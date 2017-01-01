Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года для женщин и мужчин

Анастасия Гридина

Вторая неделя сентября для большинства знаков зодиака будет наполнена испытаниями. Нужно будет постоянно сдерживать и контролировать свои эмоции, чтобы не навредить себе и своей будущей карьере. Звезды обещают, что вы со всеми трудностями справитесь, если будете следовать рекомендациям астрологов.

13 сентября 2017 года необходимо быть предельно осторожным. Не открывайте в этот день бизнес, не подписывайте контракты и договора. Перенесите дату операции либо других хирургических вмешательств. Откажитесь от переездов и дальних поездок. Возможны препятствия.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года для женщин и мужчин

Предлагаем вашему вниманию подробный гороскоп для каждого знака зодиака в отдельности:

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Овен

Овны – вам самое время навести порядок в своей жизни. Это касается и дома, и работы. Попытайтесь собрать волю в кулак и разложить все свои дела по полочкам, чтобы обрести душевную гармонию. Если раньше вас не устраивал график работы, измените его, подстраивайте его под жизненные нужды. Обязательно начните избавляться от вредных привычек, если собирались от них избавиться. Звезды убеждены, что именно в этот период времени у вас получится это сделать. Вы быстро привыкнете к новому ритму своей жизни, при этом не испытаете никакого дискомфорта. На выходных уделите время своей второй половинке. Сделайте все возможное, чтобы возлюбленный был счастлив и доволен. Возможно, для этого придется где-то переступить через себя, но поверьте, что оно того стоит.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Телец

Тельцов озарит вдохновение на творчество. Вы можете приступать к реализации своих задумок. Если будет появляться свободное время, то его лучше проводить в компании только с одним человеком – возлюбленным. Сходите с ним туда, где вам хорошо вдвоем. Насладитесь каждой минутой, проведенной вместе. Рекомендую выбирать такие места, где вы сможете и отдохнуть, и познать что-то новое, полезное. Проявите свою фантазию, вы удивитесь, насколько интересным может быть даже самый укромный уголок вашего города. Если вы человек семейный, у которого уже есть детки, то на этой неделе уделите внимание их воспитанию. Ваша забота очень нужно на этой неделе чадам, они оценят внимание и поддержку, которую вы им окажете. Выходные уделите исключительно себе, своему самочувствию. Если оно испортится, то начните срочно предпринимать меры.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Близнецы

Близнецам придется решить немало вопросов, связанных с домашними заботами. Звезды советуют запланировать на эту неделю ремонт или генеральную уборку. У вас получится именно на этой неделе благоустроить свой дом так, что в нем все станет гармонично. Кроме того, вы сможете узнать некоторые подробности о своей семье, которые раньше вам были неизвестны. Поговорите по душам с родителями, пересмотрите семейные снимки. Выходные проведите с близкими. Вам нужно совместно с ними решить некоторые финансовые вопросы, спланировать следующую неделю. Пусть в эти планы войдет романтическое свидание с любимым человеком. Ну и что, что вы уже много лет женаты, романтика еще никому не вредила.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Рак

Ракам представится уникальная возможность пообщаться с людьми. Вы сможете значительно расширить круг своих друзей. Будут встречи, поездки, знакомства, сложные ситуации, из которых вы с легкостью найдете выход. Будьте готовы к тому, что ваши друзья попросят вас помочь им в решении какого-то вопроса. Окажите им такую услугу, тем более, что вам будет несложно выполнить то, что они попросят. Звезды советуют на этой неделе Ракам уделить внимание самообразованию. Изучите что-то новое или перечитайте любимую книгу. Выходные полностью посвятите своей семье. Никому не позволяйте отвлекать вас от родных людей и не делайте лишнюю работу.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Лев

Львы могут существенно улучшить свое финансовое положение, благодаря собственному таланту и умению быстро и правильно принимать решения, которые принесут вам немалую выгоду. Доходы возрастут, а вместе с ними откроются новые возможности. Вы сможете себе позволить сделать приобретение, о котором давно мечтали. Покупки будут удачными. Если кто-то, проходя мимо вас, захочет с вами познакомиться, то лучше попытаться этого избежать.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Дева

Очень эмоциональной выйдет эта сентябрьская неделя у Дев. Начало будет наполнено романтикой и любовью. Инициатива при этом будет исходить от вас. Придумайте оригинальный и приятный подарок для своего любимого человека, сделайте что-то неожиданное для родных. Пусть они порадуются. Звезды советуют Девам учиться чему-то новому, расширять свой кругозор и интеллектуальный уровень. Если для этого потребуется куда-то поехать, то сделайте это. Успейте справиться со всеми делами до выходных. Субботу и воскресенье посвятите исключительно отдыху.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Весы

