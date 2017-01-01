Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря 2017 для всех знаков зодиака

Это неоднозначная неделя, которая каждому знаку принесет свои сюрпризы. В понедельник возможны конфликты и финансовые проблемы. Во вторник-среду есть риск пострадать из-за необдуманных поступков и раздражения, вызванного поведением окружающих. Начиная с четверга, ситуация изменится к лучшему. Многие ощутят энергетический подъем и начнут действовать более активно. Ясность мыслей поможет избежать ошибок, переоценить поступки и отношения.

Конец недели для большинства сложится удачно. Но не стоит планировать на эти дни масштабные мероприятия. На этой неделе планеты предписывают заняться домашними делами и благоустройством жилища, сделать косметический ремонт, приобрести предметы интерьера и декора. Удачной будет покупка новой мебели. Изменения пойдут на пользу, сделают атмосферу в доме более уютной и гармоничной.

Овен

На этой неделе у Овнов могут возникнуть проблемы из-за налогов на недвижимое имущество. Но решить их удастся довольно быстро. Основные доходы принесет руководящая работа и творчество. Это удачный период для общественной деятельности, рекламы, преподавания, спортивных соревнований. Уберечь свой капитал поможет интуиция, которая у Овнов сейчас хорошо развита. Она поможет избежать необдуманных поступков, которые ведут к материальному ущербу. В середине недели самое время заняться бизнесом и осуществлением крупных проектов.

Телец

Больше всего проблем на этой неделе Тельцам принесут любовные отношения. Настойчивость и прямолинейность могут сыграть с ними злую шутку. У семейных Тельцов могут возникнуть неприятности с детьми, поведение которым совершенно выйдет из-под контроля. Возможно, придется посетить детского психолога. Жизненные силы Тельцов сейчас в упадке, поэтому необходимо позаботиться о здоровье. Лучше всего воздержаться от употребления алкогольных напитков и переедания. Такие излишества навредят организму больше, чем тяжелая работа. Правильный режим дня поможет избежать проблем со здоровьем. Есть риск получить травму или стать жертвой нападения, поэтому лучше поберечь себя, больше времени проводить дома в кругу семьи.

Близнецы

Эта неделя благоприятна для проведения косметических или лечебных процедур. Поэтому давно запланированный визит к специалисту лучше осуществить именно сейчас. Представители знака, которые увлекаются изучением эзотерики и мистики, имеют шанс продвинуться в этом деле. Самопознание и самосовершенствование выйдут на новый уровень. На работе Близнецов также ждет успех. Руководители и подчиненные найдут общий язык. Некоторые Близнецы увлекутся коллегой по работе. Отношения перерастут в бурный роман.

Рак

У Раков стремление к богатству удивительным образом сочетается с любовью к абсолютно нематериальным вещам. Они могут неожиданно увлечься целительством или эзотерикой. Специалисты же в данных областях смогут неплохо заработать, проявив должное усердие и трудолюбие. Успеха добьются и те представители знака, деятельность которых связана с информационными и прочими видами услуг. Смогут преуспеть и предприниматели, но только если будут действовать смело и не побояться рискнуть. Наемные работники должны проявить такт и дипломатические способности. Если возникнут сомнения по поводу вопросов, связанных с финансами, то совета следует спросить у близких людей.

Лев

Это напряженный период для Львов. Нужно уделить внимание своему здоровью, избегать переутомления и чрезмерных нагрузок, как физических, так и психоэмоциональных. Любая неумеренность и неосторожность может вылиться в болезнь. Ухудшение состояния будет сопровождаться высокой температурой, но все быстро наладится. Внимательно нужно отнестись и к мелким травмам, так как они чреваты развитием воспаления. Перенапряжение отрицательно повлияет на состояние нервной системы. Зато в любовных отношениях у Львов наметится прогресс. На выходных рекомендуется отвлечься от повседневности – сходить в театр или кино.

