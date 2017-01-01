Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года рекомендует нам в конце первого летнего месяца уделить внимание образованию. Пора научиться чему-то новому, освоить какой-то навык. Возможно, приобретенные знания смогу благотворно повлиять на ваш доход в перспективе. На этой неделе звезды советуют представителям всех знаков зодиака доверять своему внутреннему чутью. Оно поможет разрешить многочисленные проблемы. Если есть какие-то финансовые дела, которые давно уже пора было решить, то ими нужно заняться именно сейчас. Если вы планировали инвестировать во что-то, не сомневайтесь, что сделка будет выгодной.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года для всех знаков зодиака

Предлагаем вам ознакомиться с более подробными гороскопами для каждого знака зодиака:

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Овен

Овнам эта неделя принесет множество перемен. Возможно, представители этого зодиакального созвездия будут спонтанны в поступках, но если они будут следовать тому, что подсказывает им интуиция, то обязательно примут правильное решение. При возникновении проблем, звезды рекомендуют Овнам проявлять свою врожденную проницательность. Действуйте изобретательно. Если вы по жизни занимаетесь творческой, спортивной или научной деятельностью, то на этой неделе сможете добиться неплохих результатов. Астрологи советуют Овнам на этой неделе отправиться в путешествие. Однако они предупреждают о возможных опасностях для здоровья. Будьте начеку. В личной жизни все будет стабильно, если захотите ее как-то разнообразить, проявляйте инициативу.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Телец

Тельцам звезды уготовили на этой неделе особую учесть. Им откроются многие таинственные науки и духовные практики. У некоторых представителей этого знака зодиака может даже открыться пророческое чутье. Астрологи рекомендуют Тельцам заняться творчеством, отправиться в путешествие. Если появится желание побыть наедине с собой, не отказывайте себе в этом. Не исключено, что возникнут непредвиденные обстоятельства, с которыми придется справляться максимально быстро. Из-за этого могут возникнуть некоторые проблемы со здоровьем, поэтому берегите себя и свои нервы. Вечера проводите с родными людьми. Выходные полностью посвятите любимому человеку, а если его нет, отправьтесь на шумную вечеринку с близкими друзьями.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Близнецы

У Близнецов на этой неделе обострится интуиция, которая поможет им разобраться во всех проблемах, которые будут возникать на пути. На этой неделе звезды сулят близнецам новые интересные знакомства. Появится отличная возможность встретиться со старыми друзьями. Возможно, что Близнецы будут весьма вспыльчивыми, поэтому эмоции им придется контролировать. Особенно это касается личной жизни. Будьте внимательнее к любимому человеку, возможно, он просто не может до вас достучаться.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Рак

Рожденным под созвездием Рака следует на этой неделе уделить особое внимание работе и карьерному росту. Если не пренебречь этим советом, вы сможете получить более высокую должность и, соответственно, высокий доход. При этом со стороны начальства у вас будет полная поддержка. Однако не увлекайтесь работой, уделяйте время также и себе, и своим родным. Отдых – это неотъемлемая часть жизни каждого человека, особенно это касается Близнецов в начале июля.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Лев

Львы на этой неделе смогут очень хорошо улучшить свое материальное положение. Если есть желание, можете обучиться новой профессии, связанной с искусством и модой. Начальство может отправить вас в деловую поездку за рубеж. Если вы там себя проявите, то сможете получить в итоге повышение в должности. В начале июля звезды рекомендуют Львам быть осторожнее в отношениях с техникой и финансами и более активными в вопросах проведения рекламной работы, если с ней связана ваша профессия.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Дева

Девы на этой недели просто обязаны спланировать важные, масштабные деловые мероприятия. Этот период – отличное время для решения серьезных финансовых вопросов, а также вопросов, связанных с имуществом. Доверяйте своей интуиции, благодаря ей вы в полной мере откроете для себя перспективы развития. Если вы отправитесь в зарубежную поездку, то не стесняйтесь там проявить себя во всей красе. Особенно, если ваша профессия связана с военным делом, промышленностью, медициной, технической работой. В начале июля ничего не покупайте, потому что покупки могут быть неудачными. Планируйте шопинг на следующую неделю.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Весы

Весам на этой неделе звезды рекомендуют чаще бывать в общественных местах, потому что этот период для них благоприятен в плане обзаведения новыми полезными знакомствами. Эти знакомства могут положительно повлиять на вашу карьеру, а также на личную жизнь. Возможно, что вы встретите свою вторую половину. Если это с вами произойдет, то все лето будет для вас романтичным, безоблачным и красивым. Однако не забудьте, что в отношениях вам придется не просто расслабляться, а строить их. Только так вы сможете сделать свою личную жизнь счастливой.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Скорпион

Скорпионам вначале июля придется особое внимание уделить своему здоровью. Хорошо питайтесь, высыпайтесь. В этот период никаких умственных и физических нагрузок у вас быть не должно, иначе вы будете полностью истощены. Придется как-то крутиться, правильно планировать свое время, потому что работы на этой неделе будет очень много, причем эта работа будет достаточно прибыльной. Все это может отразиться на вашей нервной системе негативно. Попытайтесь совладать с эмоциями, иначе сделаете необдуманный поступок и уволитесь.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Стрелец

Стрельцам звезды рекомендуют на этой неделе все свое внимание уделить своей личной жизни. Нужно срочно найти для себя вторую половину. Вам нужно влюбиться и раствориться в этом чувстве, чтобы в душе была гармония и спокойствие. Если ваше сердце занято человеком, с которым пришлось расстаться, сделайте все возможное для того, чтобы возобновить с ним отношения. Будут на этом пути сложности и неудачи, но астрологи уверены, что вы обязательно справитесь с ними, если уймете присущую вам агрессивность. Если ваша работа связана с творческой деятельностью, то самое время проявить себя – вы добьетесь большого успеха.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Козерог

Козероги смогут улучшить свое финансовое благосостояние, если будут заниматься той деятельность, к которой у них есть талант. Это необязательно творческая сфера – если вы торговец, программист, учитель или даже инженер – дерзайте, все получится. При этом вам не обязательно официально устраиваться на работу. Если вы сможете организовать рабочую деятельность на дому, то успех не заставит себя долго ждать.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Водолей

Водолеям астрологи предсказывают много рисков. Если вы стремитесь к финансовому благополучию, покою и безопасности, то вам в этом случае нужно обязательно проявить бдительность. Иначе вы попросту растратите свою энергию и не добьетесь желаемого результата. Определитесь со своими целями и действуйте в одном направлении.

Гороскоп на неделю с 26 июня по 2 июля 2017 года Рыбы

Рыбам, работающим в сфере искусства, предстоит очень хороший, продуктивный период. Астрологи предвещают Рыбам в этой сфере хороший заработок, только вам нельзя его растрачивать на всякие безделушки. Вам будет в этот период свойственна легкомысленность, которая просто опустошит ваш кошелек и не принесет никакой пользы.

Пусть самые лучшие предсказания астрологов обязательно сбудутся у каждого из наших читателей. Мы желаем вам счастливых летних денечков, хорошего настроения и много любви!