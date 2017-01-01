Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября 2017 года

В понедельник - вторник многие ощутят упадок сил, снижение работоспособности. Ухудшится, как физическое, так и эмоциональное состояние. Депрессивное настроение охватит представителей практически всех знаков зодиака. Но несмотря на то, что начало недели складывается не слишком позитивно, к выходным все наладится и ситуация улучшится. В первую очередь это касается личных взаимоотношений. В период кризиса лучше всего отправиться в путешествие или активно заняться спортом.

Во второй половине недели все изменится – силы вернутся, а вместе с ними и бодрость духа. Это позволит разобраться в себе, по-другому взглянуть на имеющиеся проблемы и с легкостью решить их. Хорошо будет даваться обучение и саморазвитие. Наметится улучшение в личной жизни и в отношениях с родственниками.

Овен

В понедельник ни в коем случае нельзя выяснять отношения с друзьями, чтобы избежать ссоры. Поэтому лучше отложить дружеские встречи и совместные прогулки на вторую половину недели. Самыми удачными в плане работы и карьеры будут вторник и среда. Также это благоприятное время для введения новой полезной привычки или изменения образа жизни. Перемены будут даваться как никогда легко. Можно заняться наведением порядка в рабочих и домашних делах. Поездки, намеченные на конец недели, скорее всего, придется отменить.

Телец

Тельцам нужно избегать выяснения отношений со второй половинкой. Нужно набраться терпения и переждать бурю или просто проигнорировать выпады в свою сторону. Это поможет сохранить хорошие отношения внутри семьи. Во вторник-среду самое время заняться спортом, посетить тренажерный зал или занятия по фитнесу. Самочувствие в этот период будет на высоте. Можно сходить на концерт, посетить театральную постановку или отправиться вместе с детьми в цирк. Любовные отношения у Тельцов на этой неделе будут складываться очень удачно. Самые важные дела лучше успеть сделать до четверга, потому что ближе к концу недели обстоятельства будут неблагоприятными и закончить большую часть из намеченного не удастся.

Близнецы

Близнецам стоит позаботиться о своем здоровье, провести профилактические мероприятия, чтобы предупредить болезнь, а также избегать контактов с зараженными. Таблетки лучше отложить на крайний случай и воспользоваться народными рецептами. В середине недели рекомендуется устроить генеральную уборку в квартире, выбросив все поломанные и ненужные вещи. В этом важном деле Близнецам будут помогать все члены семьи. Выяснять отношения с партнером лучше в среду-четверг. В этот период достичь взаимопонимания будет легче. Не стоит доверять сплетням о своей второй половинке и устраивать скандалы по этому поводу. Скорее всего, информация окажется ложной.

Рак

В понедельник-вторник личная жизнь Раков может быть омрачена подозрениями и ревностью. Нужно постараться не давать повода, чтобы не испортить отношения с партнером. Семейным Ракам, у которых есть дети-школьники, нужно обратить внимание на их поведение и отметки. Может выясниться, что они скрывали плохие оценки, а их поведение в школе не было примерным. Если имеется конфликт с сослуживцами, друзьями или родственниками, то во вторник-среду самое время его урегулировать. Это благоприятный период для решения всех накопившихся проблем. В конце недели окружающие могут напомнить Ракам об их обещаниях. Некоторые дела придется переделывать заново.

Лев

В понедельник лучше отложить серьезные разговоры с родственниками и брачным партнером. Взаимопонимания добиться не удастся. Все важные дела лучше планировать на вторник-среду. В эти же дни рекомендуется решать финансовые вопросы. Основную часть времени будет занимать работа. Выдержать высокий рабочий темп будет непросто. Поэтому рекомендуется, как следует отдохнуть на выходных и зарядиться позитивом при просмотре юмористических программ и фильмов. Материальное положение будет только укрепляться. Дополнительные средства можно будет использовать для покупки необходимых вещей. В конце недели в отношениях с партнером могут появиться проблемы.

Дева

Девы должны поверить в себя и свои силы. Тогда они смогут решить любые проблемы. В понедельник нужно абстрагироваться от посторонней информации, не слушать чужие разговоры и сплетни, чтобы не запутаться и не ввести других в заблуждение. Случайно полученная информация, скорее всего, окажется ложной. Во вторник-среду Девы ощутят творческий подъем, который захочется как-то реализовать. Это благоприятный период для самореализации, совершенствования в каком-либо виде творчества. Сейчас самое время сесть на диету, начать посещать фитнес-клуб или бассейн. Семейным Девам, у которых есть дети, рекомендуется начать заниматься спортом вместе с ними. В четверг – можно устроить генеральную уборку, увеличить количество комнатных растений в доме или даже завести домашнее животное. В выходные лучше встретиться с друзьями. От любовных свиданий следует отказаться, чтобы избежать ссоры.

