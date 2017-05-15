Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года обещает каждому из нас много неожиданных сюрпризов. Представителям всех зодиакальных созвездий наконец-то улыбнется удача. Работа будет оценена по достоинству, каждый получит отличное вознаграждение за свой труд и проявленную инициативу. Продуктивная неделя завершится приятными выходными, наполненными счастьем и незабываемыми эмоциями. Удастся провести их с родственниками и близкими людьми, которые смогут раскрыться в новых ипостасях – те, кто раньше был капризным, станет спокойным, а те, кто всегда сидел молча, замкнувшись в себе, блеснут невероятными талантами. Эта неделя станет для всех финансово благополучной. Каждый сможет позволить себе заняться шопингом, посетить салон красоты, и это не отразится негативно на бюджете семьи.

Обращаем внимание на следующие даты - 15 мая, 18 мая, 21 мая. В эти дни будьте предельно осторожными за рулем, по возможности, откажитесь от дальних поездок и путешествий.

Гороскоп на неделю с 15.05.2017 по 21.05.2017 для всех знаков зодиака

Теперь подробно рассмотрим, что ждет представителей каждого зодиакального созвездия на этой майской неделе с 15 по 21 мая.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Овен

Рожденным под знаком «Овен» в этот период времени необходимо проявить свои лидерские качества, чтобы коллеги по работе и члены семьи стали прислушиваться к вашей точке зрения. К тому же на этой неделе у вас будет особенно активно срабатывать интуиция, благодаря которой Овны сумеют заключить выгодные контракты. Представители этого зодиакального созвездия покорят своими деловыми навыками партнеров, и они захотят вас переманить на свою сторону. Что бы они вам не предложили, не слушайте и оставайтесь при своем мнении, твердо отстаивая свою позицию. На любовном фронте у Овнов все будет хорошо. Они будут засыпаны сюрпризами, подарками, комплиментами. Возможно, придется делать непростой выбор между кандидатами покорить ваше сердце.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Телец

Тельцам звезды предвещают неделю, насыщенную разными интересными встречами, на которых они смогут обзавестись очень полезными в жизни связями. Однако для этого придется приложить немало усилий и много поработать. Вы должны зарекомендовать себя, как профессионала своего дела, ведь именно таких людей ценят высокопоставленные персоны. Вам нужно быть максимально уверенными в себе, не стесняться, проявлять все заложенные в вас таланты. Звезды рекомендуют Тельцам купить лотерейный билет, потому что он может преподнести им приятный сюрприз – крупный выигрыш. В общем, на этой майской неделе Тельцам будет некогда скучать. Они будут полностью загружены работой. Но вот на выходных желательно уделить время домашним хлопотам и семье. При этом нужно проявлять инициативу, иначе домочадцы расстроятся, что вы лишили их внимания.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Близнецы

Близнецы в этот период теплого весеннего месяца будут особенно бодры и веселы. Только, находясь в приподнятом настроении, не стоит браться за большой объем работы и особенно выполнять чужую. Эта майская неделя подбросит Близнецам множество соблазнов, поддаваться которым нельзя, иначе они завлекут вас в разные авантюрные события. Лучше проявите внимание на этой неделе своим родным. Отправьтесь с ними в путешествие, сходите в гости, устройте для них ужин-сюрприз. Выходные будут наполнены любовью. Ваша вторая половинка сделает все возможное для того, чтобы вы чувствовали себя счастливо и комфортно.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Рак

На этой неделе звезды рекомендуют Ракам поменьше проявлять свою непредсказуемость. Лучше немного успокоить свой пыл и уделить время общению с позитивными людьми. Они зарядят Раков положительной энергетикой, которая поможет им успешно справиться с рабочими делами. На этой майской неделе вы даже сможете купить себе что-то полезное, финансовая ситуация в вашей семье для этого сложится очень хорошо. В личной жизни у Раков на этой неделе «весна». Те, чье сердце занято, будут растворяться в любви своего избранника, а одинокие Раки не будут знать отбоя от многочисленного количества поклонников.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Лев

Львы – это избранники Фортуны на этой неделе. Они, пожалуй, единственные, кто сможет почувствовать всю радость жизни в полной мере. На работе вас будут хвалить, ставить в пример коллегам, и ваша репутация от этого не пострадает. Этому будут безумно радоваться члены вашей семьи. Они будут испытывать гордость за вас и во всем поддерживать. В выходные дни вы проведете с родными незабываемое время на природе, а вечерами вас ждут веселые посиделки с друзьями.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Дева

Звезды рекомендуют рожденным под знаком Дева не распыляться, а определиться со сферой деятельности, на которую будет направлена вся энергетика. Астрологи советуют выбрать для этой цели творческую деятельность. Она принесет вам дополнительный заработок, который вам пригодится на выходных, когда ваши родственники «порадуют» вас новостями. Зато в амурных делах Девы будут счастливы. Для них будут устраиваться сюрпризы, приятные вечера на природе, наполненные романтикой и любовью.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Весы

