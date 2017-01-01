Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года будет благоприятным для того, чтобы заняться карьерным ростом. Этому будут благоволить Меркурий, Марс и Солнце, способствующие славе и известности. Каждый человек захочет во всеуслышание заявить о себе, своих талантах и рвении, не все смогут, конечно, добиться признания и поощрения с первого раза. Возможно, для этого придется немало поработать. Звезды рекомендуют все представителям зодиакальных созвездий быть активными, инициативными. Первая неделя июля – это время для побед над собой, время, когда вы сможете быть автором оригинальных идей, которые не останутся без внимания. Многие смогут занять руководящую должность или получить хорошую высокооплачиваемую работу. Настало время блистать! Не оставайтесь в тени, не упустите свой шанс наладить свою жизнь к лучшему!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года по всем знакам зодиака

Теперь предлагаем вам детально ознакомиться, какой будет первая июльская неделька для каждого знака зодиака:

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Овен

Все Овны на этой неделе проявят неумолимое упорство и настойчивость во всех делах, которые придется выполнить. В этом им будет помогать покровительствующий Марс, наделенный мощной энергией. Только будьте предельно осторожны, так как ваша чрезмерная настойчивость может и навредить! Такое произойдет в том случае, если вы все свои силы бросите на решение только одной незначительной проблемы. Звезды советуют не зацикливаться на одном деле, если оно не удается ни с первого, ни со второго раза. Скорее всего, это дело решится само по себе. Вы только проявите мудрость и не торопите события!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Телец

На этой неделе рожденным под созвездием Тельца нужно быть предельно осторожными, потому что высок риск получения тяжелой травмы. Чтобы остаться целым и невредимым, астрологи рекомендуют Тельцам не заниматься экстремальными видами спорта и затеивать ремонтные работы дома. В конце недели Луна будет особенно сильно воздействовать на Тельцов, поэтому не стоит связываться с ремонтом электроприборов и другой техники. В остальных сферах жизнедеятельности у рожденных под этим зодиакальным созвездием не будет никаких проблем – все будет ровно и гладко.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Близнецы

Близнецам первая июльская неделька сулит много приятного. Первое, что порадует их – это комфортная атмосфера на работе. С коллегами и руководством наладится общение, особенно в том случае, если раньше возникали частые ссоры и другие конфликты, будет легко и приятно выполнять свои служебные обязанности.

В такой благоприятной атмосфере продуктивность и работоспособность Близнецов значительно повысится. Они будут полны новых идей, которыми смогут удивить всех и даже самих себя. Однако звезды не рекомендуют рожденным под этим созвездием раскрывать все карты перед своими коллегами. Каждую идею, которую Близнецы захотят реализовать, нужно сначала будет грамотно обдумать, чтобы красиво ее преподнести руководству.

На любовном фронте на этой июльской неделе у Близнецов будет все отлично, потому что покровительствующая этому знаку зодиака Венера будет находиться в Близнецах. От внимания окружающих вам никуда не деться – вы будете привлекательны, красивы и остроумны. В общем, все козыри в ваших руках – ловите момент!

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Рак

Раки на этой неделе будут ка как никогда энергичны, потому что Марс будет очень дружественно настроен к этому зодиакальному созвездию. В этот период времени Ракам обязательно нужно реализовать задуманные планы, особенно если они связаны с целью записаться в танцевальный клуб или спортивную секцию. Если вы давно профессионально занимаетесь спортом, то в июле вы будете на высоте, так как сможете занимать первые позиции на соревнованиях.

Звезды не рекомендуют Ракам уделять внимание специально делам, к которым не лежит душа. Если нужно срочно что-то сделать, а желания для этого нет, то не беритесь выполнять задание, потому что толку с этого не будет никакого. Вы будете только сильно раздражаться и злиться, поэтому лучше попросите кого-то другого сделать то, что должны были выполнить сами. Не переживайте, в вашей просьбе вам точно не откажут.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Лев

Львы будут на этой неделе чрезмерно эмоциональны, поэтому на все изменения станут реагировать очень чутко. Однако на продуктивность в работе это никак не повлияет, если Львы не будут сами негативно воздействовать на рабочую атмосферу в коллективе. Возможно, для того, чтобы было все в порядке, придется сделать максимум, что от вас зависит. Звезды рекомендуют взять на себя инициативу и организовать мероприятие для коллег, например чаепитие или поход в кафе. Многие ваши коллеги с удовольствием вас поддержат.

