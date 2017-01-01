Анастасия Гридина

Конец августа для всех знаков зодиака, скорей всего, будет очень нестабилен. Будут постоянно возникать ситуации, которые требуют быстрого принятия решений: то потребуется быстро переехать, то сменить работу. Однако вы должны помнить, что все изменения, происходящий в нашей жизни, не случаются просто так – они сигнализируют о начале чего-то нового, но обязательно хорошего.

Астрологи предупреждают, что на этой неделе многие будут очень уязвимы перед разными недугами. Чтобы избежать проблем со здоровьем, предпринимайте меры – пейте травяные отвары, чаи с малиной, медом и лимоном, думайте позитивно и живите с улыбкой в душе. Пусть каждый день приносит вам радость! Не омрачайте свои рабочие будни плохим настроением! Пусть последние денечки лета пройдут весело, беззаботно! Мы должны вспоминать уходящее лето, как самое прекрасное лето, которое было в нашей жизни.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год для всех знаков зодиака

Предлагаем вас ознакомиться с подробным гороскопом на эту неделю для каждого знака зодиака в отдельности:

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Овен

Для Овнов последняя неделя августа будет полна перемен. Вы сможете осуществить давно загаданные желание и задуманные мечты. Только звезды рекомендуют рожденным под этим огненным зодиакальным созвездием никому не рассказывать о своих мечтах, иначе они попросту не сбудутся. Пытайтесь чаще визуализировать свои мечты, представляйте себе четко то, что вы хотите иметь, чего хотите добиться. Обязательно параллельно с этим делайте шаги навстречу своей мечте. Не строит попусту растрачивать свои силы и энергию. Тем более, что все этому будет способствовать. На работе не будет никаких форс-мажорных ситуаций, неделя пройдет в этом плане спокойно. Старайтесь только поменьше попадаться на глаза своему начальнику, и тогда, возможно, он даже поднимет вам заработную плату. В конце этой недели вам захочется уединиться. Только не делайте этого. Вопреки своему настроению, постарайтесь выбраться в люди и побыть среди друзей.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Телец

Тельцам на этой неделе желательно уделить время своим родным и близким. Особенно это важно для тех, у кого родные люди живут далеко. Не поленитесь, соберите чемоданы и отправьтесь к родителям. Они вас очень ждут. Кроме того, звезды советуют Тельцам на этой августовской недельке побольше молчать, чтобы не наломать дров. Из-за вспыльчивости и агрессивности, которые будут вас преследовать в эти дни, вы можете нагрубить близкому другу, поссориться с начальством. Если хотите миновать конфликта, лучше молчите, даже если очень хочется сказать.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Близнецы

Близнецы в конце августа смогут приблизиться к своей мечте. Для этого им придется сосредоточиться только на своих личных проблемах и делах. Не отвлекайтесь на решение чужих проблем, не сбивайтесь с намеченного пути, иначе вы утратите шанс стать обладателем желаемого. С одной стороны – это слегка эгоистично смотрится, но просто на этой неделе под влиянием плохих новостей и чужих слез вы можете впасть в депрессию, а она вам вообще не нужна. Чтобы отвлекаться от нареканий и упреков со стороны людей, которых вы не стали слушать, займитесь физкультурой, только не увлекайтесь при этом, чтобы не перегрузить свой организм физически. Прислушивайтесь к себе, тело вам подскажет, когда нужно остановиться.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Рак

Раки на этой неделе могут заняться трудоустройством или поиском второй работы. Скорей всего, что вы будете востребованы на многих вакансиях. Все это приведет к тому, что вы станете себя увереннее чувствовать, а ваше материальное благополучие в разы улучшится. Звезды убеждены, что Раки на этой неделе могут стать счастливыми обладателями наследства или крупной суммы денег. Вам, возможно, вернут долг, повысят зарплату на основном месте работы, выплатят премию. Деньги, которые окажутся у вас в руках, нужно суметь потратить с умом. Лучше отложите их, в сентябре у вас будет больше нужд, и вам придется тратить накопленные деньги, чтобы нормально жить.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Лев

Львы на этой августовской неделе будут блистать во всей своей красе, если проявят лидерские качества, сумеют организовать вокруг себя людей. От вашей инициативы всем будет только хорошо. Возможно, вы сможете встретиться с очень влиятельными людьми, которые изменят ход вашей жизни в лучшую сторону. Вы заинтересуете своей харизмой и обаянием нового начальника, который пригласит вас на престижную высокооплачиваемую должность. Вы обязательно должны согласиться, если судьба сделает вам такой подарок судьбы. Ведь это будет уникальная возможность для личностного роста и карьерного.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Дева