Самой продуктивной эта майская неделя будет для Весов, если они сумеют проявить заложенные в них организаторские способности. Весов могут повысить в должности на работе. Причем об этом позаботятся коллеги. Вы сможете зарекомендовать себя, как отличного профессионала на более высоком уровне, вам предложат другую высокооплачиваемую работу. В семье у вас все сложится хорошо. Вы сумеете совладать с эмоциями и проявить снисходительность по отношению к родственникам, с которыми раньше не было особенного желания общаться. Выходные будут полны любви и романтики у Весов. Вторая половинка устроит для вас незабываемый вечер и преподнесет много подарков.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Скорпион

Скорпионы, как свидетельствуют звезды, смогут превзойти все свои ожидания. Фортуна будет во всем им благоволить, поэтому на этой неделе нужно обязательно попытаться реализовать планы, которые вы давно откладывали. На работе никаких изменений не произойдет, но астрологи не рекомендуют расслабляться, лучше уделить как можно больше внимания работе и проявлять все таланты, которыми вас наградила природа. Это обязательно заметит ваш начальник. Он наверняка предложит вам интересную работу, от которой вы не сможете отказаться. Это могут быть и командировки и полезные встречи, на которых вы познакомитесь с очень важными для своей карьеры людьми. Любовный фронт будет полон романтики и чувств. Однако звезды советуют Скорпионам не растворяться в любви, если не уверены в своей второй половинке. Посвятите себя любимому человеку, если готовы провести с ним остаток своих дней.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Стрелец

Стрельцам нужно на этой майской неделе проявить максимум своих организаторских способностей, чтобы коллеги по работе поддержали вас во всем. Но для этого необходимо хотя бы частично посвятить их в свои планы. Будьте готовы к тому, что с первой попытки у вас многое не получится. Запаситесь терпением, чтобы добиться желаемого результата. Проявите весь свой талант и не ждите более удобного случая. Именно на этой майской неделе у Стрельцов сложится благоприятная финансовая ситуация, которая позволит реализовать много задуманных планов. Только самостоятельно звезды не рекомендуют начинать важные дела. Лучше подключать профессиональных юристов и экономистов, которые помогут организовать все правильно. В личной жизни особых перемен не произойдет. Вы будете так же безгранично счастливы и спокойны. Но если вам захочется чего-то экстремального, не ждите, что для вас это сделает ваша вторая половинка. Проявите инициативу сами, любимый человек вас поддержит.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Козерог

Перед Козерогами на этой неделе звезды открыли все двери. Никакие жизненные обстоятельства не смогут сбить их с намеченного пути. Они смогут добиться желаемых результатов, если проявят настойчивость и непоколебимость. Желательно в этот период времени найти себе какую-то подработку, чтобы вы смогли в полной мере осуществить задуманное. За свою репутацию Козерогам можно быть полностью спокойными, но только в том случае, если они не решат завести служебный роман, который может очень плохо отразиться на всей карьере. лучше всю эту неделю посвятить исключительно работе, ведь высока вероятность получения всеобщего признания и авторитета. На выходных проведите время с любимым человеком, только не в привычной для вас «зоне комфорта», а в ярком заведении, в экстремальной поездке. Вам нужны новые эмоции, они укрепят ваши отношения со второй половинкой.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Водолей

Водолеям звезды не советуют отменять решение важных дел на этой неделе мая. Если не проявлять максимум своей трудоспособности, то добиться результата не получится. В этот период времени нужно научиться проявлять свою дипломатичность и толерантность по отношению к коллегам. Они только в этом случае будут к вам благосклонны и менее придирчивы. Возможно, за вашу корректность начальник решит вас повысить в должности, а, соответственно, и размер заработной платы. На этой неделе придется разрешить несколько не очень приятных финансовых вопросов. К них звезды рекомендуют отнестись с особой внимательностью, чтобы не возникло рискованной ситуации. Личная жизнь Водолеев на этой неделе будет спокойной. Если раньше были какие-то проблемы на любовном фронте, то в этот период весны они благополучно разрешаться в вашу пользу. Выходные Водолеям лучше провести на природе с друзьями. Устройте пикник у реки, пожарьте шашлык, отдохните душой и телом.

Гороскоп на неделю с 15 по 21 мая 2017 года Рыба

Рыбы на этой неделе должны во всем проявлять настойчивость и упрямство. Нельзя чего-то стесняться, особенно ситуаций, когда нужно высказать собственную точку зрения. Скромность – это табу на этой майской неделе. Если вы будете ею пользоваться, то возможность стать главой крупной фирмы вы потеряете. При всей загруженности рабочими делами не забывайте о том, что ваша жизнь в мае должна быть наполнена романтикой. Не отталкивайте от себя поклонников, посетите развлекательные мероприятия. На выходных проведите время с семьей. Вы сможете в полной мере насладиться всеми дарами, которыми наградила вас судьба.

Берегите себя, наслаждайтесь весной и помните, что настроение человек задает себе сам! Поэтому разводите тучи руками, заряжайтесь оптимизмом и вперед покорять желаемые вершины!