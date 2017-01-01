Анастасия Гридина

На этой неделе мы прощаемся с летом и встречаем красавицу осень, которая начнется на всех зодиакальных созвездий с позитивом и хорошим настроением. Многие ощутят на себе существенные изменения. Жизнь может просто полностью перевернуться, и вы от этого будете только счастливы.

Прогноз на эту неделю не самый благоприятный для нас, но мы не должны забывать, что люди – разумные существа, которые должны уметь оборачивать для себя любую непростую ситуацию в позитив. Мы надеемся, что каждый из наших читателей сумеет справиться с временными сложностями и преодолеет все препятствия на своем пути. Жизнь прекрасна, не стоит тратить ее на ссоры, склоки и разногласия. Давайте дарить друг другу добро, красоту и счастье, тогда и проблемы не будут восприниматься трагично и печально. Все в наших руках!

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 года для всех знаков зодиака

Предлагаем вам подробно рассмотреть, с какими изменениями в жизни столкнутся знаки зодиака на этой неделе:

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Овен

Овнам звезды рекомендуют направить все свои силы, чтобы разрешить окончательно проблему, которая просто застряла в вашей жизни. Именно в эти последние денечки лето вы вдохновитесь, на вас снизойдет озарение, которое поможет найти выход из проблемной ситуации. После того, как камень с плеч упадет, вы станете намного активнее, энергичнее и бодрее. Усталость останется в прошлом, а планов появится все больше. Приходя домой с работы, вам уже не захочется упасть в постель, чтобы уснуть до утра. Вы будете гореть жизнью, поэтому даже в ночное время найдете, чем заняться с пользой для своего развития. Звезды рекомендуют Овнам заняться вплотную очищением своего организма. Измените питание, ведите здоровый образ жизни, потому что накопленные за долгое время шлаки и токсины могут в ответственный момент дать о себе знать и все испортить.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Телец

Тельцы на этой неделе будут постоянно встречать новых людей, и знакомиться с ними. Звезды предупреждают вас, что вы не должны судить о первых встречных по их внешности. Даже если ваше первое впечатление не самое лучшее, переборите себя и пообщайтесь с человеком ближе. Вы об этом не пожалеете, потому что встретите таким образом друга на всю жизнь. В конце рабочей неделе у вас могут возникнуть проблемы с зубами. Не стоит лечить их у стоматолога, на этой неделе ограничьтесь народными обезболивающими средствами. Отправьтесь к врачу уже на следующей неделе, если не хотите выбросить деньги на ветер.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Близнецы

Близнецам первые осенние денечки нужно обязательно провести в кругу родных и близких людей. Если у вас уже есть дети, то все внимание уделите именно им. При этом постарайтесь быть ласковым, нежным и добрым рядом со своим чадом. Даже если он будет капризничать и баловаться, звезды рекомендуют не повышать голос на ребенка. Поговорите с малышом, он обязательно вам откроется и объяснит свое поведение. Если вы поможете решить крохе его проблему, он вознаградит вас за это своими теплыми объятиями и настоящими чувствами. Некоторые Близнецы могут на этой неделе почувствовать апатию ко всему, слабость и желание уснуть там, где стоишь. Чтобы быть в хорошем расположении духа, держите в кармане кофе, шоколадку или банан. Вам нужны гормоны радости.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Рак

Ракам на этой неделе стоит расслабиться, потому что могут возникать сильные головные боли. Так уже расположатся звезды и от этого никуда не деться. Постарайтесь устранить из своей жизни все факторы, которые могут спровоцировать мигрень – не сидите долгое время за монитором компьютера, не смотрите телевизор, если читаете, то проследите за тем, чтобы в комнате было очень хорошее освещение, которое не будет портить вам зрение. Старайтесь на этой неделе больше отдыхать, отвлекитесь от работы и от людей, которые с ней связаны. Проведите время с друзьями, родными. Сходите с ними куда-то, не стоит оставаться дома, вам нужны новые эмоции, которые вдохновят вас на работу и творчество.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Лев

Львы на этой неделе будут находиться на распутье. Возможно, к ним неоднократно кто-то будет обращаться за материальной помощью. Звезды рекомендуют поступать, исходя из внутренних ощущений. Если вы сомневаетесь в порядочности человека, то ничего ему не давайте, но только не озвучивайте причину отказа в глаза, придумайте какой-то уважительный предлог, чтобы человек на вас не обиделся. Кроме того, рожденным под созвездием Льва нужно быть на этой неделе предельно осторожными еще потому, что они могут получить травму ног. Поэтому выбирайте любой досуг на выходных, кроме катания на роликах, коньках и велосипеде. Звезды даже советуют на этой неделе не заниматься самой банальной физкультурой, чтобы сохранить конечности в целости и сохранности.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Дева

