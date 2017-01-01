Анастасия Гридина

Конец сентября – самый благоприятный период для большинства знаков зодиака. Работа будет продвигаться продуктивно, цели будут добиваться быстрее, и здоровье не подведет. Здесь главное не просто надеяться на судьбу, а предпринимать конкретные шаги на пути к достижению своей мечты.

25 сентября откажитесь от важных дел, не начинайте новых проектов, отложите прием к врачу. Если запланирована на этот день операция, лучше ее перенести, т.к. велика вероятность осложнений. Лучше отстраниться от дел, побыть на природе, а дома заварить травяной чай.

Астрологический прогноз на эту неделю неоднозначный для многих из нас. Кому-то он сулит одни удачи, а кому-то непредвиденные хлопоты. Только хлопоты мы должны научиться воспринимать с позитивом, ведь они всегда нас чему-то учат, дают нам опыт и прибавляют мудрости. Мы желаем вам справиться со всеми преградами на пути быстро и без потерь. Пусть ваша жизнь и каждый прожитый день будет полон прелестными событиями и яркими воспоминаниями!

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года для всех знаков зодиака

Далее представляю подробные прогнозы на эту неделю для представителей каждого зодиакального созвездия:

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Овен

У Овнов все будет прекрасно только в одной сфере жизнедеятельности – на работе. А вот в остальном могут возникнуть проблемы. Особенно много сложностей будет на личном фронте. Вы из-за своего свободолюбивого поведения можете лишиться романтики и любви, потому что вашему возлюбленному оно попросту надоест. Если вы хотите этого избежать, то попробуйте проявить по отношению к своей второй половинке максимум внимания. Также будьте осторожны в общении с человеком, который является для вас духовным наставником. Сгоряча вы можете наговорить много лишнего. Чтобы избежать неприятного инцидента, старайтесь не высказывать свои мысли вслух, если хорошо их не обдумали. Вам нужно сдерживать свои эмоции, иначе на этой неделе они сыграют с вами в злую шутку.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Телец

У Тельцов на личном фронте, наоборот, все будет гладко и спокойно, а вот на работе и со здоровьем начнутся проблемы. Все из-за того, что вы постоянно переутомляетесь и не бережете себя. Иммунная система не железная и в конце сентября вам об этом напомнит. Чтобы избежать простудного заболевания, одевайтесь по погоде, избегайте сквозняков и пейте чай с малиной в профилактических целях. Побольше отдыхайте, вам это нужно, как никогда раньше. Все рабочие вопросы отложите на другое время, потому что попытки их решить не увенчаются успехом. На выходных поводов для всякого беспокойства не будет. Вы уже сможете вдохнуть полной грудью и расслабиться. Самочувствие будет нормальным, вы наберетесь за 5 дней сил, чтобы начать продуктивно работать. Только не забудьте обязательно в какой-то выходной день уделить вечер для своей семьи. Съездите к родителям, чтобы помочь им сделать что-то по дому.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Близнецы

Близнецам, как и Овнам, нужно быть предельно внимательными к своим любимым людям и близким друзьям. Чтобы избежать конфликтов с ними, вам нужно прислушиваться к тому, что они говорят, проявлять заботу. Если вы состоите в браке и у вас есть детки, то уделите внимание и им. Они не совсем будут вас радовать – возможны истерики, перепады настроения и прочие проблемы с поведением. Кроме того, могут возникнуть непредвиденные материальные трудности. Поэтому постарайтесь в отношении денег быть предельно аккуратными. Ее звезды рекомендуют посвятить самообразованию. Вы сможете быстро освоить новую науку или выучить иностранный язык. Постарайтесь на выходных вырваться к своим родным. Они будут рады вашему визиту, а вы сможете провести время в приятной и радушной компании.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Рак

У Раков могут возникнуть трудности в общении с родственниками. Близкие начнут требовать, чтобы вы наконец-то уделили им внимание и приехали погостить. Однако на работе вас ждет такое заманчивое предложение, что вас придется все свое время тратить на выполнение служебных обязанностей. Придется разрываться между двумя огнями. На этой почве вы можете быть эмоционально истощены, поэтому принимайте в этот период какие-то успокоительные препараты. Все эти трудности прекратятся к концу недели. Вы сумеете заработать приличную сумму денег. За нее вы сможете купить всем подарки, которые будут приятны не только для ваших родственников. Под впечатлением останетесь и лично вы.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Лев

