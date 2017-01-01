Анастасия Гридина

Вторая неделя лета ознаменуется облегчением во многих делах. Представители всех зодиакальных созвездий ощутят прорыв и успех в работе. Причины для беспокойства все уйдут на задний план – вы будете наслаждаться умиротворением и спокойствием. Можно выдохнуть, расправить плечи и посвятить наконец-то время тому, что вас доставляет колоссальное удовольствие и наслаждение.

Вселенная будет благоволить вам, если вы захотите начать что-то новое. Вы только не стойте на месте, а двигайтесь в заданном себе направлении. Не бойтесь экспериментировать, будьте смелее, чтобы реализовывать свои самые безумные идеи. Пытайтесь реализоваться, раскрыть свои таланты и творческие задатки. Если нужно, поменяйте работу – ничто не должно вас утомлять и вводить в стрессовое состояние. Помните, что на этой неделе вы сможете легко и просто реализовать все свои планы и мечты, если приложите к этому максимум своих усилий.

Звезды очень мудры, а это значит, что они дают нам то, что нам так нужно тогда, когда это действительно необходимо. Если вы что-то не получите на этой неделе, чего очень хотите, не расстраивайтесь. Проанализируйте ситуацию, быть может вы еще морально не готовы к тому, чтобы владеть желаемым. Направьте силу своих мыслей в другое русло, ведь быть счастливым так просто!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года для всех знаков зодиака

Рассмотрим детально, что ждет все знаки зодиака на этой летней недельке:

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Овен

Овнам астрологи рекомендуют на этой августовской неделе уделить время спорту. Только он не должен быть экстремальным и опасным для жизни. Отправьтесь просто на прогулку на велосипеде или пешком. Будьте уверены, что после такого у вас не только улучшится самочувствие, но и поднимется настроение. Если будут чувствовать в себе агрессию, это неудивительно, потому что на вас на этой неделе будет негативно влиять Марс. Но вы справитесь со своими эмоциями, если будете самостоятельно приводить свои чувства в порядок.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Телец

Тельцы на этой неделе обязательно должны отправиться в курортную поездку, если еще не были. Путешествие и отдых на этой неделе августа вам запомнится в самых ярких красках. Вы сами сможете придумывать себе каждый день развлечения и приключения, потому что энергия будет бить из вас ключом. На отдыхе у вас появится время заняться самоанализом, подумать над тем, что мешает вам добиться желаемого результата. Вы точно поймете и осознаете, что нужно делать, вернувшись домой, чтобы быстро реализовать свою мечту. Отдых поможет вам расслабиться и стать более коммуникабельным человеком. Вы вернетесь другой, свежей, отдохнувшей личностью, готовой покорять новые вершины и заводить интересные знакомства.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Близнецы

Близнецам на этой неделе августа предстоит стать лидером во всех сферах своей жизни. На вас будут возложены многочисленные задания и обязанности. Чтобы не попасть в стрессовую ситуацию и быть уравновешенным, вы должны много времени проводить со своими родственниками и любимыми людьми. Уделите время среди прочей суеты домашним проблемам. Если в планах было открытие собственного дела, то самое время эти планы воплотить в жизнь. Постарайтесь все важные деловые вопросы решить именно на этой неделе, потому что звезды будут к вам очень благосклонны.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Рак

Раки на этой неделе будут востребованы в обществе. Все ваше окружение вдруг изъявит желание общаться с вами, просто быть рядом. А все потому, что вы хороший человек, обладающий приятными манерами и неплохим финансовым благополучием. Многие попытаются сыграть на вашей доброте, чтобы вы раскошелились и поделились накопленными средствами. Только вот звезды не рекомендуют кому-либо помогать материально на этой неделе. Они советуют Ракам потратить сбережения на себя, на исполнение собственных желаний и удовлетворение потребностей. Конечно, исключения составляют случаи, когда кто-то из родных нуждается в помощи. Тогда вы должны быть максимально открыты для помощи. Но не тревожьтесь по этому поводу, даже большие растраты на этой неделе не приведут вас к полному банкротству. С вашим кошельком и дальше все будет хорошо.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Лев

Львам на этой неделе астрологи советуют покопаться в себе. Наверняка, у вас есть скрытый талант, вы должны именно сейчас его познать и представить на всеобщий суд. Это даст вам возможность по-новому построить свою жизнь, быть в эпицентре самых ярких событий, найти свою вторую половинку и изменить круг общения. Прислушайтесь к себе – это вам подскажет, в каком направлении начать исследовать себя. Не бойтесь рисковать, если вам действительно нужно полностью изменить свою жизнь. Вас будут сбивать воспоминания и старые знакомые, к которым вы эмоционально сильно привязаны. Вы не должны останавливаться перед этим. Помните, что перед вами открываются такие горизонты, о которых вы могли раньше только мечтать!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Дева

