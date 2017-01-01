Анастасия Гридина

Начало августа для многих знаков зодиака будете означать начало усиленной трудовой деятельности. Все будет относительно стабильно – много работы, полная загруженность и никаких неожиданных командировок или экстренных случаев, которые часто случаются по инициативе начальства. От вас будет требоваться только одно – качественно выполнять служебные обязанности, чтобы был виден ваш высокий профессионализм. Особенно это касается тех людей, которые связали свою жизнь со сферой услуг. Несмотря на то, что вы очень устанете на этой неделе, вы плодотворно поработаете, и это принесет вам моральное удовлетворение.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года для всех знаков зодиака

Если вникать в детали, то гороскоп для каждого отдельного знака зодиака на начало августа будет таким:

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Овен

Овны на этой неделе будут импульсивными. Им захочется рисковать, получать острые ощущения. Однако с такими эмоциями стоит быть очень аккуратными, потому что высока вероятность сделать что-то поспешно. Будьте более сдержанными, контролируйте все, что говорите или делаете. В начале этой недели звезды не советуют Овнам принимать какие-либо важные решения. Сначала тщательно все обдумайте, а потом уже давайте ответ. На выходных организуйте встречу со старыми друзьями или коллегами. Такое мероприятие пойдет на пользу не только вам, но и окружающим вас людям.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Телец

Рожденным под созвездием Тельцов на этой неделе стоит быть осторожными, потому что может подвести здоровье. Из-за умственного перенапряжения на работе могут дать о себе знать хронические заболевания. Если уж так произойдет, не занимайтесь самолечением, звезды рекомендуют обращаться к врачам. Чтобы избежать неприятностей со здоровьем, откажитесь от чтения научной литературы, отдавайте предпочтение художественным творениям. Пусть в начале августа ваша голова отдохнет от раздумий. На выходных вообще лучше сходить в какое-то заведение, чтобы расслабиться. Звезды советуют Тельцам посетить с этой целью сауну или спа-салон.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Близнецы

Работоспособность и успех Близнецов в начале августа будут полностью зависеть от их эмоционального состояния. Если вы будете злиться, мстить кому-то, обижаться, то ничего из задуманного реализовать не получится. Если сумеете перебороть в себе негатив, за это звезды вознаградят вас успехом. Вы сможете с легкостью разрешить все вопросы, которые у вас будут возникать на работе. Постарайтесь сделать максимально от вас зависящее, чтобы добиться желаемого. У вас получится – стоит только немножко потрудиться.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Рак

Раки на этой неделе будут источником оригинальности и креатива. От вашей нетривиальности будут в восторге работодатели. Вы благодаря этому сможете наконец-то разрешить задачи, которые уже долгий период времени вас обременяли. Работать в принципе станет легче и радостней. Вы будете получать удовольствие от своей деятельности. Возможно, именно в этот период времени вы станете автором какого-то шедевра, который войдет в историю.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Лев

Львы на этой неделе могут принимать участие в конкурсных программах. Они обязательно в них будут занимать призовые места. То же самое касается студентов, которые сдают вступительные экзамены. Шанс поступить в университет очень высок. Если вам предложат возглавить инвестиционный проект или же просто сделать в него вложения, то можно не бояться за свои деньги. Инвестиции принесут огромную прибыль в перспективе. Кстати, если вам предложат возглавить новый проект, не отказывайтесь от предложения. Это будет переходный этап в вашей жизни, которые принесет вам благополучие.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Дева

Вся неделя для Дев будет вполне благоприятной, за исключением выходных. В конце недели вы, возможно, почувствуете легкое недомогание, которое по симптоматике будет напоминать простуду. Однако это, скорей всего, будет аллергическая реакция на пыль. Этой неприятности можно избежать. Звезды советуют рожденным под созвездием Дев сделать дома генеральную уборку и выбросить все вещи, которыми вы вообще не пользуетесь.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Весы

Рожденные под зодиакальным созвездием Весов могут в начале августа столкнуться с болями в ногах. Чтобы избежать такой проблемы, можно в качестве профилактики делать перед отходом ко сну ванночки, массажи. Не стоит носить неудобную обувь в начале августа на каблуках или высокой платформе, не рекомендуют звезды также ходить длительное время пешком и выполнять тяжелые физические упражнения. К концу недели пересмотрите свой рацион. Астрологи советуют отказаться от кофе, чая, чтобы не было изжоги и других проблем с органами пищеварительного тракта. Как можно больше пейте морсы, соки, чтобы чувствовать себя бодро и энергично.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Скорпион

Скорпионам на этой неделе звезды рекомендуют обращать внимание на все, что происходит вокруг них. Особенно важны детали, которые могут сыграть решающую роль в вашей жизни. Не стоит на этой неделе хитрить, обманывать, увиливать от работы, потому что все это может обратиться против вас. Вы из-за этого можете лишиться работы, остаться одинокими.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Стрелец

Стрельцам на этой неделе, скорей всего, нужно будет заняться вплотную своей репутацией. Окружающие будут на вас обращать особое внимание, вы на этом фоне пожелаете казаться более успешными и влиятельными, чем есть на самом деле. Чтобы не пришлось притворяться, уделите этому моменту время и свое внимание. Если вы по натуре скромны и непритязательны, то успеха вы сможете добиться быстрее тех, кто привык хвастаться. Такие люди только будут раздражать окружающих. Будьте смелее, заявляйте о себе, своих талантах, выступайте на семинарах, конференциях и концертах. Вам крайне необходимо именно на этой неделе поднять свою самооценку.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Козерог

Козерогам на этой неделе звезды советуют быть более великодушными и добрыми. Вы нее должны проходить мимо просящего о помощи или милостыне. Вы не можете просто отмолчаться там, где явно поступили несправедливо. Обязательно вмешайтесь в проблему, очевидцем которой стали. Обязательно простите всех, кто вас обидел, и попросите прощения сами у тех, кого обидели вы. Делайте подарки и сюрпризы своим родным и близким. Не скупитесь на комплименты своим родителям. Оставьте в стороне все вопросы, касающиеся финансовых дел и личной выгоды.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Водолей

Водолеям на этой неделе звезды рекомендуют полностью расслабиться. Будьте легкими на подъем, не отказывайтесь от предложений друзей сходить куда-нибудь, развеяться. Звезды хотят, чтобы вы получали на этой неделе от жизни удовольствие. Кроме того, Водолеев в начале августа ожидают романтические знакомства, которые могут перерасти в настоящую любовь. Если же вы уже не одиноки, то самое время проявить фантазию и удивить свою вторую половинку неожиданным сюрпризом. Также Водолеям звезды рекомендуют привести в порядок свой внешний вид. Сходите в косметический салон, сделайте новую прическу или полностью измените имидж. Вам это только пойдет на пользу.

Гороскоп на неделю с 31 июля по 6 августа 2017 года Рыбы

Рыбам на этой неделе лучше не связываться с деловыми вопросами. Никаких вычислений и анализов делать не стоит, так как, скорей всего, вы просчитаетесь. Также звезды не рекомендуют Рыбам влезать в долги и самим одалживать деньги, чтобы избежать излишних проблем. Не бойтесь предпринимать активные действия, если что-то решили сделать. Вселенная вам поможет, если вы будете не только думать, но делать.

Прелестный прогноз

Удачливыми на этой неделе могут быть все! Но помните, что не все в нашей жизни решает фортуна, многое все-таки зависит от нас самих! Мы желаем вам, чтобы все ваши планы были реализованы, а желания исполнены.