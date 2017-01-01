Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря 2017 года для всех знаков зодиака

Неделя может начаться со сложностей для представителей многих знаков зодиака. Но постепенно удастся прийти к какому-то решению и к выходным все проблемы разрешатся. Найти выход из любой ситуации помогут умственные усилия и упорство. Это позволит открыть новые перспективы, продвинуться по карьерной лестнице и добиться финансовой независимости. Но не стоит слишком усердствовать. Приложенные усилия, конечно, принесут свои плоды, но сильно утомят и не дадут ощущения счастья.

Обратите внимание на следующие даты:

18 декабря – откажитесь от посещения больниц, перенесите операции и посещение врача. 20 и 22 декабря – денежные стрижки.

На этой неделе вероятны судьбоносные встречи. Люди, с которыми придется познакомиться, задержатся в жизни надолго, став надежными друзьями или возлюбленными. Но действовать лучше с холодным рассудком. Это поможет избежать разочарований.

В конце недели многим представителям знаков предстоят поездки. Те же, кто останется дома, будут заняты домашними делами, приятными предпраздничными хлопотами и покупкой подарков для друзей и близких.

Овен

Эта неделя приготовила для Овнов много интересных событий и сюрпризов. На работе придет время подвести итоги и убедиться в том, что успех не за горами. К тому же на этой неделе Овны получат вознаграждение за свои труды в виде премии. Тем нее менее проявлять инициативу и что-то менять не рекомендуется. Лучше всего действовать в соответствии с планом. Вскоре предстоит путешествие. Возможно, эта поездка – сюрприз от второй половинки. Овны сейчас как никогда привлекательны и обаятельны. Свободных представителей знака ждет знакомство и новые отношения. На выходных стоит отправиться за покупками, чтобы подготовиться к празднику.

Телец

Тельцы должны хорошенько подумать перед тем, как обещать что-либо, так как выполнить обещания будет очень трудно. Эта ситуация может негативно сказаться на любовных отношениях. Придется идти на уступки, чтобы все наладить. Если есть сомнения насчет избранника, то лучше расставить все точки над «и» именно на этой неделе. На работе авторитет Тельцов только возрастет. Подводя итоги уходящего года, представители этого знака ощутят удовлетворение. На праздники лучше всего сменить обстановку, отметив их вне дома. Спланировать все лучше всего как раз на этой неделе. В воскресенье предстоит встреча, которая изменит планы на ближайшие дни.

Близнецы

Благодаря своей смекалке и неординарному подходу на этой неделе Близнецы смогут решить все проблемы, которые накопились к этому моменту. Если есть необходимость сменить работу, то сейчас самое время заняться этим, походить на собеседования и выбрать наиболее приемлемый вариант. Период благоприятен для кардинальных перемен в жизни. Единственное, с чем спешить не стоит, это с романтическими отношениями, которые завязались не так давно. Лучше повременить с принятием серьезного решения, понаблюдать за избранником. В конце недели предстоит встреча с родственниками, которая может пройти не совсем так, как ожидалось. Возможны конфликты с близкими.

Рак

В последнее время Раки работали, не покладая рук, что сказалось на их самочувствии. Накопившуюся усталость нужно непременно снять, хорошенько отдохнув. Не менее важно проанализировать свою занятость. Возможно, кто-то взвалил на Раков свои обязанности, пользуясь их добротой и безотказностью. Новость, полученная по телефону во вторник, скорее всего, окажется неправдивой, но может испортить настроение. Поэтому не стоит слепо верить сплетням. Во второй половине недели Раки будут строить новые планы. Это благоприятный период, когда можно ожидать существенной прибыли. Удачным будет обновление гардероба. Вещи окажутся качественными, и будут служить долго. Прибыль можно также потратить на благоустройство жилища. На выходных Раки будут заняты подготовкой к празднику в кругу близких.

Лев

У Львов дела идут как нельзя лучше. Все переживания остались в прошлом, впереди только светлое будущее. Неделя благоприятна для поиска и устройства на новую работу. Особенно если до этого Львы работали удаленно, то теперь самое время вновь войти в общество. Может поступить предложение работы в компании с большим коллективом. В семье Львы занимают лидирующие позиции, но влияние на вторую половинку не безгранично. На этой неделе появится возможность это исправить. Многие вопросы решатся сами собой в пользу Львов. Если есть необходимость в серьезном разговоре с супругом, то сделать это лучше в пятницу. На выходных стоит навести порядок в доме и отправиться на предпраздничный шоппинг.

