Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года для всех знаков зодиака

Неделя начнется с полнолуния 16 октября. Это новый этап в жизни каждого из 12 знаков. Сейчас наступает благоприятный период для рискованных предприятий и авантюр. Можно вкладывать финансы в недвижимость. Сделки будут удачными. Это подходящее время для экспериментов с собственной внешностью. Можно запланировать смену имиджа.

Многие представители знаков ощутят прилив энергии и начнут действовать более активно. Нужно ловить момент, когда сопутствует удача и, к примеру, купить лотерейный билет. Вероятность выигрыша сейчас очень велика. В период убывающей Луны рекомендуется пересмотреть жизненные ценности.

Подробный гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года по всем знакам зодиака

Овен

В начале недели излишняя импульсивность толкнет Овнов на совершение необдуманных поступков, что может повлечь за собой неприятные последствия для них и их близких. В понедельник-вторник велика вероятность конфликта с любимым человеком. Все из-за взрывного характера Овна. Представители этого знака склонны поступать бесцеремонно и нетактично. Нужно постараться быть мягче, терпимее относиться к близким, не требовать от детей беспрекословного повиновения. На этой неделе также стоит обратить внимание на финансы. Проблемы с деньгами могут быть вызваны поломкой техники или ущербом, нанесенным движимому имуществу. Во второй половине недели все, наконец, наладится. В личной жизни будут царить спокойствие и согласие. Сейчас необходимо посвятить время семье.

Телец

В первой половине недели лучше отложить решение важных вопросов. Это не самое благоприятное время для деловых переговоров или объяснений со второй половинкой. В противном случае не избежать разочарования и ссоры. Также не стоит начинать ремонт, перестановку мебели или проводить генеральную уборку жилища. Лучше вообще на время отложить домашние дела и как следует отдохнуть. Даже простое времяпрепровождение у телеэкрана или чтение книги принесут больше пользы, чем хлопоты по дому. К концу недели можно будет заняться хозяйственными работами, навести порядки в делах.

Близнецы

Возможны проблемы на работе. Близнецы чувствуют себя уставшими и нуждаются в срочном отдыхе и восстановлении сил. Не стоит излишне себя нагружать, а также общаться с большим количеством людей. Лучше всего взять несколько выходных и заняться своим здоровьем. После такого мини-отпуска с новыми силами можно будет отправляться покорять карьерные вершины. Необходимо постараться не ввязываться в конфликтные ситуации, так как это может привести к нервному срыву. Во второй половине недели будет намного больше положительных эмоций. Настроение у Близнецов будет прекрасное. Им захочется романтики. Возможно, они даже решатся завести новые любовные отношения. Семейные представители знака получат удовольствие от общения с детьми.

Рак

В первой половине недели Раки будут жаждать новых впечатлений и веселья. Но сейчас не лучшее время для посещения увеселительных заведений. Кроме того, рекомендуется строго придерживаться правил трудовой дисциплины – не опаздывать на работу, не приходить в состоянии алкогольного опьянения и не прогуливать. Начальство будет начеку, что чревато выговором. Астрологи также советуют хотя бы временно отказаться от алкоголя. На этой неделе нужно больше времени уделять родным и близким, а на выходных можно организовать семейный ужин. Положительные эмоции, полученные от общения с семьей, помогут справиться с любыми трудностями.

Лев

На этой неделе астрологи не рекомендуют принимать важные решения или конфликтовать с кем-либо. Лучше всего заняться домашними хлопотами, упорядочить мысли, распланировать дела на следующий месяц. Нужно быть очень внимательным на работе. Накопившиеся дела требует разрешения, но спешить нельзя. Иначе велика вероятность допустить ошибку, и придется начинать все заново. Студентам нужно избегать контактов с преподавателями, а в случае необходимости перенести дату сдачи важных экзаменов. Во второй половине недели предстоят приятные знакомства и интересные события в личной жизни. Но не стоит открывать свое сердце незнакомцу. Нужно вначале хорошенько к нему присмотреться. Период благоприятен для налаживания партнерских отношений.

Дева

В начале недели лучше оставаться дома, всячески избегая любых перемещений по городу и за его пределы. Переходя дорогу, следует внимательно смотреть по сторонам. Поспешность и рассеянность могут дорого стоить. Осмотрительность нужно проявить и тем Девам, которые водят автомобиль. Студентам стоит перенести экзамены и зачеты на другую дату, так как сконцентрироваться на учебе сейчас вряд ли удастся. В середине недели Дев ожидает прибыль. При этом можно смело тратить честно заработанное на вещи, которые давно хотелось приобрести. Во второй половине недели у Дев может появиться новый поклонник, который позовет на свидание. Это подходящее время, чтобы сходить в кино или просто прогуляться с друзьями. Финансовые вопросы также лучше решать ближе к концу недели.