Девы на этой неделе могут попробовать зарабатывать на своем творчестве. Звезды сулят им большой успех на творческом поприще. Только Девам нужно создать вокруг себя такую обстановку, чтобы в ней не было места ссорам, склокам, скандалам и физическим нагрузкам. Нужно пребывать в полном спокойствии и моральном умиротворении. Если ни разу не пробовали, то самое время заняться йогой или любой другой восточной гимнастикой, которая помогает расслабиться. Для Дев предпочтительнее не менять свой ритм жизни. Никакие эксперименты сейчас ни к чему. Даже если вы давно собирались сменить прическу, отложите эти планы на следующую неделю, чтобы результат похода в салон красоты вас не шокировал.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Весы

Весы на этой неделе будут постоянно работать. Возникнут ситуации, которые вы будете решать с руководством компании, в которой работаете, наедине. Учтите, что такие обстоятельства начальник может создавать специально, чтобы проверить, насколько вы стрессоустойчивости. практичный и трудоспособны. Если пройдете тест на отлично, вас ждет гарантированное повышение, если сглупите и начнете конфликтовать, то ничего хорошего не выйдет из этого. Постарайтесь собрать волю в кулак и проявить себя с самой лучшей стороны.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды рекомендуют погрузиться в свой мир. Можете заняться чтением любимой литературы или смотреть целыми днями любимую телепередачу. Не отказывайте, другими словами, себе в том, чего очень хочется. Если возникнет желание выучить что-то новое, то безотлагательно займитесь этим, потому что знания будут даваться вас легко, особенно если интересующая вас область знаний связана с мистикой и хиромантией. Возможно, сто Скорпионы на этой неделе получат очень заманчивое предложение, от которого трудно отказаться. Оно будет связано с большими деньгами. Но звезды рекомендуют не связываться с тем, что вам будут предлагать, так как эти деньги принесут только проблемы.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Стрелец

Стрельцам на этой неделе следует в обязательном порядке найти время на то, чтобы привести в порядок свой дом. Можете превратить это занятие в веселое развлечение, пригласив домой родню или близких друзей. Они обязательно согласятся вас помочь, если, кроме уборки, вы предложите им выпить вкусный коктейль и съесть что-то деликатесное. Если вы человек семейный, то организуйте такое полезное и приятное в то же время мероприятие для домочадцев. Ни в коем случае не возлагайте весь груз уборки только на свои плечи, потому что так вы рискуете сильно навредить своему здоровью. Запишитесь к массажисту, который поможет вам расслабить мышцы и решит ваши проблемы с позвоночником, если таковые, конечно, у вас есть.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Козерог

Козероги могут в начале осени начать новую жизнь – вы получите повышение, о котором давно мечтали, и, возможно, уедите далеко за рубеж, чтобы продолжать работу там. Только для этого в августе им придется закрыть все вопросы, связанные с работой. У рожденных под этим зодиакальным созвездием могут возникнуть проблемы с зубами, поэтому звезды рекомендуют Козерогам отказаться на выходных от потребления сладкого и мучного.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Водолей

Водолеи на этой неделе могут столкнуться с финансовыми трудностями, но им помогут с ними справиться близкие родственники. Не стесняйтесь к ним обратиться и не бойтесь, что вам откажут, так как этого не произойдет. На работе в конце месяца у вас может появиться конкурент, только по этому поводу не переживайте. Если о нем хорошо отзываются, он весь из себя такой красивый и многообещающий, это не значит, что таковым он на самом деле и является. Присмотритесь к нему, пообщайтесь и вы поймете, что никакой конкуренции для вас он на самом деле не представляет. Лучше займитесь самосовершенствованием, чтобы доказать всем, что до вашего уровня и новому сотруднику, и вашим старым коллегам очень далеко. На зацикливайтесь на том, что вы в принципе должны кому-то что-то доказывать, но если для вас важно, чтобы вас ценили и уважали, то личностный рост не помешает в любом случае.

Гороскоп на неделю с 28 августа по 3 сентября 2017 Рыбы

Рыбы на этой неделе будут очень тесно общаться с руководством на работе. При каждом общении с шефом звезды рекомендуют рожденным под этим водным зодиакальным созвездием соблюдать спокойствие и равновесие. Поработайте над своей самодисциплиной, чтобы не пылить и не грубить начальству. Звезды советуют Рыбам сосредоточиться на работе и не отвлекаться на пустые разговоры и сплетни с коллегами. Вы можете рискнуть и пренебречь приведенными выше советами, только помните, что цена такого опрометчивого поступка – ваше место работы. Если вы им дорожите, то придется на многое пойти, чтобы сохранить свое место. Это непросто, но судьбоносно. Если вы проявите себя, как профессионал своего дела, повышение не заставит себя долго ждать. Только в процессе борьбы за рабочее место не забывайте о своем хрупком здоровье. Пейте успокоительные средства, высыпайтесь и нормально питайтесь. Это гарантия того, что вы продержитесь всю это напряженную неделю.