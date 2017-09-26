Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года для всех знаков зодиака

Анастасия Гридина

С 1 по 4 октября 2017 года – период растущей Луны. Многие ощутят прилив жизненной энергии и бодрости. Но уже 5 октября наступит полнолуние, которое сулит упадок сил и апатию. С этим нужно активно бороться. Необходимо контролировать эмоции, не допуская вспышек агрессии в адрес окружающих. С 6 октября – время убывающей Луны. В этот период рекомендуется заняться лечением и профилактикой хронических заболеваний, а также избавлением от вредных привычек. Полезно больше гулять на свежем воздухе.

Начало октября – спокойный период. Рекомендуется заняться своим здоровьем и укреплением иммунной системы при имеющейся склонности к простудным заболеваниям. Помогут в этом деле регулярные занятия спортом и активный отдых. Следует уделить пристальное внимание режиму сна и бодрствования, а также питанию.

Дела, начатые в сентябре, требуют завершения. Это время благоприятно для разрешения застарелых проблем. Для одиноких наступает момент, когда они могут встретить свою вторую половинку. Тем, кому нужно сбросить лишние килограммы, следует приложить немного усилий для достижения желаемого. Удача улыбнется и тем, кто хочет сменить род деятельности и, наконец, разбогатеть.

Подробнее по знакам зодиака

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Овен

В начале недели Овнам, имеющим семью, придется потратиться на детей. Ради экономии средств лучше всего временно не посещать магазины с детскими товарами. Тогда у ребенка не будет соблазна выпросить очередную игрушку. Не рекомендуется приобретать что-то либо на подарок для любимого человека. Есть риск потратить много и получить вещь, которая никого не порадует. Обсуждать со своей половинкой финансовые вопросы сейчас также не стоит. Велика вероятность развития конфликта. Если предстоит бумажная волокита или решение сложных юридических вопросов, то лучше делать это в среду. Во второй половине недели Овнам следует посвятить время укреплению деловых отношений. Не менее благоприятен этот период и для супружеского примирения.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Телец

Неделю лучше посвятить планированию. Чтобы не забыть о самом главном, нужно составить список ближайших дел, требующих завершения. Осторожность нужно соблюдать с новыми людьми в своем окружении. Они могут вызывать симпатию, но их влияние будет негативным. На этой неделе лучше отказаться от новых знакомств. Тогда спокойствие и умиротворение в ближайшее время гарантированы. Лучше посвятить свободное время отдыху. Планируя отпуск на этот период, нужно провести его так, чтобы получить максимум пользы, зарядиться положительной энергией на несколько месяцев вперед. На отдыхе можно расслабиться. Осторожность стоит проявить только при купании в незнакомых водоемах.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Близнецы

Близнецам предстоит сделать на этой неделе ряд важных открытий. Они, наконец, поймут, что мешало развиваться их карьере и не давало прийти к успеху. После этого будет намного легче двигаться вперед. В личной жизни Близнецы будут не так активны. Человек, ожидающий от них знаков внимания, их не получит. Но зато в конце недели Близнецам будет дан шанс улучшить свою личную жизнь, познакомившись с интересным человеком, который займет их мысли. Сейчас благоприятное время для обретения счастья и любви. Однако скорого сближения ожидать не стоит, так как интересующая их личность пока не проявит должного интереса.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Рак

В первой половине недели Раки будут много работать, но их доходы останутся на прежнем уровне. Придется вначале наладить баланс между доходами и расходами. Вероятны материальные траты, и даже убытки по причине поломки технических приборов. Возможно некоторое напряжение в отношениях с друзьями и родственниками по причине разногласий в денежном плане. Среда – благоприятный день для налаживания отношений, разрешения споров и конфликтов с родителями, дедушками и бабушками. К концу недели Рак, наконец, обретет гармонию в близком кругу. На этот период можно планировать семейные торжества, праздники и приглашение гостей.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Лев