Весы

Первая половина недели – не самое благоприятное время для романтических встреч с партнером. Велика вероятность срыва планов. Скорее всего, подведет партнер. Весы всегда прислушиваются к чужому мнению, но сейчас лучше проявить самостоятельность. В середине октября могут возникнуть проблемы с финансами. Возможны убытки, связанные с поломкой техники или транспортных средств. Друзья не смогут помочь в данной ситуации. Придется рассчитывать только на себя. Семейные Весы смогут добиться послушания от детей без применения наказаний, проявив педагогический талант. Взаимопонимание будет достигнуто. Сейчас самое время воплотить в жизнь самые смелые планы и идеи. Уверенность в себе – гарантия успеха любого предприятия.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут заметить, что коллеги по работе относятся к ним недружелюбно и неискренно. Возможны сплетни и интриги. Но бдительный и подозрительный Скорпион сможет поймать недоброжелателей на горячем и проведет с ними профилактическую беседу. Однако для налаживания отношений в коллективе сейчас не лучшее время. Придется много и напряженно работать, что не даст сосредоточиться на решении проблем с коллегами. Чтобы не перетрудиться, Скорпионам нужно уделять время для полноценного отдыха. Вторая половина недели – лучшее время для массажа и прочих профилактических процедур. Если удастся взять хотя бы неделю отпуска, то это благоприятно скажется на общем самочувствии и здоровье.

Стрелец

Стрельцу нужно ответственнее относиться к работе, выполнять все поручения начальства, включая те, которые кажутся неважными. Сегодня может казаться, что это мелочь, но в последствии выяснится, что это ключевые моменты, влияющие на судьбу крупного проекта. Особо пристальное внимание стоит уделить тем заданиям, которые руководство даст 16-17 октября. Их выполнение может повлиять не только на работу в целом, но и конкретно на судьбу Стрельца на занимаемой должности. Усердие и силы, которые придется отдать работе в первой половине недели, измотают Стрельца и ему понадобится отдых. Необходимо уделить внимание распорядку дня и диете, на время исключить вредные продукты. Это не очень благоприятный период для начала нового романа или поездки за границу. Намного лучше будет собраться с друзьями на выходных в караоке-баре или просто пообщаться в душевной компании.

Козерог

В начале недели Козерогов вовлекут в перспективные проекты. Поэтому рекомендуется на время оставить развлечения и посвятить всего себя работе. Козероги получат долгожданную премию, так как руководство пребывает в добром расположении духа. Это благоприятное время, чтобы начать бизнес, вложив в него отложенные средства. Необходимо позаботиться о сохранности жилища, заменить замки или установить новую дверь. Семейных Козерогов будет беспокоить непослушание детей. На выходных нужно отдохнуть и как следует повеселиться. Не исключены посиделки с родственниками. В конце недели можно будет оценить успехи, достигнутые в профессиональной сфере.

Водолей

На работе Водолеям придется выполнять функции судьи и попытаться помирить коллег. Но не стоит поучать других, так как мало кому это понравится. Такое поведение может спровоцировать конфликты, которые выйдут боком самому Водолею. В личной жизни перемен не предвидится. Сейчас настал момент пересмотреть свои приоритеты и взгляды на жизнь. Возможно, стоит сменить неперспективную и малооплачиваемую работу. Водолеи имеют все шансы устроить свою жизнь благодаря знакомству с влиятельным человеком. С ним завяжутся дружеские отношения. В будущем этот человек не раз придет на помощь. Но не стоит рассчитывать только на это и прибегать к помощи слишком часто.

Рыбы

Вначале недели не стоит отправляться в поездки, даже если это необходимо по работе. Не нужно искушать судьбу, так как сейчас велика вероятность аварийных ситуаций. На работе будет аврал. Но не следует перекладывать свои обязанности на других. Коллеги не смогут выполнить работу так же качественно и подведут Рыб. Все это может негативно повлиять на их душевное состояние. Не допустить этого помогут духовные практики, медитация. К концу недели предстоят интересные события, которые повлияют на будущее. Рыбы могут познакомиться с новыми людьми и обрести поклонников. Новый ухажер будет отличаться оригинальностью, устраивая неординарные свидания.

Несмотря на то, что период с 16 по 22 октября у большинства знаков зодиака будет довольно напряженным, многие смогут добиться значительных результатов на работе, улучшат свое материальное положение и смогут выйти на новый уровень жизни.