Прелестный гороскоп на неделю с 18 по 24 сентября 2017 года для всех знаков зодиака

Анастасия Гридина

На этой неделе у многих возникнут перепады настроения, эмоциональные всплески и, возможно, конфликты. Но выходные заставят каждого из нас забыть о мелких неприятностях уходящей недели. Ведь жизнь прекрасна, ничто не может ее омрачить!

22 и 24 сентября не планируйте важных дел, встреч, переезды, путешествия, свадьбу. Будьте внимательны в отношениях с деньгами.

Жизнь непредсказуема, но прекрасна. Об этом напоминайте себе каждый день. Мы рождены, чтобы быть счастливыми! Это касается всех знаков зодиака. Если на этой неделе вам в чем-то не будет везти, не отчаивайтесь, ведь впереди светлый этап жизни, в котором все будет чудесно. Просто наберитесь терпения, проявите мудрость и встречайте каждый новый день с улыбкой. Поверьте, что улыбка всегда возвращается тому, кто ее несет в этот мир! Излучайте счастье, и пусть все у вас будет прелестно!

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года для всех знаков зодиака

Представляем вам детальный гороскоп для каждого зодиакального созвездия:

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Овен

Для Овнов неделя начнется с выяснения отношений с любимым человеком. Причина этому проста – несогласие в планах на совместное будущее. Вы в этом случае должны будете проявить гибкость и терпение, если вам важно, чтобы возлюбленный остался с вами. Поверьте, что ваша вторая половинка оценит это, и ваши отношения станут крепкими, теплыми и гармоничными. Оживленной будет вся ваша жизнь в середине сентября. Вы будете проявлять себя, как творческая личность, полная идей и вдохновения. Не упустите возможности раскрыть все свои грани!

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Телец

Тельцам звезды советуют больше внимания уделить своему здоровью. Вы будете очень уязвимы перед разными инфекциями и болезнями. Также вам не стоит заниматься домашними хлопотами. Увлекитесь другими заботами – например, работой или самообразованием. Оставьте все гигиенические процедуры и уборку на выходные. В субботу и воскресенье можете приобрести что-то для дома – купите мебель, бытовую технику, но больше ничего не делайте ради сохранения своего здоровья.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Близнецы

Близнецов ждет непростая ситуация в личной жизни. В начале недели можете не надеяться на то, что ваша вторая половина будет желать интимной близости так же, как и вы, на этой почве между вами могут возникнуть конфликты. Кроме того, проблемы могут произойти из-за того, что ваши желания не всегда будут совпадать с вашими возможностями. Ваша душа будет просить романтических приключений. Если вы одиноки по жизни, то, возможно, что именно сейчас у вас случится роман с человеком из прошлого. Успех этих отношений будет зависеть от серьезности ваших намерений, только звезды убеждены, что ничего серьезного, скорей всего, из этих отношений не выйдет. На выходных развлекитесь с друзьями – пойдите в клуб, кафе, ресторан – куда угодно, где будет петь ваша душа.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Рак

Раки будут очень загружены решением семейных и финансовых вопросов. На этой почве со второй половинкой могут возникнуть конфликты, просто сдадут нервы. Но именно вы должны быть инициатором того, чтобы сразу же сгладить отношения с любимым. Как только вы это сделаете, все проблемы решаться сами собой. Доходы резко возрастут, поэтому вы сможете себе позволить сделать приобретение, о котором так мечтали. Если вы давно хотели поменять место работы, то середина сентября – самое лучшее для этого время. Вы только не поддавайтесь лени, которая по жизни вас преследует, трудитесь. Не обращайте внимания на нарекания родственников и друзей, которые будут возмущены, что вы решили сменить работу и образ жизни. Вы сами вправе решать, что для вас лучше на данном этапе.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Лев

Львы будут очень сильно заняты вопросом личностного роста. Только вот начать неделю стоит с планирования, а не заведения новых знакомств и подписания важных контрактов. Не отправляйтесь в понедельник в командировку, ее результаты в этот день вас только разочаруют. А вот со вторника начинайте активно проявлять себя. Не сомневайтесь, что ваши надежды сбудутся. Звезды вам в этом будут помогать. Будьте смелыми, настойчивыми, действуйте тихо, никому ничего не обещая.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Дева

Для Дев начало сентября ознаменуется рядом финансовых проблем. Не стоит делать какие-либо покупки, потому что с деньгами будет не очень все благополучно. Особенно это касается тех Дев, которые живут в большой семье с детьми. Если вы планировали на этой неделе купить кому-то подарки, подготовить какой-то сюрприз, то эти планы лучше отложить. Астрологи рекомендуют Девам особо не показываться на глаза людям. Посидите дома в тишине, но не прекращайте работать, просто сбавьте обороты. Это будет полезно не только для вас лично, но и для вашей семьи, которая уже давно мечтает провести с вами хотя бы пару дней.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Весы

