Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря 2017 для всех знаков зодиака

Наиболее ответственно нужно подойти к решению дел в начале недели. Полезно проявить инициативу и в целом действовать решительно и уверенно. Это позволит завоевать авторитет в глазах окружающих, а также решить деловые вопросы и получить поощрение от руководства.

К середине недели активность необходимо снизить. Обстоятельства будут складываться неблагоприятно. Возрастает риск получения травм. Поэтому лучше всего провести это время дома, занимаясь домашними делами. К пятнице ситуация нормализуется. Это время для планирования и контактов с окружающими. Могут произойти положительные перемены в личной жизни. На выходных стоит посвятить время покупкам для семьи и дома и решению вопросов, связанных с финансами.

Овен

Представителям этого знака нужно больше доверять своей интуиции. На этой неделе придется заняться решением вопросов, связанных с финансами. При этом сделать это лучше в понедельник-вторник. В середине недели Овны могут почувствовать прилив творческих сил. Они помогут в работе и отношениях с коллегами. Ближе к концу недели все мысли Овнов будут заняты подготовкой к предстоящему празднику. Идеи, которые будут выдвинуты Овнами, оценят и друзья и домочадцы. Но в суете не стоит забывать об отдыхе. Нагрузки должны быть умеренными. Для хорошего самочувствия Овнам нужно чаще гулять на свежем воздухе.

Телец

Тельцы на этой неделе будут крутиться, словно белка в колесе. Но нельзя допускать истощения всех сил. Нужно находить время на отдых и расслабление. Отправляясь за покупками, можно взять с собой знакомых или родственников. Но в середине недели необходимо обязательно найти время, чтобы сходить на шоппинг в одиночестве, чтобы подобрать наряд для праздника и купить подарки близким. В конце декабря звезды советуют Тельцам отправиться в путешествие. Это поможет отвлечься от работы и проблем. Телефон лучше по возможности отключить, чтобы никто не отвлекал от отдыха.

Близнецы

Близнецы на этой неделе найдут себе развлечение, обретя спасение от зимней депрессии. Но развлекаться необходимо с умом. О работе забывать нельзя, не стоит опаздывать и отвлекаться от своих служебных обязанностей в течение дня. Для заключения выгодных контрактов больше всего подойдут вторник и четверг. Среда и пятница особенно благоприятны для решения проблем в личной жизни. В конце недели время заготовить подарки для своих близких и друзей, а также помириться с теми, с кем были в ссоре. На выходных лучше отложить поездки и остаться дома.

Рак

На этой неделе придется принимать ответственные решения и выполнять важные поручения от высшего руководства. От того, насколько качественно будет проделана эта работа, будет зависеть судьба всего коллектива. Раки уже хотят окунуться в предпраздничную атмосферу, но сейчас важно доделать все дела до конца. Времени хватит на все. В последние дни года нужно навести порядок во всем – избавиться от ненужных вещей, вредных привычек и плохих мыслей. Нужно избегать конфликтов, проявив дипломатию. Покупать подарки нужно начать прямо с понедельника, тогда к концу недели все будет готово.

Лев

Это продуктивный период для Львов. Появится возможность решить все накопившиеся проблемы и прекрасно встретить Новый год в спокойной и радостной обстановке. Однако представители этого знака должны скрывать свои доходы и дальнейшие планы. В предпраздничной суете не стоит забывать и о бизнесе. Конкуренты расслабились и потеряли бдительность. Нужно этим воспользоваться. В личной жизни наметился прогресс. Отношения могут перейти на новый уровень. Свободные Львы имеют шанс изменить свою жизнь, так как их вторая половинка рядом и обрести семейное счастье будет нетрудно.

Дева

Девам сейчас важно сосредоточиться и проявить бдительность. Активизировались конкуренты и завистники, которые будут плести интриги. Опасность особенно велика с понедельника по среду. Поэтому еще в начале неделе нужно заручиться поддержкой покровителей. С четверга в жизни Дев начнется полоса удач. Большое значение имеет настрой. Нужно радоваться всяким мелочам и игнорировать плохие предчувствия. Избавиться от грустных мыслей поможет праздничный шоппинг с приобретением подарков для друзей.

