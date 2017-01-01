Гороскоп на неделю с 13 по 19 ноября 2017 года для всех знаков зодиака

Так как неделя практически полностью будет под властью убывающей Луны, то не рекомендуется принимать важные решения из-за искаженного восприятия действительности. В понедельник-вторник следует заняться решением финансовых вопросов, подписывать договора и заключать сделки. Отношения с деловыми партнерами будут складывать удачно.

В середине недели на первый план выступит личная жизнь. Эмоциональные переживания, связанные с ней, могут настолько утомить, что многим захочется уединения и покоя. К концу недели придется заняться делами, которые постоянно откладывались в долгий ящик. На выходных лучше всего отдохнуть, заняться любимым хобби или посетить культурное мероприятие.

Подробный гороскоп на неделю по каждому знаку зодиака

Овен

Все вопросы, связанные с материальными ценностями и финансами будут решены именно на этой неделе. Появится возможность дополнительного заработка. Не стоит проявлять инициативу на рабочем месте и браться за все сразу. Перед этим лучше пересмотреть свои планы и выстроить распорядок дня. Не стоит забывать и о своем здоровье. Следует уделить внимание питанию. Овны в большинстве своем трудоголики и эта черта может выйти им боком. Ведь они не знают меры. Нужно чередовать работу с отдыхом, чтобы избежать переутомления. Не менее важен и порядок во всем. Начать можно с рабочего стола, а затем разложить по полочкам и свои мысли. К выходным представители этого знака почувствуют прилив сил и энергии.

Телец

Это время испытаний на прочность, когда Тельцам придется проявить все свои таланты. Представители этого знака обладают большим потенциалом и жаждут покорять новые вершины. Эта неделе как раз благоприятна для активных действий, раскрытия способностей. Можно поэкспериментировать, завести новое хобби или начать новый проект, на который раньше не хватало решимости. Это благоприятное время для самопиара. Нужно чаще бывать в местах, где можно завести новые знакомства и полезные связи. Стоит посетить тематические конференции и семинары. Представится исключительная возможность самореализоваться. Но не стоит забывать и о личной жизни. На свидании Тельцы смогут проявить все свое обаяние и харизму, очаровав собеседника.

Близнецы

Для Близнецов неделя с 13 по 19 ноября будет складываться благоприятно. Следует уделить больше времени друзьям и родственникам, а также своему дому. Можно сделать косметический ремонт в жилище, после чего провести генеральную уборку. Близнецам крайне тяжело дается доводить начатое дело до конца. Они быстро разочаровываются и переключаются что-то другое. Но сейчас важно сделать над собой усилие. В середине недели возможны заграничные командировки. В планы может вмешаться информация, полученная издалека. Не нужно слушать советы касательно здоровья, которые дают люди без медицинского образования. Это может сильно навредить и ухудшить самочувствие Близнецов. На выходных лучше отдохнуть в домашней обстановке. В личной жизни не все так гладко. Близнецам нужно проявить выдержку и терпение, чтобы не сорваться на своего партнера и избежать ссоры.

Рак

На этой неделе Раки смогут наладить отношения с близкими, с которыми в последнее время они держали дистанцию. Если причина отчуждения крылась в поведении Рака, то лучше попросить прощения. Интересные события, которые будут происходить вокруг Рака на этой неделе, требуют его активного участия. На работе никаких трудностей не предвидится. Особого рвения проявлять не стоит, чтобы не переутомиться. Нужно быть осторожным при контакте с техникой и во время занятий спортом. Не рекомендуется одалживать деньги. Это благоприятный период, чтобы отправиться в путешествие, например, съездить в другой город на уик-энд можно. Настроение Раков в конце недели будет полностью зависеть от того, насколько тщательно они спланируют свой досуг.

Лев

В этот период в жизни Львов произойдут кардинальные перемены. Изменится, как их жизнь, так и они сами. На этой неделе Львам стоит ожидать денежной премии. Но не нужно сразу тратить все до последней копейки. Львы также ощутят поддержку и уважение со стороны начальства, которое будет способствовать продвижению Льва по карьерной лестнице. Если есть желание поменять работу, то сейчас как раз благоприятный момент. Новая работа поможет улучшить материальное положение. Львы, у которых профессиональная деятельность связана с рекламой и продвижением товаров, смогут достичь небывалых высот. Удачными будут переговоры и выступления на публике. Во второй половине недели могут возникнуть разногласия с партнером из-за несоответствия систем ценности.