Девам уже пора давно поверить в то, что мысли материальны, потому что эта неделя августа станет истинным тому доказательством. Все будет зависеть от вас – будете думать о хорошем, в жизни все будет отлично, позволите плохим мыслям занять место в своей голове, они начнут реализовываться в жизнь. Если не хотите неприятностей, настройте себя исключительно на позитив. Девы на этой неделе будут особенно склонны заниматься творческой работой. Если появится свободное время, потратьте его на то, чтобы сходить в музей или в театр. От представления и культурного обогащения вы получите настоящее удовольствие и сможете полноценно отдохнуть. Отдых вдохновит вас на собственное творчество, возможно, что в этот период времени вы станете автором настоящего произведения искусства.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Весы

У Весов наступает благоприятная полоса. Начинается для этого зодиакального созвездия новый лунный месяц, а это значит, что все представителей Весов постигнет прилив энергии и заряд бодрости. Вы можете получить хорошее известие от своих родных, живущих далеко за рубежом. Если в этом известии будет приглашение в гости, вы обязательно должны согласиться и поехать. Это для вас будет отличная возможность развеяться, отдохнуть и прекрасно провести время в теплой компании людей. Только не отправляйтесь в путь среди недели, отложите это на выходные.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут действовать в основном, следуя своей собственной выгоде. Этим вы можете обидеть своих близких друзей и родственников, не забывайте. Своими необдуманными эгоистичными поступками вы можете навсегда потерять доверие родных. Не стоит платить так дорого за сомнительное и временное удовольствие, которого вы так жаждите. Учтите, что эта неделя для вашего знака зодиака не совсем стабильна. Могут произойти события, которые обернутся непредсказуемо. Вы можете с большой высоты рухнуть вниз или же, наоборот. Звезды рекомендуют Скорпионам на этой неделе верить приметам, если они хотят избежать неприятностей. Внимательно следите за знаками, которые подает вам жизнь, если вы их правильно расшифруете, вас минуют все напасти.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Стрелец

Стрельцы на этой неделе должны будут решить многочисленные вопросы, связанные как с личной, так и с материальной стороной жизни. Придется кое-где действовать не совсем тактично. Это касается случаев, если кто-то занял у вас давно денег, и все никак не может их вернуть, хотя уже все обещанные сроки вышли давно. Старайтесь избегать общения с тем, кто вам лично неприятен. Вам обязательно нужно создать вокруг себя такую обстановку, чтобы было комфортно в первую очередь вам, а потом уже всем остальным, кто вас окружает. В противном случае вы рискуете столкнуться с нервным срывом, потому что в вас накопится много негативных эмоций.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Козерог

Козерогам на этой неделе звезды обещают удачу и успех. Возможно, что будут возникать неприятные инциденты, искусственно созданные вашими недоброжелателями, но вы на них не реагируйте, если хотите сохранить свою ауру и прекрасное настроение. Просто вам сильно завидуют, поэтому хотят всеми правдами и неправдами испортить вам жизнь. Если вы будете на это обращать внимание, то только поможете своих врагам реализовать их мечту. Вам нужно проявить равнодушие в их адрес, чтобы они как можно быстрее успокоились и занялись своей собственной жизнью. Всю свою силу и энергию, которой вас наполнят звезды на этой неделе, вам нужно направить в русло развития своих возможностей и перспектив. Это будет уникальный шанс, который дается не каждому в жизни.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Водолей

Водолеи на этой неделе будут очень организованными, потому что им предстоит очень насыщенный график. Нужно будет везде и всюду успевать и ни в коем случае нельзя что-то пропустить из того, что запланировано. Если сумеете самоорганизоваться, то успеете в конце августа не только поработать, но и отлично отдохнуть в компании давних друзей. И попытайтесь не обделить внимание свою семью, потому что домочадцам очень не хватает вашего внимания и заботы. Постарайтесь полностью посвятить выходные своим родным. Они будут безгранично благодарны вам, а вы сможете почувствовать себя легко и раскрепощенно, что вам будет очень нужно, готовясь к следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 21 августа по 27 августа 2017 год Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды не обещают ничего особенного. Возможно, возникнут неприятности на личном фронте и в семье, потому что родные не захотят вас слушать или прислушиваться к предложениям, которые вы вносите. Вас это будет раздражать и злить, но вам не стоит тратить свои нервы, потому что необдуманных чужих поступков вы не можете предсказать, тем более, вы не сумеете их предотвратить. Лучше успокойтесь и постарайтесь помочь родственнику, попавшему в неприятную ситуацию, выпутаться. Вы – человек мудрый и поэтому сумеете найти правильный выход их сложившейся ситуации. Но помните, что нельзя жить чьей-то жизнью. Если у вас будут свои личные проблемы, то большую часть времени посвятите их урегулированию, а только потом переключайтесь на своих родственников, которые сразу же вас не послушали и сделали по-своему.