Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2018 года для всех знаков зодиака

Соединение Марса с Юпитером 7 января окажет благоприятное воздействие на всю последующую неделю. Это активный период, когда каждый может раскрыться по-новому, используя свои природные способности и таланты на благо себе и окружающим. В это время не ожидается никаких катаклизмов, политических или экономических изменений, военных конфликтов. Позитивный период продлится вплоть до 15 января.

9 января произойдет такое необычное астрономическое явление, как стеллиум в знаке Козерог, когда соединятся Плутон, Солнце и Венера. Это приведет к усилению энергии, которую следует использовать для важных дел. С 9 по 11 января рекомендуется проводить ответственные встречи и мероприятия. Если планировалось что-то грандиозное, то лучше всего постараться осуществить это именно за эти 3 дня. После 11 января следовать своим намерениям и планам будет намного сложнее, так как возрастет влияние извне.

Овен

Представители этого знака могут позволить себе в полной мере проявить свои амбиции. На этой неделе они смогут добиться всех поставленных целей, нужно лишь приложить усилия. Обстоятельства будут складываться для Овнов самым благоприятным образом. Это касается, как рабочих моментов, так и личной жизни. События, произошедшие на этой неделе, положительно повлияют на имидж Овнов, укрепят их позиции в обществе, будут способствовать повышению социального статуса. Им удастся завоевать популярность и обратить на себя внимание окружающих. Это период для совершения поступков, которые могут повлиять на всю дальнейшую судьбу и повернуть жизнь в другое русло. Звезды благоволят к Овнам, поэтому действовать они могут смело, добиваясь всего, чего хотят.

Телец

Тельцов на этой неделе будут волновать абсолютно нематериальные вопросы, связанные с нравственностью, формированием взглядов на жизнь, религией и идеологией. Период благоприятен для духовного развития представителей этого знака зодиака. Юные Тельцы на этой неделе имеют шанс обрести наставника, который будет направлять их в нужное русло, формируя мировоззрение. Удачным окажется путешествие, предпринятое на этой неделе. При этом оно будет иметь не развлекательный, а скорее познавательный характер. Основная цель поездки будет состоять в изучении культурных и этнических особенностей жизни других народов, а также иностранного языка. Пары, которые давно состоят в браке, на этой неделе могут обвенчаться или как-то по-другому скрепить свой союз. Отношения от этого только выиграют.

Близнецы

Близнецам сейчас, как никогда, не хватает ярких эмоций, адреналина и острых ощущений. Это приведет к тому, что даже на подсознательном уровне они будут искать такие ситуации, в которых смогут их испытать. Поэтому свой досуг в этот период рекомендуется формировать, исходя из этой потребности. Можно отправиться на охоту, поучаствовать в автогонках или заняться экстремальными видами спорта. Приветствуется все, что может обеспечить выброс адреналина в кровь. Тем же Близнецам, которые не склонны к рискованным поступкам, реализовать свою потребность в эмоциях поможет близость со своим партнером. Одинокие представители знака могут решиться на отношения на одну ночь.

Рак

У семейных представителей знака на первый план выйдут отношения со второй половинкой. На этой неделе представится возможность их улучшить. Союз станет только крепче, если оба партнера поймут, что строить его нужно на любви, взаимоуважении и взаимопонимании. При этом инициативу лучше отдать супругу и всячески поощрять ее проявление. Пусть партнер возьмет на себя решение важных вопросов. Влюбленные Раки могут решить, наконец, связать себя узами брака. Это благоприятный период для романтических признаний, празднования помолвки или свадьбы. Раки, у которых есть дети, на этой неделе могут обнаружить в себе скрытый талант в воспитании и педагогике.

Лев

Львы сейчас должны срочно позаботиться о своем здоровье, заняться укреплением иммунитета, закаливанием и профилактикой простудных заболеваний. Можно сходить в баню ли сауну, начать делать утреннюю зарядку или ходить в тренажерный зал. На этой неделе не помешает провести генеральную уборку в доме, переставить мебель, выбросить ненужные или сломанные вещи. Можно заняться ремонтом в квартире, обновить интерьер. Рекомендуется также оживить атмосферу в доме – приобрести несколько комнатных растений или завести домашнее животное. Это не только поднимет настроение, но и улучшит самочувствие Львов.

