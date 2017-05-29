В гороскопе на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года первая летняя неделька для большинства знаков Зодиака будет благоприятной. Представителям всех зодиакальных созвездий рекомендуется вдохнуть полной грудью и по-настоящему радоваться каждому солнечному деньку. Вам будет благоволить удача, если вы, конечно, не будете эгоистичными и проявите максимум внимания близким людям и коллегам по работе. Если предложат спонтанные проекты, которые у вас будут вызывать сомнения, не принимайте в них участие. Риск на этой неделе вам ни к чему. Многих трудолюбивых людей на этой неделе ждет заслуженная награда, а вот лентяев, наоборот. Личная жизнь каждого зодиакального созвездия будет полна любви, романтики и нежности. Одинокие сердца найдут своих половинок, если этого захотят.

Хотим обратить внимание на следующие даты этой недели: 29 мая – отложите бумажные работы, т.к. возможны нудные задержки и промедления; 02 июня – избегайте дальних поездок, будьте предельно осторожны за рулем.

Гороскоп с 29.05.2017 по 4.06.2017 для всех знаков зодиака

Теперь предлагаем вам подробно рассмотреть, что уготовили звезды рожденным под покровительством разных знаков зодиака:

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Овен

Овнам эта неделя может сначала не понравиться, потому что придется во многом уступать окружающим людям, а ведь это неприемлемо для свободолюбивых и любящих независимость Овнов. Вторая половина недели будет более приятной, вы сможете получить большое удовольствие от работы, на которой вам, скорей всего, предложат повышение. Вы будете настолько увлечены возможностью карьерного роста, что окунетесь в работу с головой. Это может негативно отразиться на личной жизни. Не забывайте, что ваша вторая половина нуждается в вашем внимании. Возможно, любимый человек будет добиваться вашего расположения, делая для вас приятные сюрпризы. Домочадцы, кстати, тоже будут к вам очень благосклонны. На все ваши прихоти вам будут отвечать «Да». Не упустите момента!

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Телец

Тельцам на этой весенне-летней недельке предстоит разрешить много трудностей, которые представители этого знака зодиака просто обожают. Поэтому в любом случае для Тельцов неделя будет просто идеальной. Особенно это касается работы – здесь вы будете просто блистать. Откуда не возьмись, но у вас будет очень обострена интуиция, которая вам поможет обойти конкурентов и добиться головокружительного успеха в карьере. шестое чувство сыграет вам на руку и в личной жизни. Вы сможете предугадать желания любимого человека и родных людей, чем, безусловно, их удивите и порадуете.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Близнец

Рожденные под созвездием Близнецом на этой неделе будут, как никогда, трудоспособны. Своим рвением к работе вы сможете удивить всех своих коллег, а главное – начальника. Кроме того, для вас наконец-то откроется отличная перспектива для развития заложенных в вас творческих способностей. Вы познакомитесь со многими хорошими людьми и сможете построить с ними крепкие дружественные отношения. Все будет хорошо и в семейной жизни. Вся родня будет на вашей стороне. Не останетесь вы и без поддержки любимого человека, который к тому же окружит вас романтикой, любовью и заботой.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Рак

Все, кто родился под созвездием Рака, на этой неделе будут звездами на работе. Начальник будет вас хвалить, ставить коллегам в пример. Только коллеги могут отнестись к такому поведению босса не очень благосклонно, поэтому вам нужно быть осторожными в общении с ними, особенно с тем, с кем у вас нет теплых и дружественных отношений. На этой неделе Раки будут чувствовать себя любимчиками Фортуны. Появится возможность тратить деньги на любые блага, которые вы только захотите. В любви не будет сложностей. Если вы одиноки – поклонники окружат вас вниманием, вам точно некогда будет скучать. Если вы уже нашли свою вторую половинку, то в вашей жизни будет гармония и любовь. Выходные желательно провести с родственниками на природе.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Лев

Львам на этой неделе звезды сулят только веселье и радость. Даже на работе все будет складываться, как никогда, благоприятно. Ваш босс будет давать вам задания, которые помогут вам раскрыться и проявить все свои таланты и обзавестись полезными для своего будущего связями. Новые партнеры по бизнесу могут стать вашими лучшими друзьями по жизни. Однако не забывайте о тех, кто с вами всегда – о родных и близких. Устройте для них семейный вечер в хорошем ресторане. Они оценят такое внимание по достоинству.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Дева

Для Дев эта весенне-летняя неделька будет незабываемой, насыщенной яркими событиями и интересными встречами. Но так будет лишь в том случае, если Девы станут больше доверять людям, откроются для общения и новых знакомств. Астрологи предсказывают, что в конце этой неделе удача улыбнется девам и в финансовом деле. Вы сможете сделать крупное приобретение или затеять ремонт в квартире или в доме. На любовном фронте все отлично – от поклонников не будет отбоя. Если вы уже семейный человек, то ваша вторая половинка подарит вам отличные выходные, наполненные теплом, любовью и счастьем. Не забудьте хорошенько отдохнуть перед новой рабочей неделей. Грядки на огороде подождут – просто полежите в гамаке, почитайте книгу или помечтайте.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Весы

