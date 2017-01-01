Анастасия Гридина

В конце июля звезды советуют представителям всех зодиакальных созвездий обратить внимание на здоровье своего сердца и сосудов. Если даже ничего не беспокоит, профилактику многочисленных заболеваний человека никто не отменял. Если вы привыкли заниматься спортом, то замените его легкими физическими упражнениями, потому что на этой неделе усиленные нагрузки на организм могут только навредить. Обязательно следует исключить из питания вредную пищу и напитки. Лучше обогатить свой рацион рыбными блюдами, овощными и фруктовыми. В целом неделя у всех нас должна пройти спокойно – стоит больше отдыхать и расслабляться.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года для всех знаков зодиака

Теперь рассмотрим индивидуальные гороскопы для каждого знака зодиака отдельно:

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Овен

Овнам предстоит пережить на этой неделе переходной этап в своей жизни. Все события, которые будут происходить, будут основой будущего, касающегося не только карьеры, но и личной жизни. По этому поводу не стоит сильно переживать. Очень важно сохранять спокойствие и беречь психоэмоциональную систему. Овнам обязательно следует научиться переключаться с одного вида деятельности на другой, если они хотят пребывать в положительном расположении духа и прекрасно себя чувствовать. Не исключено, что на выходных рожденные под созвездием Овна встретят свою любовь или человека, который по жизни будет сопровождать их, как верный друг. Не забудьте уделить время семье, особенно родителям, которые уже заждались, когда вы появитесь у них в гостях.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Телец

Тельцам на этой июльской недельке стоит отказаться от несезонных продуктов. У рожденных под этим созвездием людей на последней неделе июля будут уязвимы органы пищеварительного тракта – они могут либо отравиться, либо возникнет аллергическая реакция на продукт, который они впервые решат попробовать. Поэтому не рискуйте собственным здоровьем. Кроме того, звезды рекомендуют Тельцам завершить на этой неделе все дела, которые касаются счета и цифр, потому что на следующей неделе вы представители этого зодиакального созвездия могут быть рассеянными и невнимательными. Не отправляйтесь в отпуск, пока эти дела не завершите.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Близнецы

Близнецы, скорей всего, столкнуться на этой неделе с многочисленными трудностями. Однако не стоит по этому поводу сильно нервничать. Все неприятности временные, вы с ними быстро справитесь благодаря качествам характера, которыми вас наделила природа. Вы только не концентрируйтесь на проблемах. Не стоит пытаться их преодолевать, тратя все силы и энергию. Если не можете самостоятельно успокоиться, заварите себе чай из трав. Пейте его после пробуждения и перед тем, как отойти ко сну. Относитесь на этой неделе ко всему с философской точки зрения. Неприятная полоса пройдет, а за ней придут долгожданные счастливые моменты.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Рак

Раки на этой неделе могут в полной мере раскрыть все свои деловые качества, потому что звезды будут этому благоволить. Если вас будут отправлять в зарубежную командировку, где должна состояться встреча с высокопоставленными персонами, то знайте, что это шанс для вас изменить свою жизнь кардинально. Звезды не рекомендуют вас в этот период времени сильно увлекаться самопознанием и самолечением, если вы приболели. Обязательно обращайтесь к врачу, чтобы заболевание, которое вас одолело, не приобрело хронический характер. Берегите свои нервы и расслабляйтесь по вечерам в кругу семьи.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Лев

Львы в конце июля будут блистать на работе. Они будут как никогда трудоспособны и энергичны. Звезды сложатся таким образом, что у рожденных под знаком Льва будет все получаться – если это мероприятие, то они в нем проявят себя, как настоящие артисты, если это выступление на деловой встрече, то коллеги просто замрут от восхищения. Однако Львам, купаясь во славе, нельзя будет забывать о своих домашних обязанностях. Домочадцы будут недовольные, если вы забудете о них и о том, что вы член семьи.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Дева