Львы могут быть слегка рассеянными по причине усталости. Если будет тяжело собраться с мыслями, то это знак, что вам пора немного отдохнуть от постоянных встреч, деловых поездок и прочей изнуряющей вас суеты. Не позволяйте никому еще сильнее забивать вашу голову какой-то информацией. Желающих это сделать будет достаточно много, кстати говоря. Чтобы не испортить ни с кем отношения, уйдите в короткий незапланированный отпуск. Приведите свое здоровье в порядок, побудьте наедине с собой. На выходных вам станет гораздо легче, поэтому сможете вернуться к прежнему активному ритму своей жизни.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Дева

Девы будут много работать, только вот финансово они это никак не ощутят, поэтому могут возникнуть незначительные финансовые трудности. Чтобы не допустить этого, постарайтесь экономить материальные средства, не тратя их на мелочи. Постарайтесь не особо долго гулять в одиночестве по вечерам. Звезды рекомендуют для этих целей найти себе партнера, либо же вообще тогда сидеть дома. В выходные отдохните, расслабьтесь, соберитесь с мыслями и спланируйте следующую неделю. Вам необходимо восстановить свои силы, чтобы не пострадало здоровье. Возможно, что друзьям будет нужна ваша помощь на выходных. Не отказывайте им, тем более, что вы сможете со всем разобраться максимально быстро.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Весы

Весы захотят в решении всех вопросов в своей жизни проявлять исключительную самостоятельность. Ничего хорошего из этого не выйдет. Кроме того, что вы будете физически истощены, на вас еще обозлятся родственники, к советам которых вы не захотите прислушаться. Если вы хотите в дальнейшем рассчитывать на помощь близких и родных, то постарайтесь на этой неделе их не обижать. Даже если вы не выполните их совет, то проявите уважение, и просто выслушайте. В конце этой неделе для Весов откроются новые перспективы для личностного развития. Вы будете себя чувствовать счастливо и бодро. В таком положительном настроении вы сможете совершить много благ для других людей совершенно бескорыстно.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Скорпион

Скорпионы будут слегка ограничены в действиях. Обстоятельства будут складываться таким образом, что ничего из задуманного не сможет осуществиться. Но это не беда, потому что планы можно перенести на более благоприятный период. Главное, не нервничайте по этому поводу, иначе почувствуете себя нехорошо. На выходных все изменится в лучшую сторону. Вы будете чувствовать себя более энергично и сможете справиться со всеми накопившимися вопросами быстро и легко.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Стрелец

У Стрельцов похожая жизненная ситуация со Скорпионами. Придется неоднократно откладывать решение запланированных вопросов на более благоприятный период. Звезды рекомендуют чаще быть в кругу друзей. С близкими и друзьями могут слегка испортиться отношения, потому что они будут чрезмерно заботиться о вас. Сохраняйте при этом спокойствие, не пылите, а попытайтесь просто объяснить им, что происходит с вами и в вашей жизни. На выходных отправьтесь в поездку. В интернете лучше время не проводить, лучший отдых для вас – времяпровождение на свежем воздухе.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Козерог

Козероги будут полны сил, чтобы добиться своей заветной цели. Только учтите, что звезды уготовили вам много препятствий, через которые придется пройти. В виду этого, астрологи рекомендуют вам немного успокоить свои амбиции и перенести свои планы на другое время. Ваша чрезмерная активность может вызвать много раздражения со стороны второй половинки и ближайших родственников. Лучше уделите внимание своей мечте на выходных. В это время уже не будет никаких преград для того, чтобы добиться цели. Кроме того, вы наконец-то сможете избавиться от якоря, который все время тормозил вас.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Водолей

Водолеи могут уделить время самоанализу. Вам крайне важно пересмотреть свои ценности и убеждения, чтобы начать жить по-новому. Если понадобится помощь квалифицированного специалиста, обратитесь к нему без всякого стеснения. С его помощью вы сможете легче справиться с потоком мыслей в своей голове. На выходных не занимайтесь работой, лучше уделите время своим родным и близким. В Вашем внимании будет очень нуждаться человек, которого вы любите. В его теплых объятиях вы и найдете ответы на многие интересующие вас вопросы и быстрее переживете переходный этап своей жизни.

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года Рыбы

Рыбы будут сталкиваться с постоянными неожиданностями. Из-за них придется отложить собственные планы и подстраивать свой график под новые обстоятельства. Эти обстоятельства могут привести к незапланированным финансовым затратам. Звезды советуют быть в этих вопросах аккуратными и внимательными, чтобы не потерять все нажитое за несколько дней. На фоне эмоционального всплеска вы почувствуете усталость и слабость, поэтому вам нужно будет позаботиться о своем здоровье. Уделите этому процессу выходные. Отлежитесь, съездите в лес, погуляйте на природе. Возьмите с собой любимого человека или хорошего друга. Вам нужно будет всего 2 дня, чтобы полностью восстановиться и вернуться к работе.