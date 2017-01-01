Анастасия Гридина

Август – это месяц, в который все должны проявлять о отношению к своим близким только заботу и любовь. Даже если возникают ссоры и другие неприятные конфликтные ситуации, вы должны находить в себе силы и мудрость, чтобы сглаживать все это. Поверьте, что на самом-то деле родня вас любит, понимает и уважает, просто сдают нервы, а на этой почве можно серьезно ссориться. Проявляйте доброту и снисходительность – это ключи счастья и семейного благополучия на этой неделе.

Помните, что в период «коридора затмений» (с 7 по 21 августа 2017г.) необходимо быть предельно внимательным во всем.

Возможно, что многие представители всех знаков зодиака на этой неделе будут проявлять нетерпеливость. Может появиться желание очень быстро чего-то достичь, куда-то сорваться и поехать. Но ни в коем случае не поддавайтесь таким стремлениям, потому что они вас только собьют со счастливого жизненного пути. Поспешив, вы рискуете потерять все то, к чему так долго шли и стремились. Расслабьтесь, рассуждайте логично и последовательно, так как от ваших решений будет зависеть ваше будущее.

Гороскоп на неделю с 14 августа по 20 августа 2017 года для всех знаков зодиака

Теперь подробно рассмотрим, чего стоит ожидать представителям разных зодиакальных созвездий в середине августа:

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Овен

Овны на этой неделе станут счастливчиками. Звезды будут приятно удивлять все 7 дней рожденных под этим огненным созвездием. Вы будете благоухать и сиять, перед вами будут открыты невероятного масштаба возможности. Вы даже начнете верить в чудеса, хотя мечтательность вам не свойственна по натуре. Однако не забудьте должное внимание уделить своему здоровью, особенно в том случае, если у вас есть болезни сердца и сосудов. Можно сходить к специалисту, чтобы получить консультацию, но если ничего не беспокоит, просто принимайте успокоительные препараты. Звезды рекомендуют Овнам в середине августа больше гулять на свежем воздухе, желательно при этом перемещаться пешком, а не на каком-то виде транспорта. Не пропускайте утреннюю зарядку и, если есть желание, начните бегать по вечерам – все это очень полезно для вашей сердечной мышцы.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Телец

Тельцы в середине августа могут обнаружить, что у них не идут дела. Постоянно возникают какие-то камни преткновения и преграды. Это все влияние планет. Поэтому заранее хотим вас предупредить, чтобы вы на эту неделю не планировали никаких важных встреч, которые могут хоть как-то повлиять на вашу работу и жизнь. Лучше середину августа посвятите своим родным и близким людям. Только семья сможет облегчить вам ваше внутреннее состояние, чтобы к выходным вы уже набрались сил и энергии для воплощения в жизнь своих креативных и оригинальных идей. Если вы сумеете обуздать негатив, который, возможно, поселится в вашей душе, вы не будете таким раздражительным и сверх эмоциональным, и неделя пройдет относительно гладко.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Близнецы

Близнецы на этой неделе будут чрезмерно загружены разной работой. Задач будет поставлено множество, а вот сил и времени на их решение может не хватить. Поэтому важно рожденным под этим зодиакальным созвездием научиться правильно планировать свой режим дня, чтобы все успевать. На этой неделе у Близнецов не будет даже минуты на то, чтобы просто сесть с кем-то поболтать или подумать о будущем. Надо быстро и решительно действовать. При этом звезды советуют быть предельно внимательными в ходе решения важных вопросов. Все время взвешивайте каждое свое слово, чтобы кто-то не воспользовался им против вас. Все эти трудности в середине августа придадут вам силы и уверенности в себе. Вы в дальнейшем начнете быстрее продвигаться вверх по карьерной лестнице.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Рак

Ракам на этой неделе, в отличие от Близнецов, представится возможность порелаксировать. Вам крайне необходимо углубиться в себя, чтобы разобраться в своих мыслях, чувствах и переживания, иначе в самый ответственный момент вы не собьетесь с пути, и примите неправильное решение. В этот период времени вам лучше начать читать какую-то психологическую литературу, которая поможет вам быстрее во всем разобраться и понять, чего вы хотите действительно от жизни. Ведь вы можете тратить в дальнейшем время на реализацию не своей мечты, а того, что вам навязали. Уходите от этого, меняйте свою жизнь качественно в лучшую сторону на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Лев

Львы в середине августа будут очень бодры. Их постоянно будут подпитывать энергией звезды. От работы и всего, что их окружает, Львы будут получать настоящее наслаждение. Они наконец-то увидят первые результаты своей долгой работы и от этого почувствуют истинное счастье и удовлетворение. Все эти положительные моменты сделают Львов увереннее в себе. Вы будете готовы строить новые отношения, знакомиться с разными людьми, которые могут значительно повлиять на ход вашей дальнейшей жизни. Вам будет очень легко добиться расположения от человека, который вам интересен. Возможно, что на этой неделе вы найдете свою вторую половинку и обретете таким образом счастье в личной жизни. Только не упускайте момента и будьте начеку!

