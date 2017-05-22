Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая весьма интересен для всех зодиакальных созвездий. Если каждый из нас будет относиться к жизни внимательно, то сможет поймать удачу за хвост. Звезды предвещают нам много новшеств, которых нельзя бояться, если есть желание достичь успеха и добиться желаемой цели. Нужно прислушиваться к внутреннему голосу. Астрологи убеждены, что у большинства зодиакальных знаков интуиция будет особенно эффективной. Некоторым даже предстоит делать серьезный выбор в амурных делах, так как кандидатов занять место в сердце будет много, но не все они будут действительно этого достойны. Здесь главное – не ошибиться. Ну а семьянинам эта неделя предвещает гармонию, радость и комфорт. Все домочадцы будут проявлять по отношению друг к другу взаимопонимание и любовь.

25 мая 2017 года новолуние в 22:46. Старайтесь быть в приподнятом настроении и думать только позитивно. Этим вы закладываете импульс на весь месяц. Обращаем внимание на 27 мая - отложите все дальние поездки или путешествие на другой день, а также будьте внимательны за рулем.

Гороскоп с 22.05.2017 по 28.05.2017 для всех знаков зодиака

Теперь подробно разберемся в гороскопе каждого зодиакального созвездия:

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Овен

Овнам эта неделя запомнится только с положительной стороны, если они действительно примутся за дело и начнут реализовывать планы. На работе откроется много перспектив – деловые партнеры начнут делать интересные предложения, отказаться от которых будет сложно. На этом фоне начальник начнет переживать, что вы можете сменить рабочее место, и будет всячески вас «задабривать» - то премию даст, то повышение предложит. Но вам лучше воспользоваться его благосклонностью иначе – попросить дополнительный выходной, чтобы провести его с родными людьми. Субботу и воскресенье посвятите любимому человеку. Желательно отключить телефон и отправиться в место, где вас никто не найдет. Почувствуйте себя влюбленным романтиком, и пусть весь мир подождет!

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Телец

Тельцы на этой неделе станут настоящими счастливчиками. Так будут думать окружающие, но на самом деле просто судьба наконец-то вознаградит вас за труды и самоотдачу. Вам сделают много интересных предложений по работе, появится возможность отдохнуть в ресторане с коллегами, чтобы поближе с ними познакомиться и с кем-то подружиться. Звезды рекомендуют Тельцам не хвататься за каждое денежное предложение на этой майской неделе. Лучше выбрать одно, тщательно его обдумав. На любовном фронте у рожденных под созвездием Тельца все сложится очень хорошо. Отбоя от поклонников не будет – каждый день свидания и подарки. В семье все будет тоже отлично – родственники окажут вам во всех начинаниях всестороннюю поддержку, и вы будете ощущать себя, как за каменной стеной.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют на этой неделе плотно заняться своей репутацией. Поэтому не стоит лишний раз делиться своими планами с коллегами – все это может обратиться против вас из-за банальной зависти неудачников. Если будет невтерпеж похвастаться, расскажите о достижениях родным или самым близким друзьям. Кстати, на выходных у вас для этого представится отличная возможность. Кроме того, Близнецов ждет финансовая удача. Ваш доход значительно повысится, и вы сможете себе позволить сделать несколько приятных приобретений, о которых давно мечтали. Звезды рекомендуют на этой неделе несколько вечеров посвятить своим родителям. Подарите им что-то или устройте какой-то сюрприз.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Рак

Ракам н а этой неделе нужно быть осторожными в плане общения с людьми. Лучше уделять внимание людям, в которых вы полностью уверены, а вот новых знакомств желательно избегать, так как среди них, скорей всего, будет много лицемеров и завистников. Такие люди вам по жизни не нужны. На работе ваш начальник проявит в вашу сторону интерес. Вы можете не беспокоится о том, что вас уволят, наоборот, поставят в пример и, возможно, повысят в должности, потому что вы талантливый и незаменимый сотрудник. Приготовьтесь, что на выходных вы утонете в море романтики и любви. Если вы одинокий человек, то поклонники вас забросают комплиментами и предложениями сходить с ними на свидание. А если вы семьянин, то ваша вторая половинка позаботится о том, чтобы на выходных вы максимально отдохнули от рабочих будней.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Лев

Львы на этой майской неделе будут собранными и организованными. Они во всех сферах своей жизнедеятельности сумеют себя проявить с положительной стороны. Только делать это нужно осторожно, так, чтобы конкуренты не видели путей, которые вы выбираете для достижения целей в карьере. Достигая высот, оставайтесь приземленными людьми, так как именно скромность будет выделять вас из общества успешных людей, как особенного человека. С финансами на этой неделе проблем, как всегда не будет, но звезды рекомендуют ни на что их не тратить, а лучше отложить. Немного сложностей может возникнуть в семейной жизни, ведь вы полностью будете отданы работе. Домочадцам очень захочется вашего внимания. Не откажите им в этом капризе – отправьтесь отдохнуть вместе с ними на пикник или посетите развлекательное общественное заведение.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Дева

