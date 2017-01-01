Анастасия Гридина

Начало сентября для всех знаков зодиака ознаменуется временем перемен. Кто-то получит то, о чем давно мечтал, а кому-то для достижения счастья придется очень много работать над собой. В семейной жизни у всех будет затишье. Дом станет тихой гаванью, где каждый найдет покой и душевное умиротворение.

Давайте настоимся на осеннюю волну, загадаем, чтобы вместе с уходящим летом и теплом ушло и все плохое. Пусть впереди каждого из нас ждут новые успехи, победы, удачи и счастье! Желаем незабываемой осени всем нашим читателям! Пусть исполняются мечты, и сбываются надежды!

Обращаем внимание на то, что с 6 сентября дела, связанные с бизнесом и поисками новой работы, пойдут «в гору». Техника будет реже выходить из строя.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года для каждого знака зодиака

Теперь рассмотрим, что ждет представителей каждого зодиакального созвездия на этой неделе сентября:

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Овен

Овны – горячие и вспыльчивые. На этой неделе рожденным под этим знаком нужно сдерживать свои эмоции, особенно если речь идет о взаимоотношениях с любимым человеком. В первой половине недели звезды сложатся так, что со своей второй половинкой вы перестанете понимать друг друга, поэтому вам следует научиться проявлять терпение по отношению к возлюбленному. Овнам-семьянинам астрологи советуют на этой неделе обратить внимание на поведение своих детей. Возможно, они начнут вас обманывать, что-то скрывать. Постарайтесь помочь чадам справиться с трудностями, с которыми им придется столкнуться в начале нового учебного года. На выходных все свое время посвятите семье. Организуйте какое-то совместное занятие для всех – начните генеральную уборку или ремонт. Можете не сомневаться, что за пару коротких выходных вы справитесь с этими делами, потому что будете полны сил и энергии.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Телец

Тельцам на этой неделе звезды советуют тщательнее выбирать слова, когда будете общаться с родителями. Если они ждут от вас чего-то, не обещайте, что выполните, потому что первая осенняя неделька – не самое благоприятное время для вас. У вас возникнут внезапные бытовые проблемы, чтобы их избежать внимательно проверяйте, уходя из дома, чтобы все было выключено. На выходных проведите время интересно, найдите человека, с которым бы вы просто могли приятно пообщаться или посетить культурное мероприятие. Если вы еще одиноки, то на выходных, возможно, вы встретите свою вторую половинку, с которыми свяжете в дальнейшем судьбу.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Близнецы

Близнецы на этой неделе могут быть полностью открытыми при общении даже с незнакомыми людьми. Только это не значит, что каждая встреча будет вам приятна, не исключено, что вы встретитесь с человеком, который захочет вас морально и физически измотать. Вы сразу же его заметите, поэтому не беспокойтесь и не идите у него на поводу. Звезды советуют Близнецам проявлять осторожность во время поездок на городском транспорте. Вы будете слегка рассеяны, поэтому можете потерять случайно что-то очень важное – документы, кошелек или другие личные вещи. На выходных позаботьтесь о том, что все имеющиеся у вас материальные проблемы были наконец-то решены. Для этого у вас сложится благоприятная обстановка – предложат подработку, помогут родственники.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Рак

Раки должны в начале сентября запастись терпением и мужеством, потому что придется непросто. В первую очередь возникнут финансовые трудности, либо задержат зарплату, либо потеряете кошелек. Но это научит вас быстро справляться с трудностями, вы будете готовы принимать решения оперативно и правильно. Финансовые трудности – для вас временное явление, поэтому не изматывайте свою душу по этому поводу. Постарайтесь думать о чем-то приятном, переключите свое внимание на то, что приносит вам моральное удовлетворение. Если вы будете излучать позитив и оптимизм, то к вам притянутся люди, вы познакомитесь с кем-то очень важным.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Лев

Львы в начале сентября будут открыты для общения с людьми, однако звезды советуют представителям этого зодиакального созвездия быть более серьезными и не открывать душу первому встречному. Иногда нужно поступать так, как велит разум, а не сердце, и для Львов это время как раз наступило. Дело в том, что на этой неделе вы можете быть обманутыми, поэтому не доверяйтесь полностью даже близким людям. К выходным звезды станут благосклоннее, вы сможете расслабиться и заниматься тем, что вам нравится, что вы от всех скрываете. Кстати, своими тайнами в начале сентября лучше вообще ни с кем не делиться, иначе о них узнают недоброжелатели.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Дева

Девам в начале сентября не стоит ввязываться в сплетни, иначе те, кто их затеет, сделают вас в конечном итоге виноватыми. Не действуйте тайно, секретно, потому что это бессмысленно. Чтобы не было стыдно за себя и свои поступки, просто расслабьтесь и выполняйте добросовестно свою работу. Конечно, в таком ограниченном ритме жизни вам будет некомфортно, но это лишь временные неудобства. Выходные проведите в компании, одиночество вам только испортит настроение. Сходите куда-то, развейтесь и отдохните. Воскресенье посвятите полностью тому, чтобы спланировать следующую неделю.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Весы

