Гороскоп на неделю с 27 ноября по 3 декабря 2017 года

Наиболее благоприятна первая половина недели. Можно заниматься, как физическим трудом, так и умственным. Прилив энергии и свежих идей обеспечен. У многих активизируется творческое начало. Все это скажется и на материальном положении, которое значительно улучшится. Период подходит для избавления от вредных привычек и приобретения полезных.

Вторая половина недели с четверга по воскресенье – достаточно сложный период. Противоречивость мыслей и непоследовательность поведения могут ввести в заблуждение окружающих. Работать в коллективе будет тяжело. Нужно постараться сдерживаться и не конфликтовать. К концу недели все уладится само собой. В работе большое значение сыграет предприимчивость и умение решительно действовать. Благодаря этому повышаются шансы наладить отношения с деловыми партнерами.

Обращаем внимание на то, что 2 декабря 2017 года – денежная стрижка. Это значит, что даже подравнивание кончиков волос может благоприятно сказаться на увеличении финансов. Желаем ловить удачу за хвост!

Овен

На этой неделе Овны должны ставить перед собой конкретные цели и делать все для их достижения. Наладятся отношения с авторитетными людьми, у которых Овны перенимали опыт и учились. Если эту роль выполнял отец, то его роль жизни Овнов значительно возрастет. Это время для новых начинаний. Рекомендуется совершать поездки, включая зарубежные, и устанавливать деловые контакты. Договора, подписанные в этот период, принесут исключительную выгоду. Во второй половине недели не стоит решать юридические вопросы и отправляться в дальние поездки. Ни в коем случае нельзя приступать закон. Нужно блюсти свою репутацию.

Телец

На этой неделе у Тельцов возможен кризис в личной жизни. Отношения с партнером могут измениться, перейдя из теплых и нежных в более примитивные, основанные на животной страсти. Нужно сделать все, чтобы предотвратить эти негативные изменения. В противном случае возможны серьезные конфликты, и даже разрыв отношений. Вероятны новые любовные связи, которые, однако, не продлятся долго. Такие отношения спровоцируют конфликты. Тельцы неосмотрительны и склонны к резкости. Непросто будут складываться и отношения с детьми, которые могут капризничать и проявлять агрессию. Период благоприятен для обучения и путешествий.

Близнецы

На этой неделе испытания ждут семейных Близнецов. Союз будет подвергаться проверке на прочность из-за поведения второй половинки. Она будет провоцировать конфликты, и проявлять агрессию. Близнецы не смогут этому противостоять. Они будут пассивны и безынициативны. Не рекомендуется заниматься ремонтом жилища, переставлять мебель или производить генеральную уборку, так как для этих дел необходимо задействовать других членов семьи. А это чревато ухудшением психологического климата в доме. Сейчас можно заниматься оформлением кредита с целью приобретения жилья или участка земли.

Рак

Астрологи рекомендуют Ракам позаботиться о своем здоровье и предпринять профилактические меры, чтобы не подхватить вирусную инфекцию. Помогут народные средства. На работе нужно немного снизить темп, чтобы не перенапрягаться. Работоспособность будет низкой, поэтому расходовать силы нужно экономно. На этой неделе Рак имеет шанс стать для кого-то примером. Нужно обратить внимание на близкого человека, страдающего от какой-либо зависимости и помочь ему от нее избавиться. Семейные Раки будут окружены любовью и заботой супруга. Отношения в браке гармоничны как никогда. В середине недели вероятно торжественное событие, на которое Раков пригласят вместе со второй половинкой.

Лев

Сейчас самое время отрегулировать свой распорядок дня и начать следовать новому графику. В нем нужно отразить время завтраков, обедов и ужинов, а также отхода ко сну. Полезные привычки, заложенные на этой неделе, будут легко закрепляться, а вредные – наоборот, можно будет оставить в прошлом. Можно легко избавиться от зависимостей. Азартные представители знака не смогут подавить в себе желание сыграть на деньги. Во второй половине недели не стоит покупать подарки своей половинке. Выбор будет неудачным и купленная вещь не придется по душе партнеру.