Девам на этой неделе не будет прям уж совсем просто. В некоторых ситуациях необходимо будет проявлять гибкость и дипломатичность, но в некоторых случаях, от всего этого следует воздержаться, потому что будут желающие, которые захотят просто взобраться к вам на шею. Может произойти много чего нового. Девы, конечно, относятся к числу людей, которые новшества не очень любят, но на этой неделе они им должны быть рады, потому что они принесут Девам много полезного – дополнительный доход и перспективные связи. Выходные посвятите себе, своим воздыхателям. Полностью расслабьтесь и отдохните от рабочей суеты в романтике, которую для вас с удовольствием создадут ваши поклонники или вторые половинки.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Весы

Вся неделя у Весов будет посвящена работе, ведь в этой сфере будет много разных интересного. Вам предложат выгодные проекты, с которыми вы 100% справитесь, если проявите все заложенные в вас таланты. Ваш начальник это обязательно оценит и предложит вам прекрасную командировку, которая принесет вам дополнительный доход, море приятных впечатлений и полезных знакомств. На выходных может возникнуть проблема на семейном фронте – ваша вторая половинка в ожидании вашего внимания будет грустить и ревновать. Уделите любимому человеку время, но не забывайте, что эта майская неделя – отливное время именно для карьерного роста, а не для амурных дел.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Скорпион

Скорпионам эту майскую неделю лучше посвятить творческой деятельности, потому что в этой сфере им не будет равных. Готовьтесь к тому, что в финансовой сфере возникнут приятные сюрпризы в виде выгодных подработок. Только будьте здесь крайне внимательны. Возможно, вас попытаются втянуть в авантюру, но вы это сразу почувствуете. Интуиция не подведет и убережет от неприятных ситуаций. Накопите за трудовую неделю денег, чтобы на выходных отправиться за покупками для своей семьи. Так вы сможете не только весело провести время, но и сделать для каждого члена своей семьи приятный подарок.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Стрелец

Стрельцы – избранники Фортуны на этой майской неделе. Откроется прекрасная возможность вложить сбережения в выгодный бизнес, но здесь нужно будет проявить свойственную всем Стрельцам хватку, смелость и непревзойденный ум. При этом на работе наладятся отношения с коллегами, вам предложат повышение в должности и здесь придется отказаться от фамильярного общения с сотрудниками. Выходные будут прекрасными, если вы их полностью посвятите родным и близким людям. О себе в субботу и воскресенье лучше позабыть. Звезды велят быть внимательными к любимому человеку, проявить о нем заботу. За это он обязательно вас вознаградит приятным сюрпризом. Если вы того захотите, то он будет готов и звезду с неба для вас достать.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Козерог

Козероги на этой майской неделе будут удачливыми тоже. Особенно это касается работы. Вы сможете настолько хорошо себя проявить, что вам посыплется множество выгодных предложений. Не стоит по этому поводу зазнаваться. Продумайте тщательно каждый вариант, а затем примите решение. Помните, что оно не должно удовлетворять только ваши личные интересы. Подумайте в этот момент о своей семье. Кстати, родным посвятите как можно больше времени на этой неделе. Выходные желательно провести со второй половинкой. Возможно, что именно в эти теплые майские дни вы решите создать крепкую и счастливую семью.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Водолей

Водолеям на этой неделе астрологи сулят множество новых знакомств. Только вам нужно проявлять чрезмерную осторожность, знакомясь с новыми людьми. Среди них будут нечестные особи, от которых лучше держаться подальше. Начальник пожелает поручить вам важное задание, с которым вы обязательно справитесь. После головокружительного успеха вам сделают предложение деловые партнеры, и от него отказываться не стоит, так как от этого будет зависеть благополучие вашего будущего. Не забывайте об отдыхе в повседневной суете. Вечерами отправляйтесь с друзьями отдыхать. Возможно, на одной из вечеринок вы встретите свою судьбу. Семьянинам лучше свободное время, конечно же, проводить в кругу семьи. Именно домочадцы сумеют вас вдохновлять на новые подвиги каждый день.

Гороскоп на неделю с 22 по 28 мая 2017 года Рыба

Рожденные под созвездием Рыбы всю неделю будут счастливыми, ведь никаких поводов для излишнего беспокойства у них не будет. Только в работе не руководствуйтесь эмоциями, в этой сфере лучше действовать с холодным умом. Скорей всего, Рыбы будут находиться на этой неделе в командировках, где придется много работать, но за это им заплатят хорошие деньги. На работе не заводите романов, будьте осторожны с новыми партнерами, ведь среди них найдутся кандидаты занять в вашем сердце уютное место. На выходных хорошо отдохните, проявите себя, как заботливый член семьи. Уделите каждому внимание, а особенно второй половинке, если она у вас есть.

Желаем вам, чтобы эта майская неделя запомнилась только приятными моментами, положительными эмоциями и незабываемыми впечатлениями. Пусть весна 2017 для вас завершится волшебно!