Дева

Девы на этой неделе смогут раскрыть свой творческий потенциал. Проявят себя и представители знака, чья деятельность связана с наукой или спортом. Период благоприятен для расширения различных сфер жизни Дев. Сейчас можно отправляться в путешествия. Поездка поможет многое осознать, открыть новые горизонты. Есть шанс найти новых друзей и единомышленников. Отношения со второй половинкой и родственниками только укрепятся. Девы поймут, что любимый человек верен им. В работе лучше не проявлять инициативу.

Весы

Успех в финансовом плане будет полностью зависеть от того, насколько Весы смогут договориться с окружающими. Умение налаживать и поддерживать контакты, неконфликтность и корректность как нельзя кстати придутся именно на этой неделе. Это касается всех сфер деятельности, даже тех, которые не связаны с непосредственным общением с людьми. Материальные убытки может принести конфликт с коллегами по работе. Если же удастся добиться поддержки сослуживцев, то материальное положение только укрепится. Нежелательно начинать судебные процессы.

Скорпион

Возрастает риск получения травм в ходе конфликта или по неосторожности в дороге. Может ухудшиться здоровье. Особенно это касается состояния половой и выделительной системы. Однако восстановить силы удастся очень быстро. Необходимо лишь отказаться от вредных привычек и не допускать чрезмерных нагрузок. В середине недели необходимо полностью исключить алкоголь, так как это может вызвать психические проблемы, негативно сказаться на состоянии нервной системы и мыслительных способностях. Достичь гармонии помогут занятия спортом и общением с домашними животными. В выходные дни лучше остаться дома.

Стрелец

На этой недели могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Нужно поберечь шею, горло и уши. Если необходимо провести лечение, то оно будет очень удачным и результативным. Поэтому визит к врачу откладывать не стоит. Время заняться духовными практиками, постижением тайных знаний. Представится хороший шанс продвинуться по карьерной лестнице. Стрельцы завоюют доверие старших по должности, обретя их поддержку и защиту. Безработные Стрельцы смогут найти себя в жизни и устроиться на хорошую должность.

Козерог

На этой неделе Козероги имеют шанс начать свой бизнес и улучшить финансовые перспективы. Благоприятно решатся вопросы, связанные с налогами, страховкой или наследством. Представители знака, которые владеют знаниями в области эзотерики, астрологии или психологии, могут на этом заработать, предоставляя консультации. Проблемы с финансами возникнут только у тех Козерогов, которых подведут партнеры. Их расточительность и принятие неверных решений в управлении совместным имуществом. Расходы могут быть связаны и с приобретением дорогой одежды, аксессуаров, наведением красоты. В начале недели необходимо отказаться от покупки техники.

Водолей

Неблагоприятный период, когда нужно проявить особую осторожность. Есть вероятность попасть в переделку и получить травмы. Нужно постараться избегать опасных мест, где возможно нападение людей или животных. Неполадки со здоровьем выльются в воспалительные процессы. Поэтому стоит особое внимание уделить травмам, даже мелким, и тщательно дезинфицировать кожу, чтобы избежать инфицирования. Тем представителям знака, которые имеют проблемы с печенью, нужно придерживаться специальной диеты, которая поддержит работоспособность этого органа. Напряженная обстановка в семье вынудит Водолеев больше бывать вне дома. Нужно любыми способами избегать конфликтов.

Рыбы

Сейчас Рыбам под силу решить любую, даже очень сложную, задачу. Интуиция и смекалка на этой неделе не подведут. Всяческую помощь окажут и окружающие. На этой неделе Рыбы смогут укрепить дружеские связи и завести новые знакомства. Представители этого знака могут увлечься каким-то исследованием или изобрести что-то новое. Период благоприятен для занятий наукой и творчеством. Можно отправиться в путешествие. Поездка будет удачной. Рыбы имеют шанс изучить культуру других народов, значительно расширив свои горизонты.

Убывающая Луна на этой неделе приведет к снижению энергетики. Это повлияет не только на самочувствие, но и на успешность дел. Поэтому в этот период рекомендуется больше отдыхать, избегать перенапряжения и беречь здоровье.