Дева

На этой неделе многим Девам предстоит решать бытовые вопросы. На первый план выйдут проблемы с детьми и домашним хозяйством. Период также благоприятствует обучению и получению новых знаний. Экзамены и тесты, включая квалификационные, будут сданы с легкостью и без особых усилий. В личной жизни пора выходить на новый уровень. Разговор с партнером пройдет удачно. Не стоит ограничивать дружеское общение. Предложение сходить в караоке-клуб лучше принять. Во второй половине недели Девы будут размышлять о своей жизни, интересах и оценивать свое окружение. Чтобы не впасть в уныние, нужно помнить, что неразрешимых проблем нет. В семье могут появиться разногласия. На работе также не все гладко. Это не лучшее время для окончания проектов и завершения текущих дел.

Весы

Весам свойственно сомневаться в правильности принятого решения. Это касается и личной жизни и карьеры. Но сейчас интуиция у представителей этого знака как никогда сильная, поэтому ей можно полностью доверять. На этой неделе не следует делиться с окружающими своими секретами и личной информацией, чтобы они не повернули ее против Весов. Дипломатичность и сдержанность помогут решить некоторые вопросы, которые требуют особой деликатности. В конце недели возможны разногласия с родственниками. А в пятницу следует избегать новых знакомств. В любовных отношениях заметен прогресс, все налаживается. Нужно лишь немного больше времени уделять партнеру.

Скорпион

Неделя благоприятна для налаживания, как личных, так и деловых отношений. Замкнутым от природы Скорпионам придется раскрыться и настроиться на преодоление внешних препятствий. Но излишняя откровенность может повредить карьере, поэтому на работе с коллегами нужно соблюдать дистанцию и не рассказывать им лишнего. Чем меньше сотрудники знают о личной жизни Скорпиона, тем плодотворнее будет сотрудничество. Но в помощи отказывать нельзя. Доброе отношение к окружающим будет вознаграждено. Во второй половине недели нужно включить режим экономии. Излишние траты, даже связанные с торжественным мероприятием, неблагоприятно скажутся на бюджете. Поэтому не стоит пытаться пустить пыль в глаза окружающим, удивив их роскошью. На выходных смена обстановки поможет отвлечься от работы, отдохнуть и развеяться.

Стрелец

Стрельцам придется проявить настойчивость в достижении цели. В начале недели наметятся финансовые перспективы. Все вопросы будут решаться быстро и легко. Чтобы добиться желаемого, нужно постепенно повышать планку и больше работать над собой. В карьере и деловых вопросах на этой неделе Стрельцов ждет успех. От того, насколько плодотворно Стрельцы поработают в этом периоде, зависит их карьерное продвижение и размер заработной платы в новом году. Начальство пристально наблюдает за Стрельцами. Поэтому сейчас нельзя опаздывать или решать в рабочее время личные вопросы. В конце недели следует позаботиться о здоровье, избегать стрессовых ситуаций, уравновесить физические и эмоциональные нагрузки, чтобы не заболеть. Полезно уединиться и полностью расслабиться.

Козерог

Сейчас самое время обрести новые знания и умения, а также отправиться в путешествие. Можно записаться на курсы, которые давно хотелось пройти, и повысить свою квалификацию. Полученные знания помогут продвинуться по карьерной лестнице и повысить уровень дохода. Все это расширит горизонты и откроет новые перспективы. Козерогам сопутствует удача в творческих начинаниях и любви. Возможно судьбоносное знакомство. Человек, с которым Козероги познакомятся в сети, может стать их второй половинкой. На выходных возможна размолвка с друзьями. Велика вероятность подвоха с их стороны. Поэтому субботу и воскресенье, скорее всего, придется провести дома. Сложившаяся ситуация поможет Козерогам понять, кто на самом деле является их другом, а кто нет.

Водолей

На этой неделе самое время заняться построением планов и финансовыми вложениями. Удачными будут операции с недвижимостью и инвестированием. Сейчас самое время строить планы на будущее. Нужно уделить время родным и близким, навестить родственников. Возможно, придется заняться ремонтом в квартире. На выходных необходимо будет решать бытовые проблемы. Нужно запастись терпением и сохранять эмоциональное равновесие.

Рыбы

Рыбам следует поднажать в работе, чтобы порадовать близких людей подарками на Новый Год. Если окружающие заходят поделиться своими проблемами, то Рыбам лучше выслушать их спокойно и проявить сочувствие. Сейчас очень важно наладить контакт с окружающими и заручиться их поддержкой. Полезно будет поговорить со второй половинкой, обсудив имеющиеся разногласия в отношениях. На выходных ни в коем случае нельзя оставаться дома, лучше посетить театр или сходить в кино, чтобы отвлечься от бытовых проблем.

В целом неделя благоприятна для представителей всех знаков зодиака. Практически всем звезды рекомендуют проявить усердие на работе и разобраться с проблемами в личной жизни.