Весы

В понедельник нужно избегать тратить слишком много денег. К тому же купленные вещи с большей степенью вероятности окажутся некачественными и быстро выйдут из строя. Не рекомендуется играть в азартные игры. Вторник и среда – самые благоприятные дни недели, когда удастся решить большую часть проблем. В организме сейчас происходят очистительные и восстановительные процессы, поэтому рекомендуется больше отдыхать и расслабляться. В среду можно отправиться в баню или сауну, заняться духовными практиками, направленными на освоение методов саморегулирования. В четверг вероятно знакомство с интересным человеком и увеселительная поездка. В конце недели нужно избегать общения с родственниками.

Скорпион

Скорпионы получат удовольствие от общения с друзьями и знакомыми. Дружба приобретет актуальность еще и по причине размолвки с родственниками и самыми близкими людьми. Восполнить дефицит общения и найти полное взаимопонимание можно будет только с друзьями. Если кто-то захочет втянуть в интриги, то нужно отстраниться и не участвовать в подобных делах. Вторник и среда – лучшие дни для дружеских посиделок, дискуссии, обмена новостями и обсуждения насущных проблем. В среду и четверг нужно купить что-то полезное для дома. В эти дни можно заниматься благоустройством жилища и принимать гостей. В выходные нужно избегать новых знакомств.

Стрелец

Стрельцы должны проявить свои сильные качества – смелость и целеустремленность. В понедельник нужно избегать всего странного и необъяснимого, не общаться с подозрительными личностями. Не рекомендуется также решать важные вопросы, чтобы не впасть в заблуждение. Все это чревато совершением серьезных ошибок. Вторник и среда потребует проявить все свои умения и способности. Эти дни сыграют огромную роль в творческой самореализации и карьерном продвижении. Сейчас самое время для претворения в жизнь самых амбициозных планов и целей. Все задуманное удастся реализовать без особых усилий. В четверг можно встретиться с важным человеком. Общение будет в высшей степени полезным. В конце недели нужно экономить, не растрачивая деньги зря.

Козерог

Козерогам нужно посвятить время изучению психологии и тщательно проанализировать свое поведение. Во вторник-среду представится возможность избавиться от своих комплексов. В эти дни рекомендуется больше времени проводить в одиночестве, заниматься духовными практиками. Совершенствование и самообразование – должны стать основными занятиями на этой неделе. Может появиться интерес к культуре и религиям других стран, таинственным явлениям. Это также способствует саморазвитию. В четверг просьбу о помощи лучше удовлетворить. В конце недели нужно действовать в согласии с членами семьи.

Водолей

В понедельник нужно сосредоточиться на работе, должным образом выполнять свои обязанности, чтобы не вызвать недовольства начальства. Если руководство поручит какое-либо ответственное задание, то стоит отнестись к нему со всей серьезностью. Это не займет много времени, но принесет свои ощутимые плоды. Не стоит планировать ничего важного. Достичь желаемого не удастся. Во вторник-среду можно рисковать и совершать смелые поступки. Друзья могут попросить помощи, нужно уделить им внимание. Не стоит замыкаться в себе. Позитивный взгляд на мир поможет добиться успехов. В конце недели лучше отложить поездки, побыть дома, проведя время за чтением полезной литературы.

Рыбы

Рыб ждет множество приятных событий и исполнение самых заветных желаний. Но в понедельник нужно проявить осторожность. Кто-то захочет испортить репутацию Рыб. Поэтому нужно старательно придерживаться этических правил и контролировать свое поведение. Самыми успешными днями недели будут вторник, среда и четверг. Внешние обстоятельства сложатся удачно и многие проблемы разрешатся, для чего даже не придется прилагать усилий. На это повлияют дружеские связи. Период благоприятен для улучшения и укрепления отношений в семье, с партнером по браку. Прояснятся многие спорные вопросы. Можно планировать совместное будущее. В конце недели нужно уделить внимание своему материальному положению.

Растущая Луна диктует активные действия. Удача ждет тех, кто участвует в новых проектах, инвестирует в будущее. Но нужно четко планировать каждое свое действие. Удача ждет тех, кто имеет свою стратегию. Нельзя сомневаться в себе. Те, кто умеет нести ответственность за свои поступки и принятые решения, будут « на коне».