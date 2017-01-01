На этой неделе многим знакам придётся набраться терпения. Период достаточно сложный, неоднозначный и малопродуктивный, но важный. События, которые будут происходить, окажут влияние в будущем.

В начале недели стоит избегать любых перемен в жизни и не поддаваться депрессии. Несмотря на то, что успехи пока невелики, вскоре удастся наверстать упущенное. Результат любой деятельности будет полностью зависеть от самого человека, а не от других людей, внешних обстоятельств или судьбы. Нужно проявить настойчивость и решительность.

Во второй половине недели может дать о себе знать накопленная усталость. Множество неразрешенных дел и невозможность довести их до конца скажутся на психоэмоциональном состоянии и самочувствии. Нужно всё-таки найти время для отдыха, чтобы не спровоцировать болезнь.

Полезными будут общение и контакты. Обмен знаниями и важными сведениями позволит ускорить достижение желаемого. В выходные нужно идти на компромисс, чтобы не допустить конфликта. Также это время благоприятно для дружеских встреч и свиданий. Могут проснуться давние чувства.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Овен

Овнам, родившимся в марте, нужно соблюдать технику безопасности при использовании колюще-режущих инструментов, чтобы не допустить бытовых травм. Астрологи также рекомендуют избегать общения с людьми, которые знают секреты Овнов, чтобы не попасть от них в зависимость. Не стоит что-либо обещать, так как исполнить это будет крайне трудно. Эту неделю лучше всего посвятить обучению, записаться на курсы, пройти тренинг. На работе получится подогнать дела, даже те, которые долго откладывались. В личной жизни полезно проявить активность, например, пригласить интересующую личность на свидание.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Телец

В начале недели Тельцам будет трудно сосредоточиться на делах. Это связано эмоциональным и физическим истощением. Психическое состояние будет влиять и на общее самочувствие. Могут обостриться хронические болезни. Возможны проблемы в общении с партнером. Тельцы заподозрят свою половинку в том, что она что-то скрывает, но откровенно поговорить не выйдет. Не стоит переживать по этому поводу – вскоре все выяснится. Во второй половине недели предстоят новые знакомства. Также придется заняться решением финансовых вопросов.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Близнецы

Близнецы нечасто вспоминают о своем здоровье. Но в первой половине недели следует провести профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных вирусных заболеваний. Ослабленный иммунитет может спровоцировать апатию, ухудшение настроения, а у некоторых и приступы агрессии. Нужно больше отдыхать, наладить сон и на время отложить шумные вечеринки и дружеские встречи. Тем более что работоспособность сейчас практически на нуле. Близнецам требуется перезагрузка. Ближе к концу недели произойдут интересные и приятные события, связанные с личной жизнью. Возможно романтическое свидание.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Рак

Ракам может показаться, что их партнер что-то скрывает. Недоверие выльется в слежку. Придется постараться сдерживать себя, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. Чрезмерная ревность разрушила не одни отношения. К счастью на этой неделе самоконтроль Ракам будет даваться легко. Все их чувства подчинены холодному рассудку. Это благоприятное время для домашних дел. Можно заняться ремонтом в квартире или провести генеральную уборку. На работе Ракам, наконец, удастся разгрести завалы. Руководство заметит это и поблагодарит за проявленный энтузиазм.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Лев

Львы привыкли занимать лидирующую позицию. Они проявляют инициативу даже тогда, когда она совершенно некстати. Решая спорные вопросы, нужно учитывать мнение коллег и членов семьи. Стремление заботиться о близких легко превратится в тотальный контроль. Это будет раздражать домочадцев и может спровоцировать конфликт. Во второй половине недели вероятны романтические знакомства. Отношения будут занимать все мысли Льва. Но не стоит слишком увлекаться и терять голову. Лучше вначале присмотреться повнимательнее к новому избраннику, проанализировать его поведение и сделать выводы.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Дева