Девам на этой неделе лучше всего заниматься только своим здоровьем. Если у вас есть какая-то проблема, которую вы все откладывали на неопределенное время, чтобы решить, то это время пришло – пора идти к специалисту. Никакие народные методы и самолечение применять нельзя. Кроме того, звезды рекомендуют Девам сделать что-то доброе для друга или родственника. Поверьте, если вы пожертвуете своими делами и заботами ради другого человека на этой неделе, то вам это в полной мере воздастся.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Весы

Весам в конце июля стоит полностью положиться на свою интуицию, потому что она будет для них самым лучшим советчиком, когда возникнут обстоятельства, где нужно выбирать. А вот мнению окружающих людей доверять не стоит, если речь идет не о специалистах, которые, например, занимаются юридическими вопросами и финансовыми. В таких делах, пожалуй, доверьтесь специалистам.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Скорпион

Скорпионам, как и Девам, на этой неделе стоит уделить внимание своему здоровью. Особенно это касается тех представителей данного зодиакального созвездия, у которых есть проблемы со зрением. Кроме того, Скорпионам стоит уделить всю неделю построению своей личной жизни. Если у вас уже есть вторая половинка, то ее нужно окружить своим вниманием, если нет, тогда следует направить всю свою энергию и силы, чтобы найти ее. А вот рабочие вопросы лучше на этой неделе отложить в сторону, потому что ни чем хорошим они не разрешатся. Если работы не избежать, тогда будьте предельно внимательны, оформляя бумаги или что-то подписывая, чтобы не наделать ошибок.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Стрелец

Стрельцам в конце июля следует уделить время подсчету семейного бюджета. Вам нужно будет спланировать, какие траты действительно необходимы, а что может и подождать. Возможно, вы слишком расточительны в последнее время и это очень негативно отражается на вашем благополучии. Только не стоит слишком урезать себе суммы на карманные расходы. Скорей всего, вы просто найдете способ дополнительного заработка, чтобы не экономить, ведь это в стиле характера Стрельца. Новый вариант подработки может плотно войти в вашу жизнь и перерасти в нечто большее.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Козерог

Козероги будут слишком уязвимы на этой неделе. Им следует уделить внимание вопросу повышения своего иммунитета. Старайтесь не переохлаждаться, н переутомляться, избегайте сильных физических нагрузок и не бывайте в местах, где есть место сквозняку. В противном случае вы сразу же заболеете. Кроме того, у Козерогов в конце июля может возникнуть спорная финансовая ситуация, которая разрешится в их пользу, если они не станут решать проблему в спешке.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Водолей

Водолеям на этой неделе можно посвятить время своему личностному росту и самообразованию. Если вы связаны с наукой или журналистикой, то самое время посетить курсы по повышению своей квалификации. Вам будут легко даваться новые знания, вы сможете сами что-то преподавать, если связаны с педагогической профессией. Подумайте над тем, чтобы раскрыть в себе новые таланты и грани. У вас получится выявить в себе огромный потенциал, который ранее не был никому известен.

Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2017 года Рыбы

Рыбам на этой неделе может поступить неплохой предложение дополнительного заработка. От него звезды не рекомендуют отказываться, хотя, возможно, Рыбам придется пойти на риск. Не волнуйтесь, этот риск будет оправдан. В конце недели фортуна будет к Рыбам не так благосклонна. Нужно будет проявлять особое внимание, когда вы соберетесь покупать какие-то лекарства или декоративную косметику. Не доверяйте рекламе, прислушивайтесь к своей собственной интуиции, которая вас на этой неделе не подведет.

Прелестные рекомендации

В конце июля многие уже успели съездить в отпуск и расслабиться. Некоторые из-за этого начинают грустить, потому что остаток лета приходится проводить на работе! Но не забывайте, что человек может создавать себе праздник каждый день и без особого повода! Мы желаем вам, чтобы ваше настроение было именно таким!