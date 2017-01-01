Гороскоп на неделю с 15 по 21 января 2018 года для всех знаков зодиака на неделю

Начиная с 15 января, энергетический потенциал пойдет на убыль. Это связано с убывающей луной. Одновременно могут осложнится отношения между людьми, возможны конфликты. Но уже с 17-го января в новолуние все уладится. Все важные дела также лучше планировать на этот период. Осуществлять грандиозные планы можно 18 числа, когда Солнце будет в Водолее. Период характеризуется как сложный и напряженный, но продуктивный. Рекомендуется проводить встречи и переговоры. Они будут способствовать обогащению, увеличению дохода, укреплению сотрудничества и экономическому росту.

Но вот начинать обучение не стоит. Освоение новой профессии будет даваться тяжело. А полученные знания могут оказаться бесполезными. Крупные приобретения также лучше всего оставить на потом. Особенно это касается компьютерной и другой офисной техники, гаджетов, телевизоров и автомобилей. Купленные приборы быстро выйдут из строя, не успев порадовать хозяина. Астрологи также не рекомендуют на этой неделе устраиваться на новое место работы, регистрироваться как предприниматель, отправлять почтой важные документы и ценные вещи. Они могут не дойти до адресата. Лучше всего посвятить время наведению порядка и завершению начатого, налаживанию отношений с партнером, ремонту жилища и вещей.

Овен

Овны могут смело посвятить всю неделю развитию в интересующей их области творчества. Важная роль в этом будет отведена друзьям и близким. Возможны интересные знакомства и путешествия. Это хорошее время для общения и налаживания контактов. Можно посетить клуб или дружескую вечеринку на дому. Проявив неподдельный интерес к окружающим, Овны смогут быть постоянно в гуще событий, зная все последние новости. На этой неделе придется уделить время для решения проблем других людей. Возможно, кто-то из знакомых попросит помочь ему в решении спора. В любом случае приоритетом сейчас должны стать контакты с окружающими, которые заложат фундамент для будущих свершений.

Телец

Тельцы должны заняться решением финансовых вопросов. Можно ожидать прибыль, а также существенное увеличение дохода. На этой неделе Тельцам могут предложить новую должность, которая будет на порядок выше занимаемой. В целом период благоприятен для укрепления позиций в обществе и на рабочем месте. Участие в творческих конкурсах принесет успех. Призовое место практически в кармане у Тельца. Сейчас важно быть на виду, больше общаться, налаживать контакты с людьми. В пятницу и субботу не рекомендуется выяснять отношения со второй половинкой или партнером по бизнесу. Легко спровоцировать конфликт, который долго не удастся уладить.

Близнецы

Близнецы должны уделить внимание саморазвитию, получению новых знаний. Кругозор необходимо расширять. Период благоприятен для начала обучения, путешествий, изучения других культур и религий. Освоение иностранного языка также будет проходить очень легко. Верующим представителям знака на этой неделе стоит посетить святые места и храмы, помолиться, а также поговорить с единомышленниками на религиозные темы. Это будет способствовать духовному росту. Сейчас большую роль играют окружающие люди. Они могут стать учителями и наставниками, а их советы и помощь будут неоценимыми. В конце недели следует отдохнуть. Нужно избегать перенапряжения, беречь свои жизненные силы. В противном случае вероятно ухудшение самочувствия.

Рак

На этой неделе в жизни Раков могут произойти перемены. Не стоит их опасаться. Без изменений невозможно добиться тех целей, которые были поставлены ранее. Придется принимать ответственные решения, действовать нестандартно и рисковать. Период с понедельника по среду благоприятен для тех, кто хочет разделаться со своими вредными привычками – употреблением алкоголя и курением. В конце недели у влюбленных Раков могут возникнуть проблемы со второй половинкой из-за того, что партнер уделяет общению слишком мало времени. Нужно постараться сдерживаться, не поддаваться раздражению.

Лев

С понедельника по среду Львы будут работать над своими отношениями со второй половинкой и значительно в этом преуспеют. Если недавно произошла ссора, то помириться поможет друг семьи. Сейчас можно строить совместные планы на будущее, в частности по поводу предстоящего отпуска. Укрепить отношения поможет общая цель, в которой одинаково будут заинтересованы оба партнера. В конце недели необходимо будет помочь кому-то из старших родственников.

