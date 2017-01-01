Гороскоп на неделю с 22 по 28 января 2018 года для всех знаков зодиака

В период с 22 по 28 января 2018 года Марс будет находиться в знаке Стрелец. В связи с этим возможны реформы на государственном уровне. Выступления политических лидеров будут неожиданными и порой шокирующими.

В целом звезды предвещают многочисленные изменения, которые в равной степени затронут все сферы жизни. Они же подготовят почву для дальнейших свершений. Проявив внимательность и положившись на интуицию, которая сейчас особенно сильна, есть все шансы на удачу. Свободные представители знаков зодиака должны будут сделать сложный выбор в отношении второй половинки. Не все кандидаты одинаково достойны. Поэтому нужно проявить осторожность, тщательно выбирая себе партнера. Семейные люди, наоборот, могут расслабиться и наслаждаться гармонией и комфортом.

Овен

Неоднозначная неделя для Овнов. Важную роль будут играть дружеские контакты. Может появиться ощущение, что отношения с кем-то из знакомых себя исчерпали. В среду представится возможность навсегда распрощаться с этим человеком. Если такой исход событий нежелателен, то рекомендуется временно свести контакты к минимуму – не посещать дружеские вечеринки, не звонить и не писать знакомым. Могут возникнуть препятствия для реализации задуманного. Причина, скорее всего, кроется в нехватке времени и сил на выполнение плана. Выходные запомнятся новыми знакомствами и интересными встречами.

Телец

На этой неделе Тельцы будут озабочены отношениями с партнером. Возможно охлаждение, неуступчивость и недопонимание со стороны супруга. Необходимо постараться не затрагивать в разговоре острые темы, так как взаимопонимание от этого только ухудшится. Лучше пока не давать согласия на посещение торжественных мероприятий – дней рождений, свадеб или помолвок. Не рекомендуется также подписывать важные документы и трудоустраиваться на новое место работы. На выходных можно навестить родителей, отношения с которыми к субботе наладятся.

Близнецы

Близнецы сейчас должны позаботиться о своем здоровье. Защитные силы организма ослаблены и физические силы на исходе. Это основная причина развития вирусных инфекций. Необходимо постараться предупредить заболевание, вовремя проведя комплекс профилактических мероприятий. Рекомендуется больше находиться дома, избегать большого скопления людей, не посещать общественные мероприятия. Это позволит минимизировать риск подхватить инфекцию. Период достаточно сложный в плане загрузки. Скопилось много дел, которые нужно решить в ближайшие дни, а сил на реализацию планов не хватает. Сейчас не лучший момент для того, чтобы завести домашнее животное. Может заболеть кто-то из близких людей и ему понадобится срочная помощь.

Рак

Влюбленным Ракам предстоят испытания. Чувства будут подвергаться проверке на прочность. Вероятно охлаждение со стороны партнера. Внезапно появившееся чувство ревности будет мучить Раков. Преодолеть трудности и сохранить гармонию в семье поможет временное отстранение. Необходимо соблюдать нейтралитет по отношению к партнеру, не вступать с ним в споры, не отвечать на выпады. Не стоит навязывать половинке свое мнение. Особенно, если дело касается интимных отношений. Терпение и такт помогут все уладить. Ракам, у которых есть дети, нужно научиться не быть с ними излишне строгими и не раздражаться, если ребенок проявил непослушание. Между пряником и кнутом стоит выбирать первое. На выходных лучше остаться дома, не посещать увеселительные заведения. Это не принесет радости.

Лев

На этой неделе у Львов могут возникнуть сложности с партнером. Особенно, если они недавно вступили в брак и вынуждены жить с родителями. Вероятен конфликт между избранником Льва и его родителями. Нейтральную позицию занять не удастся, придется разбираться в ситуации. Как вариант может развиться конфликт поколений. Необходимо постараться терпимее относиться к ценностям, которые особенно важны для родителей. Совместные мероприятия, такие как генеральная уборка или ремонт, лучше пока отложить.

Дева

В первую очередь Девам нужно позаботиться о своем здоровье и самочувствии. Вовремя предпринятые профилактические меры помогут избежать простудного заболевания. Уязвимы легкие. Поэтому нужно одеваться по погоде, избегать сквозняков и переохлаждения. Возможны конфликты с окружающими, из-за чего круг общения немного сузится. Однако причиной этого может стать и простое нежелание иметь большое количество связей. Постоянные просьбы и сплетни вызывают раздражение у Дев. В результате список контактов претерпит некоторые изменения. В нем останутся только самые близкие люди. На этой неделе рекомендуется также не заводить новые знакомства. В конце недели неожиданно может выйти из строя бытовой прибор или автомобиль, которому потребуется срочный ремонт. Старшие родственники нуждаются в помощи.