Не стоит доверять информации, которая приходит в этот период. Скорее всего, она окажется ложной. Не рекомендуется принимать важные решения. Все сведения нужно подвергать проверке. Особенно, если информация касается людей, которые окружают Дев. В середине недели наступит эмоциональный пик. Девам захочется выплеснуть все, что накопилось, но делать это нежелательно. Лучше потерпеть и вскоре все наладится. Окружающие оценят мудрость Дев, и будут обращаться к ним за советом. Неделя благоприятствует общению и встречам.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Весы

Весы почувствуют себя на коне. Наступает время активных действий. При этом придется все взять в свои руки. Помощи от окружающих ждать не приходится. Удача будет сопутствовать Весам на этой неделе, особенно во второй ее половине. Но не нужно испытывать судьбу. Сейчас не время играть в онлайн-казино и прочие азартные игры. Весы обожают подолгу рассказывать второй половинке о своих мыслях и переживаниях. Но вот обсуждать финансовые вопросы или крупные приобретения сейчас не стоит, так как возможны разногласия с партнером на этой почве. В конце недели рекомендуется поехать за город. Выходные благоприятны для дружеских встреч и общения.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Скорпион

Скорпионы привыкли действовать, повинуясь первому импульсу, выплескивая свои эмоции на окружающих. Если хамство вошло в привычку, то самое время от нее избавиться. Полезно заняться спортом, например, записаться в секцию бокса. В качестве альтернативы можно выбрать другое занятие – игру на барабанах или йогу. Благодаря своевременному выходу негативной энергии, Скорпионы, наконец, почувствуют себя лучше. На работе наступает благоприятный период для заключения выгодных контрактов и сделок. Во второй половине недели не следует транжирить деньги, лучше перейти в режим экономии, контролируя свои доходы и расходы. В пятницу нужно воздержаться от любых изменений в жизни. Это поможет достичь стабильности и надолго закрепиться в позиции лидера.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Стрелец

У Стрельцов сейчас много планов и фантазий, которые требует реализации. Но катастрофически не хватает времени для воплощения всех желаний. Представители этого знака очень не любят, когда их в чем-либо ограничивают – во времени, свободе, финансах. Они теряют интерес к делу и перестают им заниматься. Чтобы добиться результата, нужно срочно найти мотивацию. В этом поможет общение с друзьями и соратниками. Их поддержка и помощь сейчас будет очень кстати. Если Стрельцы смогут сосредоточиться, то в работе ожидается плодотворный период. Состоятся важные переговоры и встречи. В семье могут всплыть тайны, которые будут не по душе Стрельцам. Но ссориться с близкими из-за этого не стоит.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Козерог

Козерога, родившегося в январе, может разочаровать друг, в котором ранее он был полностью уверен. Скорее всего, конфликт возникнет на почве финансов. Придется решить, стоит ли дальше общаться с этим человеком. Во второй половине недели не стоит строить далеко идущие планы или пытаться анализировать свои действия и поступки. Декабрьские Козероги будут пребывать в мире и согласии с окружающими и в прекрасном настроении.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Водолей

На этой неделе не стоит принимать важных решений, которые касаются работы и карьеры. Из-за натянутых отношений с руководством могут возникать конфликты. Сейчас не время для пустых мечтаний – нужно действовать. Если не стоять на месте, то вскоре найдутся единомышленники. На помощь придут и друзья. Не нужно отказываться от их помощи. Важно прислушиваться к своей интуиции, чтобы не оказаться в неприятной ситуации. В семье к мнению Водолеев будут прислушиваться. Авторитет возрастет. Но нужно избегать излишних трат на семью и детей. Щедрость может вылезти боком.

Гороскоп на неделю с 30 октября по 05 ноября 2017 года Рыбы

Период неблагоприятен для сдачи экзаменов. Учеба будет даваться тяжело. На работе ситуация будет складываться очень удачно. Могут дать премию или увеличить зарплату. Но если в планах было сменить надоевшую и неподходящую работу, то сейчас лучшее время, чтобы сделать это. Поиски нового места будут удачными. Рыбы несколько неуверенны в себе. Сейчас самое время обрести уверенность, чтобы добиться желаемого.

Несмотря на то, что период будет достаточно сложным, многие представители знаков найдут поддержку в друзьях и близких, которые помогут им преодолеть испытания.