Первая неделя октября сулит Львам удачу в личной жизни. У них появится шанс встретить достойного человека с приятной внешностью, морально устойчивого и обеспеченного. С ним будет легко и приятно общаться. Отношения привлекут пристальное внимание со стороны друзей и знакомых, что может привести к зависти даже со стороны самых близких людей. Возможно, Львам придется защищать свою любовь от козней соперников. К счастью, партнер Льва принадлежит к числу однолюбов.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Дева

В начале октября Девам стоит заняться своей карьерой и бизнесом. Звезды сулят удачу в деловой сфере, можно рисковать, не боясь остаться в проигрыше. Могут возникать трудности во взаимопонимании с друзьями, близким человеком или родственниками, но к концу недели они благополучно разрешатся. На этой неделе нужно быть предельно осторожным в общении с людьми. Есть вероятность встретить обманщиков и недоброжелателей. Поэтому следует прислушаться к себе, своей интуиции. С деньгами также нужно соблюдать осторожность. Это удачное время для накоплений.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Весы

Весам сейчас нужно сосредоточиться на работе. Для этого придется немного сузить круг общения. Приятные эмоции Весы получат от поездок, даже если это будут чисто деловые командировки. Вероятнее всего это последние поездки в этом году, поэтому не стоит упускать шанс получить массу позитива. Начало октября – отличное время для учебы, неформальных встреч, получения новых знаний и путешествий.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Скорпион

Скорпионы будут недовольны тем, как их близкие вмешиваются в их дела, стараясь решить все за них. Но так как это неизбежно, то лучше смириться и не перечить. Начиная со вторника, отрицательные эмоции останутся в прошлом, и появится некоторая свобода действий. В это время необходимо позаботиться о психологическом и физическом состоянии. В выходные можно будет расслабиться, полностью отдавшись отдыху, а также уделить снимание своему здоровью.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Стрелец

Это благоприятное время для расширения сферы деятельности, стоит лишь проявить упорство. Неудачи могут быть связаны с тем, что человек бросал начатое в шаге от успеха, считая свои усилия напрасными. Помогут советы друзей и родственников. Если довести дело до конца, то возможно получение значительной прибыли. В начале недели не стоит выступать на публике и участвовать в светских мероприятиях. Это чревато скандалом и подмоченной репутацией. На этой неделе нужно проявить умеренность и осторожность в интимных отношениях. Деловые встречи, связанные с заключением договора на услуги, лучше пока отложить.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Козерог

На этой неделе Козероги будут очень чувствительными, вероятны переживания по различным поводам, разногласия со второй половинкой. Необходимо проявить мягкость и внимание к партнеру. Возможны денежные проблемы, которые помогут разрешить друзья. У них можно будет занять необходимую сумму денег. Выходные лучше провести с семьей. Сейчас благоприятный период для построения долгосрочных планов и перспектив.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Водолей

У Водолеев намечается спокойный период, когда можно полностью посвятить себя домашним делам. Наконец появится время для любимого хобби, которому можно отдаться полностью. Но заняться ним получится только после отъезда родственников. В плане карьеры значительных перемен и важных событий ждать не стоит. Профессиональные обязанности останутся прежними. Но это не значит, что Водолеям будет скучно. От работы они будут получать исключительно позитивные эмоции, чувствуя, что могут реализоваться в своем деле.

Гороскоп на неделю с 2 по 8 октября 2017 года Рыбы

Всю первую половину недели Рыбам придется много трудиться. Но не стоит перенапрягаться, нужно обязательно находить время для отдыха и восстановления сил. В противном случае возможны нервные перегрузки, с которыми уже придется бороться при помощи медикаментов. На работе ожидаются небольшие трудности, связанные с досадными упущениями. Но не стоит впадать в панику, нужно проанализировать промахи и в дальнейшем не допускать ошибок. Это очень энергозатратный период. Поэтому необходимо уделить внимание себе, больше отдыхать, общаться с друзьями, посещать различные мероприятия, ходить на свидания, получая много позитивных эмоций.

В целом период со 02.10. по 08.10.2017 благоприятен для всех знаков зодиака. Стоит лишь внимательнее относиться к финансам и своему окружению, посвятить время укреплению здоровья и самосовершенствованию.