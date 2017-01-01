На этой неделе, согласно гороскопа с 17 по 23 июля 2017 года, все знаки зодиака смогут в полной мере реализовать свои амбиции. Если вы уже давно мечтаете о том, как бы занять руководящую должность или сменить работу, то самое время предпринимать меры. Смело шагайте вверх по карьерной лестнице, чтобы добиться желаемого результата в перспективе. Не сидите, сложа руки, будьте более инициативны. Если требуется, выдвигайте сами свою кандидатуру на руководящую должность. Вы должны быть на виду, а ваше имя на слуху. Только крайне важно, чтобы ваша репутация была исключительно положительной. Возможно, уже в следующем летнем месяце ваша жизнь станет совершенно другой.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года для всех знаков зодиака

Предлагаем вам разобраться более детально, что прогнозируют звезды каждому зодиакальному созвездию:

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Овен

Эта летняя неделька для Овнов будет весьма позитивной. Вы будете пребывать в хорошем настроении, будет неумолимое желание развлекаться, отдыхать и веселиться в шумных компаниях. Возможно, вы даже сами организуете отличное мероприятие для своих коллег или родственников. Звезды советуют в этих целях устраивать праздники на природе и в домашнем дворе. Поверьте, что от такой вечеринки и вы, и приглашенные вами гости будут в полном восторге.

Только, несмотря на свое приподнятое настроение, не увлекайтесь. Следите за своим здоровьем. Астрологи рекомендуют рожденным под созвездием Овна придерживаться привычного режима дня. Не стоит также менять кардинально образ жизни, потому что такие перемены ваш организм может воспринять, как стрессовую ситуацию. Даже если вы курите, не бросайте эту вредную привычку на этой неделе, иначе негативных последствий для здоровья не избежать.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Телец

Тельцы на этой неделе могут почувствовать особенно сильный аппетит. Поэтому звезды рекомендуют рожденным под этим зодиакальным созвездием не переедать, соблюдать меру в каждом приеме пище. В противном случае могут возникнуть заболевания, связанные с желудочно-кишечным трактом.Во второй половине этой летней недели звезды будут не очень благосклонны к тем Тельцам, которые не обладают хитростью. Если вы поставили перед собой какую-то цель и хотите ее достичь, несмотря на любые преграды, то это качество обязательно нужно проявить. Только учтите, что если хитрость ю вы не обладаете, чувство совести будет вас мучить даже после того, как добьетесь желаемого.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Близнецы

У Близнецов на этой неделе самочувствие будет отличным. Если вы решили заняться своей фигурой и сесть на диету, то для этого настанет самое благоприятное время. Первые результаты от похудения вы сможете увидеть практически сразу. Однако на этой июльской неделе также может возникнуть внезапная проблема, связанная со страховой компанией, кредитом или налогами. Если так у вас произойдет, то звезды рекомендуют не затягивать с решением проблемы. Не переживайте, если вы своевременно отреагируете на нее, то удача будет на вашей стороне.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Рак

Раки в середине июля будут полны сил для того, чтобы справится с обязанностями, возложенными на них на работе и в семье. Однако звезды советуют рожденным под этим зодиакальным созвездием не растрачивать свою энергию слишком, чтобы ее хватало и для себя. Иначе сильно пострадает здоровье. Попробуйте на этой неделе заняться йогой, медитацией. Посетите кабинет психолога, если возникнет такая необходимость. В общем, уделите время и себе, чтобы чувствовать себя хорошо и бодро.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Лев

Львы на этой неделе будут погружены в возможность реализации своей мечты. Однако звезды не рекомендуют все свое внимание зацикливать на этом. Если вы поддадитесь соблазну и устремитесь только в том, чтобы осуществить свое собственное желание, вы возможно, не заметите изменений, которые будут происходить в вашей семье. Не заметив этих изменений, в вашем доме не будет желаемой гармонии и спокойствия. Звезды рекомендуют Львам довольствоваться малым на этой неделе и ценить все, что им удалось заработать на данном этапе своей жизни. Призрачное счастье и грезы пока что лучше оставить в своих мечтах. К концу недели Львы будут оптимистично настроены. Их посетит вдохновение. Звезды рекомендуют, несмотря на такой настрой, отложить все начинания. Проведите выходные в кругу семьи, друзей или любой другой компании, в которой вы всегда чувствуете себя, как дома.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Дева