Девы на этой неделе августа будут на особом счету у руководства на работе. Вам окажут доверие и поручат задание очень большой важности. Не бойтесь, потому что вы с ним успешно справитесь и после этого получите долгожданное повышение. Но только успех вам звезды сулят в том случае, если вы найдете способ справиться со своей чрезмерной эмоциональностью. Не стоит дерзить, когда вам начальник будет делать замечание или в чем-то критиковать. Лучше молча его выслушайте, даже если с чем-то не согласны. Поймите, что цель руководителя на этой неделе – не обидеть вас, а указать на недостатки, исправив которые вы сможете стать лучшим специалистом.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Весы

Весам на этой неделе нужно готовиться к разного рода сюрпризам и неожиданным событиям в жизни. Они не всегда будут приятными, поэтому здесь вам нужно будет проявить свое умение прогибаться и подстраиваться под обстоятельства, которые уже невозможно изменить. Импровизируйте и быстро действуйте, тогда все получится легко и просто пережить. За это вы будете вознаграждены и приятными подарками судьбы. Они, скорей всего, будут связаны с личной жизнью. В конце недели вы почувствуете прилив энергии и приложите максимум усилий, чтобы реализовать давно задуманную творческую идею.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Скорпион

Скорпионы на этой неделе должны быть внимательны к себе и прислушиваться к собственному я. Только в этом случае можно прожить 7 дней августа в гармонии и умиротворении. Присматривайтесь к своему окружению, вы четко поймете, что они действительно от вас хотят и как относятся к вашей персоне. Вы сможете раз и навсегда избавиться от людей, у которых, кроме корыстных чувств в ваш адрес, больше ничего нет. Выявить недоброжелателей звезды помогут вас 10 числа. Пригласите на встречу того, кого подозреваете в неладном и просто послушайте его. Вам сразу же станет все понятно. Вы, конечно, можете простить своего знакомого. Это зависит от многих индивидуальных особенностей вашего характера и взаимоотношений с этим человеком.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Стрелец

Стрельцы на этой неделе – любимчики звезд. Вы будете настолько богаты энергией и силами, что сможете справиться с любой сложной задачей. Планы будут перевыполнены, цели достигнуты. Вы даже успеете поставить перед собой новые задачи и совсем при этом не почувствуете усталости. Если в какой-то момент вы почувствуете, что вам страшно, есть сомнения и неуверенность, гоните все это прочь от себя. Только позитивное настроение, бодрость и сила вашего характера помогут вам достичь желаемого успеха всего за 7 дней августа. Конечно, не все безоблачно, и среди ваших родных будут те, кто захочет вас остановить, но вы никого не слушайте, даже если сильно любите и уважаете своего родственника. Просто доверьтесь своей силе, таланту и звездам – они плохого не посоветуют!

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Козерог

Козероги в августе будут слегка рассеянными, потому что по свойственной им манере начнут копаться в себе и погружаться в проблемы, которые на самом деле уже не стоят и выеденного яйца. Звезды рекомендуют Козерогам рациональнее расходовать свою внутреннюю энергию на этой неделе. Вам нельзя сейчас брать на себя ответственность за сложные дела, решать проблемы. Лучше сосредоточьтесь на своем психическом состоянии. Пообщайтесь с близким человеком, излейте ему душу. За эту неделю вы справитесь со всеми своими внутренними переживаниями и вдохнете наконец-то полной грудью. В конце недели вы уже начнете планировать свою новую счастливую жизнь, в которой нет места пережиткам прошлого.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Водолей

Водолеи на этой неделе будут постоянно попадать в спорные ситуации. Частенько по случайным обстоятельствам вам доведется быть невольным соучастником событий, в которых вы бы никогда не приняли участие. Но это не плохо, а наоборот, хорошо для вашего личностного роста. Возможно, вы какие-то вещи переоцените и пересмотрите. Если с вами поделятся тайной, вы обязательно должны сохранить ее в секрете, в противном случае вы потеряете человека, который вам доверился, а, возможно, он вообще станет вашим злейшим врагом по жизни в дальнейшем. Проявите свойственную вам верность и преданность, и вы никогда не пожалеете, что сумели промолчать там, где это требовалось. Конечно, из-за груза ответственности, возложенного на вас, вы почувствуете напряженность, но попытайтесь отнестись к этой ситуации проще. Вам нужно научиться контролировать свои эмоции и быть уравновешенным человеком.

Гороскоп на неделю с 7 по 13 августа 2017 года Рыбы

Рожденные под созвездием Рыб на этой неделе просто обязаны уделить время творчеству. Вы можете легко и просто за несколько дней освоить новое занятие, которое станет вашим новым хобби. Слушайте свое внутреннее я, оно вам подскажет, в каком направлении познавать себя, чтобы раскрыть творческие задатки. Особенно бережно относитесь к своему здоровью. На этой неделе звезды не рекомендуют вам геройствовать. Если чувствуете, что надо отдохнуть, значит, так и сделайте.