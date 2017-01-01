Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года для всех знаков зодиака

Виктория Орлова

Благоприятной можно считать первую половину недели. У многих ожидаются интересные события, удачные стечения обстоятельств, много приятных встреч. Все это поможет по-новому взглянуть на ситуацию, как в деловой сфере, так и в личной жизни. Успех зависит от активности, трудолюбия и целеустремленности.

Не стоит поддаваться эмоциям, чтобы не тратить зря энергию и ресурсы, в том числе денежные. Сейчас не время мечтать. Лучше сконцентрироваться на достижении конкретных целей. Выходные дни – не самое удачное время действовать. Желательно провести их спокойно, в кругу семьи.

Обращаем внимание на следующие даты этой недели:

11 октября – денежная стрижка.

В период с 9 октября по 2 ноября 2017 года планета Венера перейдет в знак Дева, поэтому необходимо отложить покупку дорогих вещей, мебели.

В период Убывающей Луны уязвимо здоровье. Поэтому стоит о нем позаботиться, уменьшить нагрузку и отдохнуть. Период благоприятен для смены рода деятельности, путешествий, новых знакомств. Но не стоит забывать и о близких людях. Они также нуждаются во внимании и заботе.

Подробный прогноз по всем знакам зодиака

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Овен

Овнам предстоит серьезный разговор, который поможет решить пикантный вопрос. Может неожиданно потревожить человек из прошлого, который начнет вмешиваться в отношения со второй половинкой. На этой неделе лучше не действовать импульсивно, а проявить рассудительность и благоразумие. Следует воздержаться от крупных приобретений и в целом меньше тратить, чтобы не остаться без финансов в конце месяца и не занимать у близких. Сейчас самое время хорошо поработать, чтобы позже пожинать плоды своих трудов. Большие шансы на успех имеют творческие представители знака. В комбинации с высокой трудоспособностью они смогут добиться колоссальных результатов. Важные деловые переговоры лучше отложить на следующую неделю.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Телец

Тельцам нужно провести генеральную уборку. При этом, как в доме и на рабочем столе, так и в своей голове, разложив все мысли по полочкам. Это благоприятный период, чтобы начать ремонт. В середине недели может состояться семейный совет. Представители этого знака не любят уступать, но в данном случае придется пойти на компромисс. К концу недели стоит позаботиться о здоровье и укрепить свой иммунитет. На этой недели Тельцам могут сниться вещие сны, поэтому стоит запоминать их и анализировать. Сейчас важно разобраться в себе. В противном случае Тельцы могут впасть в депрессию на фоне духовного кризиса.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Близнецы

В личной жизни грядут значительные перемены. Одинокие представители знака влюбятся и отправятся на свидание. Отношения тех, кто уже встретил свою половинку, будут бурно развиваться. К концу недели у некоторых Близнецов появятся сомнения насчет правильности выбора спутника жизни. Некие события заставят их по-другому взглянуть на своего избранника. На выходных следует уделить внимание своему самочувствию и здоровью. Но лучше предпочесть витамины и травяные настойки, и, ни в коем случае, не злоупотреблять медикаментозными препаратами и антидепрессантами. Таблетки лишь замаскируют болезнь и проблема останется. В работе все будет складываться удачно. Новые деловые предложения на этой неделе откроют радужные перспективы на будущее. Работа будет приносить удовольствие и позволит раскрыться новым талантам. Близнецы смогут справиться с любой проблемой в этой сфере.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Рак

Раку суждено постоянно находиться в гуще событий. В начале недели придется заняться решением семейных проблем. Может подниматься неприятный, но необходимый вопрос о наследстве. Отвлечься от мрачных мыслей поможет новое хобби, поход в кино или театр. Ракам в последнее время было не до саморазвития. Сейчас идеальный момент, чтобы наверстать упущенное. Близкие люди порадуют своими успехами, но они также нуждаются в заботе и любви. На выходных лучше встретиться с друзьями, зарядиться положительными эмоциями и немного расслабиться. Необходимо прислушиваться к своей интуиции при возникновении любых самых мелких проблем. Сейчас она особенно сильна. Может подкачать здоровье. При появлении первых симптомов простуды следует отправляться в кровать, а не героически пытаться продолжать работать.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Лев

Львам астрологи рекомендуют больше проводить времени в общении, так как в последнее время они стали немного замкнутыми. Посиделки с друзьями, обмен последними новостями будут как раз кстати. Окружающие могут провоцировать Львов на эмоции. Нужно проявить терпение и не поддаваться на провокации. При появлении трудностей следует решать их по мере возникновения, чтобы они не навалились как снежный ком. Это позволит находиться в гармонии с самим собой и миром. На этой неделе рекомендуется заниматься ремонтом и дизайном своего жилища. Сейчас Львы как никогда креативны и способны проявить фантазию. В работе лучше сделать перерыв, при возможности взять небольшой отпуск. Сейчас неблагоприятный период для работы с бумагами. Зато это хорошее время для того, чтобы наладить отношения внутри рабочего коллектива. Можно выбраться компанией коллег на природу.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Дева