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Дева

Если рожденный под знаком Девы находится в поисках новой работы, то на этой неделе он точно найдет то, что ищет. Только звезды не рекомендуют устраиваться сразу же туда, где вам впервые дадут положительный ответ. Лучше подождите, и не бойтесь, что ничего другого не найдете. Вам сами предложат работу, которая будет хорошо оплачиваться. Тогда вы уже сами сможете выбирать, что вам подходит, а что нет. Только звезды рекомендуют все-таки в принятии такого важного решения посоветоваться с кем-то из родных. На выходных Девам нужно обязательно заняться своими домашними хлопотами, которых у вас накопилось уже очень много. Самое время затеять генеральную уборку, ремонт и приобрести в дом что-то новое. Все это принесет в вашу жизнь гармонию и моральное удовлетворение.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Весы

Весам нужно до этой недели августа со всеми важными делами распрощаться. Эти 7 дней не будут способствовать успеху на поприще работы. Звезды будут подкидывать вам разные трудности и препятствия. Не говорите лишних слов, потому что все сказанное будет реализовываться. Больше общайтесь с родными и знакомыми. Проведите выходные в компании близких друзей, они вас вдохновят и помогут справиться с эмоциональным стрессом, который вас постигнет из-за паузы в работе. Не унывайте, не отчаивайтесь. Эта неделя закончится для вас быстро и относительно спокойно, если вы сами этого захотите.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Скорпион

Скорпионам нужно будет на этой неделе уделить особое внимание выстраиванию отношений с руководством на работе. Им нужно быть очень гибкими и спокойными. Даже если вы не согласны с мнением начальства, помолчите, не критикуйте никаких слов, не спорьте и, тем более, не принимайте участие в сплетнях, в которых фигурирует имя вашего руководителя. Лучше постарайтесь сделать все от вас возможное, чтобы начальник вами был доволен. Не отвлекайтесь во время работы на разговоры, а сосредоточьтесь на том, что вам доверят. Результат такой гибкости не заставит себя долго ждать. Вас ожидает хорошее поощрение и карьерный рост, к которому вы так давно стремитесь. Готовьтесь к тому, что из-за умственного труда вы будете сильно уставать, но это не повод опускать руки. Хорошо высыпайтесь, питайтесь в режиме, и все с вашим здоровьем будет в порядке.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Стрелец

Стрельцам на эту неделю стоит запланировать все свои важные деловые поездки и другие мероприятия. На этой неделе звезды еще будут благосклонными к рожденным под этим зодиакальным созвездием. Постарайтесь подписать все важные соглашения и заключить сделки в первой половине этой недели. Остаток этой неделе вы уже будете пожинать плоды своей работы. Вами будут гордиться ваши родственники, вы будете на пике своего триумфа. Не стесняйтесь гордиться собой в этот период времени. Не надо бояться осуждений со стороны. Вы заслужите того, чтобы вами восхищались и ставили всем в пример.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Козерог

Если Козерог решит на этой неделе обзавестись каким-то домашним животным, то ему следует учитывать, что оно будет очень строптивым и непослушным. Если у Козерога питомец уже есть, то он проявит всю свою агрессивность и злость. Звезды рекомендуют в этих вопросах проявлять осторожность. Не думайте, что ваш любимец чем-то заболел, он просто поддался влиянию на вас звезд. Что касается вашего собственного состояния, то переживать не стоит. Все будет проходить достаточно гладко и ровно. Уделите лучше время и внимание не своей персоне, а близким людям.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Водолей

Водолеи на этой неделе августа могут проявлять в своем поведении и общении с другими людьми дерзость и наглость. Это для представителей данного зодиакального созвездия может сыграть им только на руку. Если они готовы будут бросать вызов своим страхам, то удача им улыбнется. Если вы работаете там, где у вас портится настроение, где вас все не устраивает, самое время на этой неделе предпринять все меры, чтобы сменить место работы. В ваших силах найти себе занятие по душе. Будьте решительными, уверенными в себе и смелыми – эти качества вам помогут наладить свою жизнь. Кстати, на этой неделе вы можете заняться вплотную своим здоровьем. Но лучше перенести все медицинские процедуры на конец недели. Сдайте анализы, выполните предписания врача, чтобы чувствовать себя хорошо и бодро до конца лета.

Гороскоп на неделю с 14 по 20 августа 2017 года Рыбы

Рыбам на этой неделе можно отправляться в разные деловые поездки. Только звезды настоятельно им рекомендуют брать кого-то с собой. Вам будет крайне необходимо в период деловых встреч с кем-то общаться на отвлеченные темы. Не обязательно, чтобы вашим спутником был кто-то из членов семьи. Это может быть обычный случайно встреченный вами человек. Отнеситесь внимательно к своему здоровью на выходных. Как только вы почувствуете, что вам нехорошо, вы стали быстро уставать или возникнут любые другие недомогания, незамедлительно бегите в больницу.