Дева

Девам на этой неделе будет хотеться двух вещей – творить и любить. И ту и другую потребность им удастся реализовать. Влюбленные представители знака окружат своего избранника вниманием и заботой. Стремление доставить радость партнеру выльется в приятные сюрпризы и приобретение подарков, которые порадуют обоих, и будут способствовать укреплению отношений. Одиноким представителям знака стоит больше бывать на людях – посещать концерты и прочие развлекательные мероприятия. Это поможет быстрее найти вторую половинку. Неделя благоприятна также для тех, кто стремится изменить свой образ. Можно полностью сменить имидж – по-другому постричься, подобрать одежду другого стиля. Все эти действия будут способствовать привлечению внимания представителей противоположного пола.

Весы

Большинство представителей знака будут чувствовать себя наиболее комфортно в окружении самых близких людей. Потому им будет очень трудно заставить себя покинуть свой уютный дом. Весам, у которых на эту неделю пришелся отпуск, повезло больше. Они могут позволить себе побыть дома, некуда не выходя. Семейные отношения складываются как никогда гармонично. Сейчас можно заниматься решением хозяйственных вопросов совместно с супругой. Это хорошее время для благоустройства дома. Можно начать косметический ремонт, переставить мебель или обновить осветительные приборы и декор в квартире. На этой неделе Весов могут посетить родственники или друзья, к приходу которых нужно основательно подготовиться.

Скорпион

На этой неделе Скорпионам придется много общаться. Предстоят встречи с друзьями и родственниками. Окружающие будут стараться вовлечь Скорпионов в свои дела. Возможно, придется выступить в роли посредника между людьми, с которыми сложились хорошие отношения. Роль судьи как будто специально создана для представителей этого знака зодиака, и они ее сыграют достойно. Скорпионы узнают много нового и к концу недели будут в курсе всех событий, произошедших с их знакомыми и родственниками. Исключительно удачными будут поездки и встречи. Это благоприятный период для учебы. Можно записаться на курсы или приступить к самостоятельным занятиям по интересующему предмету.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет везти в финансовых делах. В этом им помогут их практические качества, такие как трудолюбие, настойчивость и рационализм. Выносливость и постоянные усилия позволят увеличить доход, получаемый от профессиональной деятельности. Стрельцам также стоит ждать денежного поступления из других источников. Сейчас можно не экономить средства, а смело тратить их, приобретая вещи, которые давно хотелось иметь. Необходимую сумму Стрельцы легко смогут выделить из своего бюджета. В общении с окружающими сейчас нужно быть более терпеливыми и мягкими, чтобы избежать развития конфликта.

Козерог

На этой неделе Козероги должны проявить инициативу в делах и показать свою принципиальность, взяв на себя ответственность. Любые идеи будут позитивно восприняты окружающими, которые с радостью их поддержат. Период подходит для развития и самосовершенствования. Неуверенность в собственных силах и комплексы останутся в прошлом. Пора освободиться от внешнего влияния и проявить индивидуальность, громко заявив о себе. Поддержку и помощь в этом может оказать друг. Сейчас есть шанс окончательно определиться со своими жизненными приоритетами и начать действовать в правильном направлении. Общение с близкими людьми в этом поможет больше всего.

Водолей

Водолеям сейчас хочется тишины и спокойствия. Они будут стремиться остаться в одиночестве, чтобы все хорошенько обдумать. На этой неделе в представителях этого знака зодиака может проснуться детективный талант и им захочется что-то расследовать, разгадывать тайны и узнавать секреты. Усилится интерес к необычным и странным вещам. Некоторые Водолеи захотят начать изучать эзотерику или почитать материалы о паранормальных явлениях. Успешными окажутся духовные практики. Можно заниматься йогой, медитировать, практиковать аутотренинг. Покорится Водолеям и искусство тайной дипломатии. Если нужно уладить вопросы, которые должны быть изолированы от публичного доступа, то сейчас самое время этим заняться. Есть шанс получить помощь от влиятельного лица.

Рыбы

Для представителей знака Рыб наступает время обновления. Многие из них жаждут получить новые впечатления. Сейчас как никогда возрастает роль дружеских контактов и единомышленников. Рыбам захочется посетить шумную вечеринку, ночной клуб или концерт. Стеснительные представители знака будут знакомиться в Интернете, проявив активность на форумах и в социальных сетях. Виртуальные контакты вскоре могут перерасти в реальные отношения. Удачными будут поездки путешествия. Можно смело отправляться в путь на встречу приключениям.

Период благоприятен для активного общения и участия в общественных делах. Близкие и незнакомые люди нуждаются в помощи. Проявив о них заботу, можно получить намного больше, зарядившись позитивной энергией на целый год.