У Львов на этой неделе обострится чувство интуиции. Звезды советуют доверять этому чувству при решении важных вопросов в любой сфере жизнедеятельности. Если вдруг вас одолеют какие-то сомнения, ни беритесь за дело, отложите его на другое время. Выходные проведите с родными и близкими, с ними вы обретете необходимое вам спокойствие.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Дева

Девы на этой неделе могут почувствовать себя слабыми и уставшими. Но астрологи рекомендуют рожденным под этим зодиакальным созвездием не заострять внимание на недугах, иначе это негативно отразится на вашей работоспособности. Не жалуйтесь на свое состояние, и вы быстро приведете себя в порядок. Руководствуйтесь на этой неделе главным законом вселенной – все наши мысли материальны. Думайте о хорошем, настраивайте себя на позитив, только в этом случае вы сможете прожить эту неделю июля благоприятно для себя.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Весы

Для Весов неделя будет удачной. В любой сфере жизнедеятельности, в какой бы себя не проявили рожденные под этим зодиакальным созвездием, они будут добиваться успеха. Поэтому не стоит скромничать, бояться, стесняться, отбросьте в сторону и страх перемен, которые очень часто мешают вам развиваться и менять свою жизнь в лучшую сторону. На этой неделе самое время сделать все от себя зависящее, чтобы давняя мечта осуществилась. Возможно, начало июля изменит вас, и вы будете жить так, как давно хотели.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут в центре общественного внимания. С вами будут хотеть все пообщаться, особенно коллеги по работе. Не удивляйтесь постоянным приглашениям посетить какое-то мероприятие. Звезды не рекомендуют Скорпионам отказываться от приглашений. Обязательно воспользуйтесь моментом, чтобы в неформальной обстановке пообщаться с теми, с кем вы давно хотите наладить контакт. Возможно, таким образом вы сможете узнать что-то очень важное, о чем никогда бы не услышали в служебное время.

К тому же Скорпионы в начале июля будут очень работоспособны. Трудолюбия и амбиций в этот период времени Скорпионам не занимать. Если у вас были какие-то дела, которые вы все время откладывали, пора их решить. Если сумеете сделать все от себя возможное, то успех не заставит себя долго ждать. Только помните, что работать во вред своему здоровью нельзя. Соблюдайте во всем меру, но не теряйте ни секунды, чтобы приблизиться к мечте.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Стрелец

Стрельцы на этой неделе, возможно, будут очень эмоциональны. Не исключены постоянные перепады настроения. Будет очень сложно обрести душевное спокойствие и гармонию. Не срывайтесь на людей, которые скажут что-то, что вам не понравится или выведет из равновесия. Потом вы очень пожалеете о своем поступке. Поэтому звезды рекомендуют Стрельцам на этой неделе чаще бывать на свежем воздухе, слушать любимую музыку, медитировать.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Козерог

Козероги будут настолько бодры и энергичны, что могут немного переоценить свои силы. Если почувствовали, что можете свернуть горы, лучше остановитесь. Не стоит все время посвящать работе, пытаясь заработать огромные суммы. В противном случае вы можете настолько увлечься дополнительным заработком, что просто забудете об основных обязанностях, а это повлечет за собой неприятные последствия.

Звезды не рекомендуют Козерогам на этой неделе брать все под свой контроль, потому что это может только создать новые проблемы рожденным под этим зодиакальным созвездием. Не исключено, что придется столкнуться в начале июля с финансовыми трудностями, может даже испортятся отношения с некоторыми коллегами на работе из-за постоянной конкуренции за должность повыше. Звезды советуют Козерогам отнестись к таким событиям спокойно. Свое вы успеете наверстать немного позже, ведь всему свое время.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Водолей

Водолеи на этой неделе будут необычайно сильны, но астрологи советуют не тратить силы на работу. Правильнее уделить время на оздоровление – мероприятия, которые улучшат состояние здоровья. Займитесь танцами, запишитесь на йогу или гимнастику, приведите в порядок свой режим.

Если вы человек творческий, реализуйте себя в этом направлении. Дохода это, конечно, вам не принесет, а вот удовольствие и моральное удовлетворение почувствуете. Попробуйте просто расслабиться на этой неделе, раствориться в своем хобби, в своей семье. Отдохните морально – это очень важно, чтобы чувствовать себя спокойно и легко по жизни.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июля 2017 года Рыбы

Рыбам на этой неделе звезды советуют внимательнее отнестись к своему здоровью, особенно, если у вас есть проблемы с почками. Пейте много воды, правильно питайтесь (лучше вообще посидеть на фруктово-овощной диете какое-то время). Займитесь спортом, больше двигайтесь. Попробуйте несколько дней ходить на работу пешком.

Выходные и все свое свободное время после работы уделяйте семье. Ваши родные нуждаются во внимании и заботе. Устройте для них что-то приятное – сходите на пикник, в кино или просто проведите время за просмотром хорошего фильма.

В завершении, по традиции, хотим пожелать всем своим читателям добра, счастья и веры в себя! Не забывайте, что мы рождены, чтобы дарить этому миру любовь и радость!