Весы

В последнюю неделю года нужно собраться и сделать последний рывок перед тем, как окунуться в атмосферу праздника и отдыха. Важные дела, особенно связанные с финансами, нужно доделать. Отдаться безделью можно будет на выходных. Праздничная вечеринка и неформальное общение с коллегами поможет наладить с ними отношения и обрести новых друзей. Тоже касается и отношений с руководителем. Он также настроен позитивно и готов наладить контакт. Но вот заводить роман на рабочем месте не стоит. Отношения не продлятся долго и могут подпортить репутацию Весам. В субботу неожиданно могут приехать гости. Но не стоит этому огорчаться – они помогут подготовиться к празднику, взяв на себя часть хлопот по дому.

Скорпион

Скорпионов на этой неделе ожидает множество ярких и запоминающихся событий. Необходимо следить за своим самочувствием, не перегружать себя работой, больше гулять, заниматься спортом и правильно питаться. В понедельник могут поступить выгодные предложения, обещающие высокий доход. Но нужно быть осторожным и тщательно проверять информацию, чтобы не стать жертвой конкурентов. На праздники можно будет расслабиться, насладившись вкусной едой и приятной компанией.

Стрелец

Стрельцам нужно решить финансовые вопросы. Не стоит особенно надеяться на кого-то, а лишь на себя самого. Могут возникнуть сомнения в положительном исходе дела. Не стоит комплексовать. Удача любит тех, кто умеет рисковать и доверять ей. К выходным Стрельцам удастся все уладить и можно будет с головой окунуться в приятные домашние хлопоты. Самое время составить список гостей и приготовить подарки для любимых. Особенно порадуют близких оригинальные поздравления. На праздничном вечере Стрельцы смогут всех восхитить новым дорогим нарядом, который самое время купить на этих выходных.

Козерог

Придется много общаться с коллегами из других городов. Нужно так спланировать все дела, чтобы разобраться с ними до конца недели. Ведь на выходных нужно будет заняться подготовкой к празднику и ничто не должно отвлекать внимание. В финансовой сфере возможны приятные сюрпризы. Неожиданная прибыль позволит приобрести подарки не только близким, но и себе. В личной жизни будет все спокойно за исключением пятницы. Раздражение могут вызвать назойливые поклонники, желающие непременно отметить наступающие праздники в компании Козерогов. Но счастливо отпраздновать Новый год Козероги смогут именно дома с самыми родными людьми.

Водолей

Последняя неделя декабря будет наполнена общением с коллегами и друзьями. Необходимо найти время, чтобы подумать о собственных желаниях. Возможно, Водолеи, наконец, поймут, что радость в жизни можно найти в самых простых вещах и для этого не обязательно быть миллионером или иметь влиятельных покровителей. Проблем в личной жизни не предвидится. Однако в субботу может неожиданно объявиться давний поклонник, о котором уже давно забыли. Отношения лучше выяснить сразу же, чтобы избежать проблем. Есть шанс получить неожиданный, но очень приятный и дорогой подарок от друга. Щедрость Водолеев заставит их тут же презентовать не менее ценный дар взамен.

Рыбы

Эта зимняя неделя будет наполнена сюрпризами и приятными неожиданностями. Окружающие будут постоянно удивлять Рыб. Перспективные и прибыльные предложение так и будут сыпаться на них. Упускать такие возможности ни в коем случае не стоит. Однако расслабляться не время. Конкуренты не дремлют, и могут нанести удар в самый неожиданный момент. В любом случае со всеми нерешенными вопросами и проблемами лучше всего разобраться до четверга, так как в конце недели на это не будет времени. В пятницу можно ожидать приезда дальнего родственника, который также потребует внимания. В субботу Рыбам и их близким предстоит грандиозный шоппинг, который запомнится надолго.

Эта декабрьская неделя ознаменуется подготовкой к предстоящим праздникам. Новогодние хлопоты поглотят абсолютно всех представителей знаков зодиака. Множество интересных событий и сюрпризов, встречи и общение будут ключевыми моментами в этот период. Но главное, чему нужно обязательно посвятить время, – это налаживанию отношений внутри семьи. Даже личная жизнь сейчас должна отойти на задний план.