Рожденным под созвездием Весов придется непросто. Вы будете немного стеснены в действиях. Возможно, придется заняться своим здоровьем, отложив дела и работу на второй план. Но, занимаясь своим здоровьем, вы можете успевать культурно обогащаться, познавать что-то новое. Попытайтесь сосредоточиться на своем «я», подумайте, как поступали все это время, что говорили. Проанализируйте все и измените те качества, которые вас в себе не нравятся.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Скорпион

Скорпионам будет совсем не до себя. Они будут погружены в дела своих друзей и родственников. Это будет только радовать рожденных под этим знаком зодиака, потому что они будут чувствовать себя нужными. Мой совет: не зазнаваться, а руководствоваться в поступках искренностью и бескорыстностью. Проявите все свое дружелюбие, любовь. У вас появится много новых знакомых, которые изменят вашу жизнь к лучшему. Весь опыт, которого вы за эту неделю наберетесь, сделает вас мудрее, поверьте, что в жизни он вам еще ни единожды пригодится. Выходные проведите дома, лучше поспите, полежите на диване возле телевизора, отключив мобильный телефон.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Стрелец

Стрельцы будут неудержимы в своих стремлениях. Им захочется добиться всех своих целей сразу. И у них все получится, если они сумеют правильно спланировать свои действия. Удача будет благоволить Стрельцам в сфере карьеры. Им предложат повышение, хорошую оплату труда. Вы познакомитесь с влиятельным человеком, который решит многочисленные ваши проблемы. Вы станете чувствовать себя намного увереннее и беззаботнее. Выходные посвятите шопингу. Купите себе что-то красивое, нарядное, порадуйте свое эго. Не забудьте также о том, что нужно уделить время и своему здоровью. Если у вас есть хронические заболевания, то найдите способ подлечиться так, чтобы можно было не отрываться от работы.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Козерог

Козерогам выпадет уникальная возможность улучшить свое положение на работе. Вы завоюете небывалый авторитет, все наконец-то увидят, насколько богат ваш потенциал, на что вы способны. Вы только постарайтесь раскрыться с самой лучшей своей стороны. Поводов сделать это у вас будет много. Высказывайтесь, не бойтесь, не стесняйтесь. Решительность – это главное качество для Козерогов на этой неделе. В будние дни вам нужно успеть обнародовать свое открытие или проект, над которым вы давно работали. Не сомневайтесь, что его оценят по достоинству. Кроме того, в эти дни вы можете заняться самообразованием, науки и языки будут даваться вам легко. Многие ваши знакомые захотят возобновить с вами общение после длительной паузы. Вы не отворачивайтесь от них, но и не изливайте душу. Пусть они останутся в вашем окружении, но не становятся близкими друзьями. Выходные должны пройти в спокойной умиротворенной обстановке. Отложите все рабочие дела и займитесь собой.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Водолей

Водолеям придется проявить свои таланты в области психологии. Присмотритесь к людям, с которыми вы общаетесь, разберитесь в их намерениях в ваш адрес. Прекратите общение с теми, кто ищет только выгоду от общения с вами. Сблизьтесь с теми, кто относится к вам искренне и с душой. Кроме того, вам нужно избавиться от всего того, что мешает вам достигать поставленных целей. Если это вредные привычки, то пора переходить к здоровому образу жизни, если это социальные сети, то ограничьте свое времяпровождение в них. Займитесь спортом, вам пора уже давно начать самосовершенствование. Пора приводить в порядок свое тело, переходить на здоровое питание. На выходных останьтесь дома, если вам будут предлагать куда-то ехать, откажитесь.

Гороскоп на неделю с 11 сентября по 17 сентября 2017 года Рыбы

Рыбы должны посвятить себя отношениям с любимым человеком. Вам нужно научиться доверять своему возлюбленному, прислушиваться к нему. Где нужно, промолчите, не обращайте внимания на капризы. Проявите сдержанность и терпение, и вы увидите, насколько гармоничнее и теплее станут ваши взаимоотношения. Кроме того, в вашей жизни будут происходить события, которым стоит покориться. Не пытайтесь сопротивляться изменениям, ничего из этого хорошего не выйдет. А вот если вы примите обстоятельства такими, какими они есть, вас ждет приятное вознаграждение от судьбы. Если придется побывать на вечеринке, где много людей, будьте смелее, общайтесь, знакомьтесь, покажите себя во всей красе, соблюдая рамки приличия. На выходных отправьтесь в лес или к морю, чтобы просто подышать свежим воздухом и расслабиться.