Весам на этой неделе звезды рекомендуют уделить больше внимания лично себе. Перед вами откроется перспектива карьерного роста, и вы не должны ее упустить, даже если ваши родные или друзья потребуют от вас внимания и заботы. Пора бы уже немного проявить здорового эгоизма. Те, кто вас по-настоящему любит, поймет вас и поддержит. В конце неделе вас ожидает приятный сюрприз – вы получите приличную сумму денег вполне заслуженно! Потратьте ее на то, чтобы обновить свой гардероб, изменить имидж. В любви Весы будут на этой неделе счастливы. Вторые половинки сделают все возможное для того, чтобы вы чувствовали себя, словно в сказке.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Скорпион

Скорпионам на этой неделе придется часто проявлять мудрость и терпение, чаще следует придерживаться своей интуиции, чтобы принимать правильные решения на работе и в личной жизни. На этой неделе ваше природное упорство вам будет во всем помогать. Коллеги и начальник будут к вам прислушиваться, вам даже не придется спорить и что-либо доказывать. Доводы, озвученные вами, и так будут достаточно убедительными для того, чтобы весь коллектив пошел за вами. Выходные проведите на пикнике с родными. На это у вас деньги будут, начальник порадует вас приличной премией за продуктивную работу на этой неделе. Не забудьте о любимом человеке – сходите с ним в кино, просто прогуляйтесь по парку. Вам пора бы уже признаться в своих чувствах тому, кого давно любите.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Стрелец

Рожденных под созвездием Стрельцов ожидает на этой неделе множество приятных сюрпризов. Каждый день – сплошная авантюра, а ведь вы их безумно любите. Звезды позаботились о том, чтобы вам было, что вспомнить в старости! На этой неделе вы наконец-то решите все имеющиеся у вас проблемы. Причем все это дастся вам легко и просто. Никаких особых усилий прикладывать не придется – положитесь полностью на присущий вам оптимизм. Не отказывайтесь от флиртов и любовных игр, они помогут вам полноценно отдохнуть и набраться сил для новой рабочей недели. Выходные все-таки посвятите сокровенному – семье. Ваши родные и близкие очень нуждаются в вашем внимании. У вас просто не может возникнуть никаких причин для отказа. Поверьте, они оценят все, что вы сделаете для них на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Козерог

Козерогам на этой неделе будет постоянно везти. Звезды вознаградят рожденных под этим созвездием людей за трудолюбие. Вас ожидает повышение на работе, возможно, вы даже сможете начать свой собственный бизнес, который успешно разовьется и превратит вас в состоятельного и влиятельного человека. Вы, главное, с умом вложите денежные средства, привлеките к процессу профессионалов. Очень хорошо у вас будут складываться отношения с друзьями. Вы сможете с ними сблизиться. А вот на любовном фронте оттепели не предвидится. Из огромного числа ваших поклонников вряд ли с кем-то вы захотите сходить на свидание, к тому же среди них не будет вашей второй половинке. Лучше потратьте личное время на родных людей, им ваше внимание дороже. Сходите с ними в торговый центр или просто устройте семейное чаепитие.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Водолей

Водолеи на этой неделе смогут удачно воспользоваться своей блестящей интуицией и безупречной логикой. Все это поможет Водолеям прожить первые летние деньги незабываемо. На работе вас не станут нагружать работой, все коллеги, которые с вами работают, с удовольствием возьмут на себя все то, что босс хотел поручить вам. Звезды советуют Водолеям свободное время посвятить самообразованию. Запишитесь на какие-то курсы, изучите иностранный язык или попробуйте что-то вышить или связать. В личной жизни вас ожидает счастье, любовь и гармония. Настроение у вас будет романтичным, легким и нежным. Вашим поклонникам будет не просто завоевать ваше сердце, а вот тот, к кому вы испытываете симпатию, наконец-то признается вам в любви и, возможно, предложит вам заключить брак. Выходные проведите с родными на даче. Они будут вам безмерно благодарны, если вы отложите все свои дела и поможете им с грядками.

Гороскоп на неделю с 29 мая по 4 июня 2017 года Рыба

Рыбам на этой неделе откроется возможность раскрыть весь свой творческий потенциал. На работе все вас будут уважать, нуждаться в помощи и совете. Однако не забывайте, что дороже коллег семья и друзья. Именно этим людям стоит действительно уделить все свободное время, которое есть у вас. Однако попытайтесь совместить счастливую семейную жизнь с возможностью карьерного роста. Скорей всего, ваши конкуренты отправятся на этой неделе на курорты, и у вас появится возможность их обойти. Выходные нужно провести с максимальной пользой для себя – от работы на это время полностью откажитесь, позвольте себе расслабиться и ни о чем не думать.

Желаем нашим дорогим читателям, чтобы все положительные предсказания астрологов, которые мы описали на эту неделю, сбылись! Пусть лето начнется у вас незабываемо!