Весы

Весы, состоящие в отношениях, могут испытывать трудности в общении с партнером на этой неделе. Причиной может стать банальная скупость, нежелание дарить подарки своей половинке. Обсуждение темы финансов также может привести к размолвке. Взгляды партнера на то, на что нужно тратить деньги и каким должен быть уровень доходов могут существенно отличаться. Поэтому, чтобы избежать конфликта, лучше не затрагивать эти вопросы на этой неделе. Семейные представители знака будут вынуждены потратить большую часть бюджета на детей. В будние дни рекомендуется воздержаться от посещения концертов, развлекательных заведений и игровых клубов. На выходных же можно позволить себе сходить в одно из вышеперечисленных мест.

Скорпион

Некоторые представители знака будут вынуждены отстаивать свои права перед членами семьи. Родственники могут быть не согласны с некоторыми планами и поступками Скорпионов. Лучше не упрямиться, а прислушаться к мнению близких людей, которые могут оказаться правы. Компромиссы – это девиз этой недели. Противоречия легко преодолимы, если не зацикливаться на себе и своем мнении. Инициатива к примирению должна исходить именно от Скорпионов. На представителей этого знака может накатить депрессия. Но не стоит ей поддаваться. Оптимистичный взгляд на вещи поможет добиться желаемого. На выходных в семье вновь воцарится гармоничная атмосфера.

Стрелец

Досужие сплетни и слухи могут испортить настроение Стрельцам. Полученная информация будет касаться близких людей или самого Стрельца. Поэтому лучше временно свести контакты с окружающими к минимуму, не рассказывать никому секреты и прочую личную информацию. В противном случае она, скорее всего, станет достоянием гласности. В общении нужно соблюдать осторожность, тщательно выбирая свое окружение. Особенно это касается будних дней. С понедельника по пятницу риск быть обманутым, встретив недобросовестных и нечестных людей слишком велик. Это может навредить репутации Стрельцов. В субботу и воскресенье, наоборот, можно планировать встречи и смело отправляться в путешествие.

Козерог

Козероги должны трезво оценить не только свои способности, но и возможности. О чересчур амбициозных планах сейчас лучше забыть и сосредоточиться на реальных, насущных проблемах, которые нужно решить. Самое время подкорректировать свои жизненные планы и выработать новую стратегию их осуществления. Может возникнуть напряжение в отношениях с друзьями и знакомыми. Рекомендуется не смешивать дружбу с финансами. Это может спровоцировать конфликт. Лучше всего не давать и самому не брать деньги в долг. Так можно легко потерять хорошего друга. К сожалению, не исключены материальные убытки на неделе. Они могут быть связаны с поломкой техники или предметов мебели. Поэтому лучше всего еще в понедельник подготовится к этому, отложив определенную сумму на непредвиденные расходы.

Водолей

Водолеи будут ощущать внутреннюю неуверенность, которая может помешать им осуществить задуманное. Скорее всего, дело в том, что представители этого знака переоценили свои силы и поставили перед собой слишком сложную задачу, и теперь не знают, как с ней справиться. Нужно постараться взять себя в руки и проявить решительность. Придется побороться. Внешние обстоятельства сейчас играют против Водолеев. Наибольшие трудности могут возникнуть на работе. Карьерному росту препятствует начальство, которое настроено против Водолея. Нужно постараться наладить с ним отношения. Тогда справиться с неблагоприятными обстоятельствами будет намного проще.

Рыбы

Рыбы должны позаботиться о своей репутации. Кто-то захочет ее испортить. Поэтому нужно пресекать любые попытки незаконной или тайной деятельности. Не стоит сейчас доверять людям на слово. Скорее всего, они попытаются обмануть. Все договоренности должны быть отражены на бумаге. Оформляя сделку документально, можно застраховать себя от недобросовестных исполнителей. Путешествуя, не стоит быть с людьми излишне откровенным, рассказывая им свои тайны и секреты. Личная жизнь на то и личная, чтобы оставаться тайной для окружающих. Недоброжелатели, завладев этой информацией, могут использовать ее себе на благо. Необходимо сторониться лиц из правоохранительных органов. Встреча с ними будет крайне неприятной. На выходных лучше всего побыть в уединении, отправившись в тихое место, например, в санаторий или базу отдыха.

На этой неделе большинство знаков зодиака будут испытывать трудности в общении. Возможны недопонимания, конфликты и бурные выяснения отношения. Лучше всего сразу настроиться на компромисс, прислушиваться к чужому мнению и проявлять лояльность. Это поможет избежать серьезных ссор, которые могут привести к разрыву.