Девам в начале недели лучше как можно чаще находиться на свежем воздухе. Это будет воодушевлять их, и настраивать позитивно на жизнь. Если вдруг у вас возникла какая-то проблема или ситуация, требующая поразмыслить, отправьтесь на прогулку на свежем воздухе, желательно к водоему или искусственному озеру. Во время прогулки решение проблемы придет вам в голову быстро. Звезды предупреждают вас, что вы на этой неделе можете почувствовать себя одиноко. От этого, конечно, вы будете находиться в унынии. Только придется сдерживать свои эмоции, чтобы не испортить отношения с близкими родственниками. Поверьте, что у них на этой неделе будет очень много дел, поэтому не стоит обижаться на родных и скандалить.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Весы

Весы почувствуют на этой июльской недельке прилив жизненных сил. Они будут очень работоспособны и успешны – в любом деле смогут добиться отличных результатов, которые придадут им обаяния, уверенности в себе. На работе Весам могут предложить повышение, которое звезды рекомендуют обязательно принять. Ведь эту уникальную возможность вы попросту можете упустить и сильно жалеть об этом в будущем.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды не советуют сильно напрягаться на работе, потому что результаты все равно будут незначительными. Если вы пренебрежете этим советом, то ничего страшного не произойдет. Однако стоит ли тратить время и силы попусту? Гораздо лучше, если на этой неделе Скорпионы больше времени и внимания уделят своему любимому человеку или семье. Энергия вам понадобится на следующей неделе, когда нужно будет заниматься новыми проектами на работе.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Стрелец

Стрельцы на этой неделе смогут в полной мере реализовать свои амбиции в плане профессионального роста. Вам могут предложить отличные курсы, чтобы повысить свою квалификацию, как специалиста. Обязательно на такие вещи стоит согласиться, так как это необходимо для успеха в будущем. Если никаких подобных предложений поступать не будет в начале неделе, значит, займитесь самообразованием – купите книги по специальности, прочитайте статьи в интернете, посмотрите видеоролики. На выходных уделите внимание своей интимной жизни. Если у вас нет второй половинки, то избегайте свиданий с людьми, которые еще не имеют с вами близких отношений. «Случайных знакомств» Стрельцам на этой неделе лучше избегать, чтобы не испортить себе всю личную жизнь.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Козерог

Козерогам на этой неделе звезды рекомендуют уделить внимание своей внешности – сходите в косметический салон, сделайте себе новую прическу или маникюр. Если нет возможности обратиться к специалистам по красоте, ничего страшного, займитесь косметическими процедурами дома самостоятельно. На выходных Козероги могут почувствовать упадок сил. Однако есть способ, как восполнить силы рожденным под этим зодиакальным созвездием. Можно просто послушать музыку, которая расслабляет, сходить на прогулку вечером, чтобы подышать свежим воздухом или помедитировать. Козерогам очень важно на этой неделе чувствовать себя психологически спокойно, потому что от этого будет зависеть и их физическое самочувствие.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Водолей

Водолеям на этой неделе звезды не рекомендуют возлагать на свои плечи слишком большую ответственность, потому что им будет свойственна некая опрометчивость в принятии решений. Как ни странно, но звезды советуют Водолеям на этой неделе полениться. Займитесь тем, что нравится – почитайте, посмотрите хорошее кино, поспите. Очень важно, чтобы в этот период времени вы полноценно отдыхали. На выходных рожденные под созвездием Водолея могут себя не очень хорошо почувствовать. Однако звезды не советуют паниковать. Не торопитесь бежать в аптеку или в больницу. Просто полежите, отвлекитесь от боли. Постарайтесь подумать о чем-то приятном и полезном. Если ничего из этого не поможет, вот тогда обращайтесь к специалисту.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля 2017 года Рыбы

Рыбам на этой неделе захочется новых эмоций. Возможно, появится желание купить что-то новое, чтобы обновить свой гардероб или быт. И не стоит себе отказывать в этом. Смело идите по магазинам, тратьте деньги и не экономьте на себе. Не исключено, что вы найдете что-то для себя красивое по оптимальной стоимости и уйдете домой счастливыми от того, что приобрели обновку и не потратили все свои сбережения.

Вообще вся эта неделя для рожденных под созвездием Рыб благоприятна для того, чтобы совершать приобретения. Если давно мечтали купить транспортное средство, то самое время это сделать. Покупка будет обязательно удачной!

Прелестные рекомендации

Каждый день может быть приятным только, если мы сами того захотим. Просыпайтесь с улыбкой, дарите любимым и близким радость и приятные сюрпризы! Наполняйте каждый свой день добром, тогда никакие печали и напасти не смогут омрачить ваше настроение и самочувствие.