Дева

Девам представится исключительная возможность показать свои таланты. Творческие способности на этой неделе проявятся как нельзя кстати. Лучше всего Девы будут чувствовать себя в атмосфере непринужденности. Сейчас им как никогда важна свобода. Но добиться этого будет сложно. Домашняя обстановка перестанет радовать из-за напряжения в семейных отношениях. Родственники могут предъявлять претензии из-за невыполненных обещаний. Нужно будет приложить усилия, чтобы не развить конфликт в семье. Лучше посвятить время общению со второй половинкой, сходить вместе на концерт. Это улучшит настроение и вдохновит.

Весы

Весам предстоит много встреч и общения со знакомыми, но они будут малоприятными и неполезными. Возможны попытки вовлечения представителей этого знака в чужие дела для посредничества в споре. Нужно постараться не попадать в подобные ситуации, не высказывать свое отличное от других мнение и не провоцировать конфликт. Необходимо избегать знакомств с людьми, которые ведут себя подозрительно и скрытно. Следует посвятить время своей семье, больше общаться с родными и близкими. Возможно, старшие родственники нуждаются в помощи. Также можно заниматься хозяйственными вопросами, благоустраивать собственное жилище.

Скорпион

Скорпионам стоит позаботиться о своем движимом имуществе, чтобы оно было в целостности и сохранности. Могут неожиданно выйти из строя бытовые приборы, такие как плита или пылесос. Понадобится много времени, чтобы устранить все неполадки. Наступает удачный момент для новых знакомств и путешествий. Ожидается много приятных встреч и общения. Если ранее имели место конфликты с родственниками или знакомыми, то теперь удастся их уладить. Хорошо будет даваться учеба.

Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют просто радоваться жизни. Ни в коем случае не стоит вмешиваться в чужую жизнь и давать советы. Это отрицательно скажется на отношениях с окружающими. Некоторые Стрельцы решат отправиться в путешествие. Остальных охватит творческое вдохновение. Во второй половине недели можно заняться решением финансовых вопросов. Может побеспокоить здоровье. Вовремя проведенные профилактические меры помогут избежать болезни.

Козерог

Возможно продвижение по карьерной лестнице благодаря влиятельным покровителям. Козероги могут вдруг понять, что раньше недооценивали себя. Их мнение о себе изменится в лучшую сторону. Такие перемены отразятся и на внешности Козерога. Представители этого знака решат изменить стиль одежды, сделают новую стрижку. Может измениться даже манера их поведения. Большинство тех, кто принадлежит к знаку зодиака Козерог, является тем редким типом людей, который с возрастом становится только лучше, интереснее и привлекательнее. Некто из недоброжелателей может попытаться очернить репутацию Козерогов. Не нужно придавать этому значения. Игнорирование нападок поможет избежать неприятной ситуации.

Водолей

Водолеи очень ценят дружбу. Но сейчас дружеские отношения могут быть подвержены проверке на прочность. Кое-кто из друзей будет вести себя странно и вызовет негативную реакцию, которая приведет к переоценке отношений. Возможно, вскроются обстоятельства, которые ранее были неизвестны. Перед принятием окончательного решения, нужно взвесить все за и против и подумать, насколько важно продолжать общаться с данным человеком. Если очень важно, то рекомендуется взять паузу. Возможно, после этого отношения наладятся. На этой неделе особую пользу принесут духовные практики и работа над преодолением психологических барьеров.

Рыбы

У Рыб на этой неделе обострится интуиция и откроется дар предвидения. Свободное время рекомендуется провести в дружеской компании. Представители этого знака будут в центре внимания, завоевывая все новые симпатии. Нужно больше находиться на публике, расширяя свой круг общения. Не последнюю роль в жизни Рыб сыграет Интернет. Возможна интересная дискуссия в соцсети или на специализированном форуме. Однако это увлечение может негативно сказаться на отношениях с партнером. Неожиданно выяснится, что вторая половинка не разделяет взгляды Рыб и ставит перед собой совсем другие цели.

Неделя благоприятна для установления деловых контактов и связей. Но важную роль сыграет обстановка дома. Нужно постараться сохранить теплые отношения в семье, вовремя выслушав и поддержав близких людей.