Девы сейчас не могут думать ни о чем другом, кроме работы. С этим нужно бороться. Следует отвлекаться от навязчивых мыслей хотя бы вечером в домашней обстановке. Вначале недели возможны карьерные успехи. Это благоприятный момент для того, чтобы поговорить о повышении. Зарплата на новой должности тоже будет выше. Девы сейчас как никогда популярны у противоположного пола. Но не стоит затевать флирт с несколькими кандидатами сразу. Это чревато одиночеством. На выходных лучше всего отправиться на прогулку в большой компании друзей.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Весы

Весы могут впасть в осеннюю депрессию. Чтобы этого избежать придется постараться. Ведь на выходных предстоит встреча с любимым человеком. Весам поможет исправить настроение смена стиля одежды и неожиданный, безрассудный поступок. Необходимо позаботиться о своем здоровье, пересмотрев рацион питания и устроив в конце рабочей недели разгрузочный день. Рекомендуется сесть на диету, исключив сладкое и жирное. Но голодать ни в коем случае не нужно. Необходимо соблюдать баланс. Отвес на весах улучшит настроение, и уже через неделю-другую постройневшие и похорошевшие Весы смогут отправиться на шоппинг.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Скорпион

Скорпионы всегда интересовались сверхъестественным, их тянет ко всему необычному. На этой неделе им захочется узнать о своих предках, в чем им поможет старшее поколение. В этот период полезно привести в порядок свои мысли и провести время с пользой для своей души, заняться духовным развитием. Рекомендуется расслабиться и хотя бы ненадолго забыть о проблемах, чтобы восстановить душевные силы. Нужно также поберечь здоровье, больше отдыхать, экономить энергию, не общаться с людьми, которые болеют гриппом.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Стрелец

Стрельцы будут окружены друзьями, которые помогут им воплотить самые заветные мечты. Сейчас удачное время для занятий экстремальными видами спорта, осваивания чего-то нового. Стрельцы смогут получить желанную дозу адреналина. На работе вероятны проблемы, связанные с финансами. Возможно, даже придется искать подработку, чтобы продолжать вести прежний образ жизни. В крайнем случае, можно попросить помощи у друзей, они никогда не откажут. Не нужно ввязываться в сомнительные предприятия. Сейчас не лучшее время, чтобы играть в лотерею. Все документы перед тем, как подписывать, необходимо внимательно читать. В конце недели близкие люди будут нуждаться в помощи и поддержке.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Козерог

На этой неделе Козерогов ждут новые знакомства. Но не стоит безоглядно доверять вновь испеченным друзьям и спешить вводить их в свой круг общения. Лучше вначале присмотреться к ним повнимательнее. Те представители знака, которые пока не состоят в браке, могут решиться сделать предложение своей половинке и изменить свою жизнь к лучшему. Одинокие Козероги имеют все шансы встретить свою судьбу на выходных. На работе возможны конфликты с начальством. Необходимо непременно отстаивать свои интересы, не позволяя руководству давить на себя.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Водолей

Деловые встречи пройдут удачно, если отнестись к ним максимально серьезно. Они помогут решить множество важных вопросов, включая финансовые. Ежедневная работа над собой будет способствовать укреплению авторитета среди коллег. Необходимо больше читать, посещать семинары и тренинги. В личной жизни не все будет гладко, возможны бурные выяснения отношений. Сейчас на первое место выйдут интересы семьи, поэтому львиную долю внимания и времени придется посвятить ей. Но не стоит переживать, что это скажется на работе. Вскоре все проблемы разрешатся, и можно будет отдохнуть и отвлечься от всего. К концу недели усталость может дать о себе знать недомоганием. Улучшить сон и устранить раздражительность помогут седативные растительные сборы.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 октября 2017 года Рыбы

В начале недели не стоит начинать что-то новое, так как воплощение проекта будет сопряжено с множеством сложностей. Студентам сейчас лучше посвятить время учебе. Если имеются задолженности, то сейчас наступает удачный момент, чтобы их погасить. Всем остальным Рыбам предстоят путешествия и новые интересные знакомства. Но рисковать ни в коем случае не стоит. Чтобы избежать травм от экстрима сейчас лучше отказаться. Наступает благоприятный период для отдыха и духовного развития. Рекомендуется посетить храм. Полезно послушать классическую музыку, побывать в органном зале. Такой отдых положительно скажется на продуктивности. В конце недели не рекомендуется одалживать деньги или брать кредит. Необходимо хотя бы временно перейти в режим экономии.

В период с 9 по 15 октября 2017 года большинству знаков зодиака следует позаботиться о своем здоровье и отдохнуть. Эта неделя благоприятна для самосовершенствования и духовного развития, а дела пока стоит отложить.