Дева

Самочувствие и душевный комфорт Дев на этой неделе в большей степени будет зависеть от порядка в доме и на рабочем месте. Поэтому стоит заранее позаботиться о приятной атмосфере в местах постоянного пребывания – прибраться в квартире и на работе, избавившись от хлама. Придется приложить значительные усилия – навести порядок в шкафах и на антресолях, выбросив все, что вышло из строя или больше не нужно. Такие действия будут способствовать усилению энергетического потенциала. Сейчас можно проводить лечебные и профилактические процедуры. Они будут весьма эффективными. Рекомендуется сесть на диету или записаться в фитнес-клуб. В пятницу не стоит заводить новые знакомства.

Весы

Больше всего приятных сюрпризов эта неделя обещает семейным Весам. Непредсказуемость партнера только укрепит отношения. Если до этого в браке было много проблем, то сейчас самое время пересмотреть свое отношение к партнеру, попытаться увидеть в нем не только сожителя, но и поддержку и опору. Романтические отношения будут развиваться в первой половине недели. В пятницу не стоит обсуждать с партнером финансовые вопросы, чтобы не спровоцировать конфликт.

Скорпион

Здоровье Скорпионов на этой неделе не только не будет вызывать опасений, но и укрепится. Те, кто болен, почувствуют значительное облегчение уже в понедельник. Но все же до четверга рекомендуется пройти обследование и провести ряд профилактических действий. Когда самочувствие стабилизируется, можно будет заняться спортом. На этой неделе удачными будут любые медицинские манипуляции, включая хирургическое вмешательство. Организм сейчас способен побороть любую инфекцию. Хорошо будут решаться на этой неделе и юридические вопросы, например, связанные с получением наследства. Принимая важные и ответственные решения в конце недели, рекомендуется посоветоваться с ближайшими родственниками. Стоит учитывать мнение старшего поколения, оказывая им всевозможную помощь.

Стрелец

Эмоциональный и интеллектуальный потенциал Стрельцов на этой неделе будет как никогда высоким. Предстоит много общаться с друзьями и родственниками, что положительно скажется на настроении и самочувствии. Возможны приглашения на концерт, в театр, кино или на вечеринку. Много радости принесет и общение с детьми. Укрепятся и улучшатся отношения с любимым человеком, чувства обострятся. Вторая половинка порадует приятными сюрпризами. Ответные действия лишь улучшат отношения с партнером. В конце недели Стрельцы могут узнать что-то неприятное. Не стоит обращать внимание на сплетни и пытаться искать того, кто их распространяет.

Козерог

Первую половину недели Козероги посвятят благоустройству своей квартиры. Наконец удастся выделить из бюджета нужную сумму для приобретения бытовой техники. Покупки будут удачными. Особенно порадуют новые осветительные приборы. Это может быть бра или торшер. После таких обновлений жилье станет более комфортным и уютным. Если есть время и желание, то можно сделать небольшой косметический ремонт. Период благоприятен для решения практических вопросов, как бытовых, так и связанных с профессиональной деятельностью. На выходных не рекомендуется посещать дружеские вечеринки или клубы. Увеселительные мероприятия отнимут много сил, времени и денег, но не принесут удовлетворения.

Водолей

На этой неделе основной задачей Водолеев будет самореализация. Но необходимо правильно определить направление, в котором стоит развиваться. Наибольший успех ждет Водолеев в плане творчества. Особенно если оно связано с хобби или учебой. Влюбленные представители знака почувствуют, что их чувства взаимны и обретут подлинное счастье. Сейчас нужно признаваться в любви, дарить своей половинке подарки и делать сюрпризы. Если настало время, то в первой половине недели можно объявить о помолвке. Одинокие представители знака имеют все шансы познакомиться с человеком, который впоследствии станет для них очень близким. При этом знакомство, скорее всего, произойдет в путешествии, а обстоятельства будут весьма необычными. В конце недели стоит несколько сдерживать свои амбиции и не спорить с авторитетными лицами.

Рыбы

Наиболее благоприятной для Рыб будет первая половина недели. Звезды рекомендуют заняться обустройством своего дома, сделать ремонт, заменить или починить вышедшие из строя приборы, приобрести недостающие предметы интерьера. При этом все работы по усовершенствованию жилища лучше всего проводить совместно с родственниками. В семье сейчас царит мир и согласие. Благоприятный климат будет способствовать продуктивной деятельности, направленной на улучшение жилищных условий и повышение комфорта. Однако представители этого знака сейчас нуждаются в спокойствии и уединении. Им нужна перезагрузка, которую даст только отдых и полное расслабление. С этой целью можно заняться духовными практиками – помедитировать, почитать мантры. Аутогенные тренировки также окажутся кстати. Можно посетить баню или сауну. В конце недели не стоит отправляться в дальние путешествия.

В целом неделя будет удачной для каждого знака зодиака. Особенно это касается личной жизни и быта. Решение вопросов денег и карьеры лучше оставить на потом.