут эффект, чем любые медицинские препараты.

Тельцы будут на этой июльской недельке чувствовать себя очень хорошо. Их настроение ничего не сможет испортить. Поэтому самое время для них отправиться в путешествие или купить самую обычную путевку в санаторий, где можно не только отдохнуть, но и подлечиться.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды рекомендуют быть осторожными в финансовых вопросах. Увы, но на этой неделе могут возникнуть материальные трудности. Чтобы не влезать в долговую яму, не тратьте деньги на все, что заблагорассудится, экономьте. Когда собираетесь в магазин за покупками, составляйте список того, что нужно купить и берите с собой ровно столько денег, сколько на этот список необходимо потратить. Не принимайте участие в разных лотерейных розыгрышах, надеясь, что в них вы получите быструю большую прибыль. Этого с вами не произойдет, потому что и удача не будет на вашей стороне на этой июльской неделе.

На выходных ситуация несколько изменится в лучшую сторону. Вы будете полны идей, однако не спешитесь браться за их реализацию. Сначала обсудите свои идеи с человеком, которому вы больше всего доверяете. Если он одобрит пришедшую вам в голову идею, только тогда, хорошо ее обдумав, можете браться за то, чтобы творить и созидать.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Рак

Ракам на этой неделе лучше расслабиться и не начинать новые проекты. Стоит проявлять максимальную осторожность во всем, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Направьте всю свою энергию на семью. Звезды будут помогать Ракам в том, с чем они испытывают сильную эмоциональную связь. Поэтому не изобретайте велосипед, а берите отпуск, организуйте поездку на море или на речку, чтобы отправиться туда со своими родными.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Лев

Львы на этой неделе июля будут как никогда работоспособны. Их амбиции помогут им преодолевать все трудности на пути к достижению поставленной цели. Не бойтесь заявлять о себе, как о творческой и талантливой личности. Проявляйте инициативу, смело высказывайте свои предложения и представляйте идеи. Все будет услышано и оценено по достоинству. Возможно, вам даже поручат быть главой перспективного проекта, который изменит всю вашу жизнь к лучшему.

Но не только карьере на этой неделе нужно уделять время. Помните также о своих близких и родных. Не обязательно делать что-то сверхъестественное – можно просто купить вкусных пирожных, хороший чай, прийти к родителям в гости и приятно провести вечер по-семейному. Эти мгновения бесценны, так что найдите на это время.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Дева

Девам на этой неделе представится возможность завершить и довести до логического конца все свои дела, которые уже длительное время все никак не могли решиться. Никаких трудностей и преград в этом плане не возникнет. Времени на то, чтобы отдохнуть, конечно, не будет. Однако по этому поводу переживать не стоит. Если вы сумеете решить все вопросы на этой неделе июля, все последующие дни лета сможете провести беззаботно, отдыхая на берегу живописного теплого моря.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Весы

Весам на этой неделе не стоит много времени уделять работе. Возможно, будут появляться новые предложения, которые покажутся перспективными и прибыльными. Однако не стоит их принимать, потому что рожденным под этим зодиакальным созвездием в этот период времени лучше все-таки отдохнуть, потому что могут возникнуть неприятности со здоровьем. В конце недели можно будет уже отправиться в деловую командировку, однако только в том случае, если вы будете себя хорошо чувствовать. Другими словами, звезды рекомендуют Весам прислушиваться к своему организму – если болит голова, клонит в сон и чувствуется общая слабость, тогда не рискуйте. Геройства, посвященные работе и быту, никто не оценит. Уделите время себе, чтобы в дальнейшем у вас были силы работать и достигать высот в карьере.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Скорпион

Скорпионы на этой июльской неделе будут очень трудоспособными. Однако не стоит растрачивать свою энергию, решая рабочие вопросы. Вам очень нужно правильно сформировать свой режим дня, чтобы вы успевали и отдыхать, и работать. В противном случае, ваш жизненный тонус иссякнет, и вы не сможете достигнуть результатов, которые вам уготовили звезды на этой неделе.

На выходных у вас может возникнуть желание заняться спортом, однако не нужно этого делать. Вам ни к чему лишние эмоциональные и физические затраты. Лучше проведите свободное время в спокойной и непринужденной обстановке в кругу родных людей.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Стрелец

Стрельцам на этой летней недельке желательно уделить время самому важному для них делу. Ни в коем случае не нужно растрачивать все время впустую, нельзя лениться и отвлекаться на разные несущественные мероприятия и события. Если вы не пренебрежете этими рекомендациями, то к выходным уже увидите результаты своих трудов.

Всю неделю вы будете пребывать в очень хорошем настроении. Однако не стоит из-за этого злоупотреблять своей энергией, иначе ваше самочувствие ухудшится. Придерживайтесь того ритма жизни, к которому вы привыкли. Любые изменения могут привести к тому, что выбудете испытывать стресс. Даже если вы раньше курили, то не стоит на этой неделе бросать эту вредную привычку. Выберите другое время, потому что в противном случае результата не будет. Ничего, кроме нервного срыва, вы не добьетесь.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Козерог

Козерогам на этой неделе звезды рекомендуют проводить дыхательную гимнастику, которая их организму крайне необходима в июле. От количества и качества кислорода, поступающего в организм людей, рожденных под этим зодиакальным созвездием, будет зависеть их трудоспособность и жизненная энергия.

Отправьтесь в лес, чтобы подышать свежим воздухом, наведите порядок в своей квартире или в доме, чтобы в них царила идеальная чистота, влияющая на качество воздуха, которым вы дышите, когда находитесь много времени дома. Займитесь своим здоровьем вплотную, отложив в сторону все рабочие дела.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Водолей

Водолеи в эти летние деньги почувствуют прилив сил и энергии. Появится желание взяться за реализацию крупного проекта, который войдет в историю, изменит жизнь многих людей. Ради исполнения этого желания Водолеи будут готовы сменить место жительства или работы. Звезды рекомендуют не сдерживаться в таких порывах. Составьте себе новое качественное резюме, где не стоит скромничать о своих многочисленных достоинствах, представьте его в разных компаниях. Поверьте, что вашей кандидатурой заинтересуются многие. Только пока не найдете новое место работы, не увольняйтесь, чтобы не остаться у разбитого корыта.

Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2017 года Рыбы

Рыбы на этой неделе могут часто попадать в конфликтные ситуации из-за агрессивности и напряженности, которой они будут переполнены. Звезды рекомендуют Рыбам вести себя вежливее и дружелюбнее, чем обычно. В противном случае вся неделя будет насыщена только неприятными инцидентами и ссорами, которые пагубно отразятся на вашем здоровье. Поэтому если вы уже успели с кем-то поссориться или чувствуете, что на вас обиделись, помиритесь с этим человеком. Увидите, как быстро ваше самочувствие наладиться.

Свободное время проведите в одиночестве – почитайте книгу, посмотрите сериал. Отключите даже мобильный телефон, не выходите на просторы интернета с целью пообщаться в социальных сетях. Отдохните от всего этого – вам нужно навести порядок в своей душе.

Пусть все ваши идеи, планы и мечты исполняются! Мы желаем вам, чтобы все, что вы задумали на эту неделю, осуществилось! Пусть все ненастья обходят вас стороной! Так и будет, если вы не постесняетесь, как ребенок, поверить в чудо!