Рожденным под знаком Весы на этой сентябрьской неделе придется выполнять сразу много дел и общаться с теми, с кем обычно они никогда бы не разговаривали. С вами внезапно захотят пообщаться те, с кем вы уже несколько лет подряд не общались. Это могут быть одноклассники, друзья детства. Если вы человек не одинокий, то постарайтесь со своим возлюбленным проводить время наедине, не выходите вместе с ним куда-либо, где будет большое скопление людей. Эта неделя не будет благоприятной для того, чтобы проводить время в шумных компаниях. Лучше займитесь работой, полностью погрузитесь в нее. Если вы последуете этому совету, то получите в ближайшем времени желаемое повышение.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Скорпион

Скорпионам в начале сентября будет тоже непросто. Постоянно будут возникать двусмысленные обстоятельства. Вам сделают заманчивое предложение на работе, которое будет сулить вам серьезное повышение в должности, но сложная ситуация в семье не позволит его принять, потому что среди своих родных вы не найдете поддержки. Вам придется постоянно метаться между работой и домом, чтобы успевать справляться со своими обязанностями. Чтобы отдохнуть от такой напряженной недели, на выходных займитесь чем-то духовным, почитайте книгу о восточных религиях, займитесь медитацией, послушайте классическую музыку.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Стрелец

Стрельцы в начале сентября должны быть очень внимательны к тому, что им предлагают. Звезды советуют воздерживаться от командировок и непредвиденных поездок на дальние расстояния, потому что они могут быть опасными. Лучше вообще не появляйтесь там, где плохо ориентируетесь. Дело в том, что на первой осенней недельке вам будет трудно сконцентрировать свое внимание на чем-то. Ни учеба, ни работа не принесут особых результатов. Но на выходных все вернется на круги своя. Вы вновь будете полны сил, чтобы двигаться к достижению поставленной цели и исполнению своей заветной мечты. И в этот момент постарайтесь избавиться сразу от всего, что мешает вам двигаться в заданном направлении.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Козерог

Козероги на этой неделе должны быть готовы к тому, что в их жизни могут происходить разные происшествия. Звезды настоятельно рекомендуют предпринять меры безопасности в отношении финансов, чтобы не стать жертвой злоумышленников и мошенников. Избегайте работы с колющими предметами, чтобы не получить травму. На выходных ситуация в вашей жизни значительно улучшится. Появится много поводов для того, чтобы привести себя в порядок и отправиться на светскую вечеринку. Кстати, если у вас были какие-то нерешенные вопросы, связанные с юриспруденцией, то самое время ими заняться.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Водолей

Водолеи на этой неделе тоже не станут любимчиками звезд. Возможно, возникнут сложности во взаимоотношениях с коллегами и родственниками. Причем эти трудности возникнут по вашей милости – именно вы будете не доверительно и подозрительно воспринимать все, что вам будут говорить. Звезды советуют вам проявлять терпение, быть снисходительным по отношению к окружающим вас людям. Старайтесь громко не высказываться, не делайте выводы раньше времени. Не проявляйте своей искренности и честности по отношению к коллегам, не совершайте важных сделок, не участвуйте в делах, в которых бы на вас возлагалась львиная доля ответственности. На выходных займитесь своим здоровьем, вам нужно укрепить свой иммунитет. Для этого обязательно займитесь физическими упражнениями, начните закаляться, походите на массаж. Можете после таких процедур больше себя загружать работой, хуже вам от этого не станет.

Гороскоп на неделю с 4 сентября по 10 сентября 2017 года Рыбы

Рожденным под созвездием Рыб в начале сентября обязательно необходимо заняться своим здоровьем. Уделите особое внимание изменению своего рациона, желательно перейти на правильное питание. Вам нельзя пить алкоголь, есть арбузы, пирожки и прочий фастфуд. Пища должна быть правильно приготовленной и качественной, иначе высока вероятность того, что вы чем-то отравитесь на этой неделе. Если на работе будут возникать какие-то недоразумения с коллегами в отношениях, проявите терпение. Потому что на выходных звезды начнут вам благоволить, о проблемах вы позабудете, настроение станет замечательным. Те Рыбы, которые уже давно состоят в отношениях, получат предложение руки и сердца и узаконят их официально. Рыбы, которые уже давно ведут семейную жизнь, на выходных будут счастливы провести время с детьми, которые порадуют их своими новыми достижениями. Сделайте все, что от вас зависит, чтобы развлечь своих чад – сводите их в цирк, в парк, в кино. Эти выходные вы не забудете никогда, если последуете советам астрологов.