Дева

Девы в предпоследнюю неделю 2017 года проявят чудеса энергичности. Они будут заниматься всем и сразу – покупками подарков и продуктов к новогоднему столу, наведением порядка в жилище, планированием праздника. В середине недели Девы осознают, что у них остались нерешенными вопросы, связанные с работой. Возможно, для этого придется поработать сверхурочно, взяв часть работы на выходные. Однако, пойдя на такие жертвы, Девы лишь укрепят свое материальное положение и откроют новые перспективы. Руководство оценит приложенные Девами усилия и последние получат достойное вознаграждение. Серьезных изменений в личной жизни пока ожидать не стоит, хотя количество поклонников может увеличиться.

Весы

Для Весов эта неделя будет неоднозначной. Возможны конфликты с близкими людьми и придется отстаивать свои интересы. На уступки и компромиссы идти не рекомендуется. Если конфликт возник со второй половинкой, то для разрешения ситуации ее нужно чем-то удивить. Это удачное время для сдачи зачетов и экзаменов. На работе Весам придется бороться с соперником. Решение, которое будет принято в конце года, повлияет на дальнейшее развитие событий. Благодаря тому, что сейчас руководство находится на стороне Весов, ситуация разрешится в их пользу. Материальное положение Весов улучшится. Можно совершать крупные покупки, особенно если они связаны с благоустройством жилища. На выходных предстоит долгожданная встреча с дорогим человеком.

Скорпион

Для Скорпионов сейчас самое время отдохнуть, несколько уменьшив список дел, которые планировалось сделать на неделе. Обязанности по дому лучше всего распределить между членами семьи, а рабочие дела – между коллегами. Не стоит брать все на себя, так как это негативно отразится на состоянии здоровья и праздничное настроение будет испорчено. Оптимально на время забыть о делах и проблемах и с головой окунуться в романтические отношения. Личная жизнь сейчас должна выйти на передний план. Обаятельные Скорпионы имеют шанс возобновить перспективные старые отношения. На выходных представится возможность как следует отдохнуть и набраться сил.

Стрелец

Оптимистичность Стрельцов не всегда им на руку. Так, на этой неделе большая часть обещаний, которые им будут даны и вдохновляющих предложений, которые им будут сделаны, окажутся ложными и не сбудутся. Но, несмотря на свою доверчивость, Стрельцы ориентированы на материальные вещи. От слишком шикарных предложений на этой неделе лучше отказаться, чтобы не быть обманутыми. Это позволит избежать разочарования. Сейчас лучше всего погрузиться в предновогоднюю атмосферу, заняться поиском подарков для близких. Можно совершать крупные покупки, но не стоит тратить деньги на азартные игры или вкладывать их в другие сомнительные предприятия. Последние дни года рекомендуется провести в теплой семейной обстановке, отменив все поездки. Тем более что путешествия на этой неделе не желательны.

Козерог

Козероги будут окружены вниманием и любовью близких людей. В семейной жизни сейчас как никогда царит гармония. Именно это даст Козерогам больше всего сил и энергии. Могут поступить предложение о поездке, но Козероги не любят менять свои планы и откажутся от нее. Предстоящие праздники Козероги намерены провести дома, поэтому вся вторая половина недели будет посвящена подготовке к ним. В суете не стоит забывать о себе. Козерогам нужно порадовать себя, купив что-то для души. На работе все складывается благополучно. Руководство ценит Козерогов, поэтому сейчас самое время попросить прибавку к зарплате. Несмотря на хлопоты в конце недели, отдохнуть также удастся.

Водолей

На этой неделе Водолеям предстоит принимать быстрые решения и тут же действовать. Во вторник-среду возможны проблемы с финансами, из-за чего придется просить помощи у знакомых. К концу недели все наладится и у Водолеев, наконец, появится праздничное настроение. Некоторые представители знака могут неожиданно решить, что не хотят отмечать новогодние праздники дома и приобрести путевку. Чтобы хорошо отдохнуть, не стоит отправляться в путешествие в большой компании. В личной жизни Водолеям будет разобраться очень сложно. Звезды советуют не возвращаться в прошлое, пытаясь восстановить прежние отношения. Нужно смотреть в будущее.

Рыбы

Рыбы на этой неделе будут энергичными и деятельными, стремясь устроить праздник не только для себя, но и для близких и друзей. Возможны благоприятные изменения на работе. Несмотря на не слишком устойчивое материальное положение, Рыбам хватит средств на подарки всем близким. Но в личной жизни у Рыб не все так однозначно, как в плане работы. Недавние события спутали все карты. В ситуации придется долго разбираться. Но следует помнить, что, прежде всего, нужно отстаивать свои интересы. Здоровый эгоизм пойдет представителям этого знака только на пользу. Наиболее позитивным и счастливым для Рыб будет конец недели. Они получат намного больше, чем ожидали.

Наиболее сложным днем будет понедельник. Это связано с новолунием. Неоднозначные и тупиковые ситуации удастся разрешить ближе к концу недели. Растущая луна благоприятна для планирования и новых начинаний.