Весы могут столкнуться с трудностями из-за того, что им будут мешать в начинаниях их родственники, которым просто трудно понять желания младшего поколения. Пытайтесь находить какую-то отдушину в кругу друзей, чаще общайтесь с ними, ходите по вечерам на прогулку. Не отказывайтесь от приглашения в гости, там вы и развеетесь и незабываемо проведете свое время. Попросите друзей помочь вам разобраться не только в своих планах на будущее, но и в отношениях с супругом или второй половинкой, если вы еще не состоите в браке. Именно друзья вам помогут со стороны взглянуть на накопившиеся у вас проблемы, чтобы вы смогли быстро принять решение по ним. Выходные вы уже проведете в объятиях своего любимого человека. Вместе вы спланируете следующую неделю, которую тоже наверняка проведете вдвоем.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Скорпион

Скорпионы столкнуться со сплетнями вокруг своей персоны. Все это проделки недоброжелателей и завистников, не стоит обращать внимания на такие мелочи. Ведь в остальном у вас все будет складываться самым лучшим образом. Настроение будет позитивным, вы будете полны энергии и сил. Астрологи советуют Скорпионам быть настойчивыми и смелыми, отстаивать свои интересы всегда. Только благодаря такому поведению вы сможете добиться успеха в карьере, которая на данном этапе вашей жизни очень важна. Только не сосредотачивайтесь исключительно на планах по работе, ведь есть и другие сферы жизнедеятельности, заслуживающие вашего внимания. Например, здоровье. Если вас давно что-то беспокоит, обязательно найдите время, чтобы сходить к врачу.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Стрелец

Стрельцам стоит избегать общения, главной темой которого являются финансы. Не давайте денег в долг своим друзьям, потому что из-за этого вы сможете их потерять. Вообще лучше избегайте всяких встреч с друзьями. Уделите время учебе, самообразованию или путешествиям. Тем, кто давно работает над каким-то важным проектом, на этой неделе необходимо удвоить свои силы, чтобы закончить его до воскресенья. Этот день нужно провести в объятиях любимого человека вдали от шумного города в тихом лесу или на берегу теплой реки.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Козерог

Козерогам нужно обязательно с большой ответственностью подойти к вопросу своей карьеры. Не ставьте перед собой такие задачи, которые вы наверняка не сможете решить. Умерьте свои амбиции и пыл. Нужно успокоиться и сосредоточиться на себе. Самоанализ иногда очень полезен, а Козерогам сейчас он крайне необходим. Звезды советуют заниматься вам домашней работой. Решите хозяйственные вопросы, если таковые у вас есть. Наведите идеальный порядок в квартире, пора давно уже избавиться от старого хлама, который пылится в шкафу на полках. Выходные уделите своей второй половинке, между вами вспыхнут чувства с новой силой. Не упустите момента окунуться в мир романтики и любви.

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Водолей

Водолеи должны быть очень серьезными и ответственными в многочисленных вопросах, касающихся их жизни. Сейчас не время расслабляться и отдыхать. Не поддавайтесь ни на какие соблазны и сомнительные предложения по работе. Это может очень негативно отразиться на вашей репутации. На выходных займитесь своей личной жизнью. Особенно это касается Водолеев, которые состоят в браке. В ваших силах привнести в свою семейную жизнь гармонию и тепло. Поговорите со своим возлюбленным, откройте ему свою душу и сердце. Если вас кто-то попросит помочь урегулировать личный вопрос чужой личной жизни, то постройтесь как-то деликатно от этой затеи отказаться. Звезды уверяют вас, что конец недели будет полон приятных новостей и радостных событий. Возможно, что вас посетят родственники издалека, которых вы уже давно не видели. В общем, готовьтесь к сюрпризам!

Гороскоп на неделю с 18 сентября по 24 сентября 2017 года Рыбы

Рыбы тоже должны быть готовы к разного рода неожиданностям. Астрологи рекомендуют быть более осторожными и предусмотрительными. Не рискуйте, чтобы не остаться без денег и хорошо себя чувствовать. Понедельник постарайтесь провести в гордом одиночестве, поразмыслите над своей жизнью, спланируйте ближайшее будущее. А вот со вторника начинайте активно жить. Вам в этом будут помогать звезды. Они уверяют, что ваша физическая форма и бодрость духа сделают вас непоколебимым ни перед какими трудностями человеком. Тем не менее, не забывайте о своем хрупком здоровье. Вам нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, заниматься физкультурой, вести здоровый образ жизни и закаляться. Скоро настанут холода, и вы должны к ним подготовить свой организм. На выходных отправьтесь в какую-то экскурсионную поездку. Она вас развеет и расслабит.