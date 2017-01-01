В гороскопе на неделю с 5 по 11 июня 2017 года для представителей большинства зодиакальных созвездий запомнится, как нелегкий период, потому что на пути к достижению поставленных целей будут возникать постоянные трудности. Все мы будем полны интересных и творческих идей, но при этом в глубине душе каждого из нас будут терзать переживания и сомнения относительно реализации планов. Чтобы избежать всевозможных негативных эмоций, в начале лета каждому из нас придется немного эмоционально потрудиться – держать себя в руках.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года для всех знаков зодиака

Теперь подробно разберемся, что ожидает людей, рожденных под разными зодиакальными созвездиями:

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Овен

Овны – натуры горячие, любящие спорить и побеждать. На этой неделе им придется постоянно быть начеку, чтобы не было конфликтов с конкурентами и коллегами, которые настроены не очень доброжелательно в ваш адрес. Возможно, вы почувствуете какую-то напряженность по отношению к людям, с которыми вы привыкли общаться в повседневной жизни. Вам нужно будет переступать через свои амбиции, чтобы заключать с собеседниками компромисс. Только таким образом вы сможете сохранить дружбу и хорошие отношения со своими знакомыми. Астрологи рекомендуют на этой неделе Овнам больше времени уделить своему здоровью, ведь эмоциональное напряжение, в котором вы будете пребывать в начале лета, может негативно сказаться на вашем самочувствии. Вам лучше больше отдыхать, набираться сил на следующую рабочую неделю. Поэтому выходные проведите с максимальной пользой для себя – ничего не делайте, просто лежите, читайте книги, смотрите телевизор или отправьтесь на пикник с родными или друзьями. Хорошая компания вам точно пойдет на пользу, если вы хотите, чтобы следующая неделя была максимально продуктивной.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Телец

Тельцы обычно очень уперты, поэтому часто у них возникает множество трудностей в общении с коллегами, партнерами и даже начальством. Вам нужно максимально успокоиться, чтобы не испортить ни с кем отношения. Взвешивайте каждое слово, которое хотите произнести, если хотите в ближайшем будущем продолжить общение со знакомыми. Возможно, возникнут непредвиденные неприятности в финансовой сфере. Поэтому, чтобы чувствовать себя нормально, не тратьте деньги. Лучше пусть они будут в целости и сохранности. На личном фронте и дома вам тоже стоит себя вести проще, потому что каждое сказанное вами слово может быть использовано против вас. Даже если такое произойдет, не делайте опрометчивых поступков – не нервничайте, не хлопайте дверью. Астрологи рекомендуют просто абстрагироваться от неприятностей, потому что следующая неделя будет удачной и благоприятной для всех, кто рожден под созвездием Тельца.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Близнецы

Близнецы на первой летней недельке почувствуют настоящий прилив позитивной энергии. Однако ее нужно направить в правильное русло. Астрологи не советуют начинать какие-то новые проекты, встречаться с деловыми партнерами, чтобы подписывать какие-то серьезные договора. Все усилия, потраченные на этой неделе, на работе, будут напрасны. Звезды рекомендуют Близнецам на этой неделе отдохнуть. Ведь следующая неделя будет очень насыщенной, силы понадобятся как никогда. Выходные проведите, релаксируя, отдыхая. Можно отправиться на пикник с родными или же хорошенько выспаться. Постарайтесь освежить свою голову и приготовиться морально и физически к нагрузкам, которые предстоит пережить на будущей неделе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Рак

Рожденным под созвездием Раков в начале лета пора заняться своим здоровьем. Сходите к врачам, визит к которым давно откладывали. Вы сразу же почувствуете облегчение, произойдет прилив сил и энергии, чтобы творить и много работать уже в середине этой первой летней недельки. В этой время вы сможете обзавестись полезными знакомствами, получить повышение на работе. Одинокие Раки на этой неделе встретят свою вторую половинку, которая будет вдохновлять их на головокружительные успехи. На этой неделе вы по-настоящему оцените свои возможности и сможете их в полной мере реализовать. Готовьтесь к тому, что на выходных вы утонете в любви. Любимый человек сделает для вас много приятных сюрпризов. Проведите выходные в объятиях второй половинки.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Лев

Львам на этой неделе астрологи рекомендуют проанализировать свою жизнь, чтобы правильно расставить приоритеты. Вам нужно пересмотреть свое отношение к работе и родным. Пора уже больше времени уделить близким людям и оставить на втором плане карьеру. Уделите также внимание финансовому вопросу. Дело в том, что особой прибыли начало лета вам не принесет, поэтому нужно будет экономить. Могут всплыть некоторые нюансы, которые остались вами незамеченными в недавнем прошлом. Не переживайте, с ними вы справитесь, вам помогут одолеть трудности домочадцы. Они поддержат, дадут дельный совет. Благодаря им вы полностью разберетесь с проблемами, и в начале следующей недели уже будете дышать полной грудью и строить новые планы на будущее.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Дева

Девы в начале лета будут слишком эмоциональны. Это не всегда будет играть им на руку. Если не умерить свои амбиции и не совладать с эмоциями, можно испортить отношения с близкими людьми и друзьями. Астрологи советуют сдерживать свои импульсивные порывы. Можно проявлять настойчивость в некоторых вопросах, а вот упрямство может только навредить. На выходных у Дев появится отличная возможность проявить все свои лидерские способности и организаторские способности, но только не на работе, а в кругу семьи. Устройте для близких интересные выходные – сходите в кино, прогуляйтесь по торговому центру, посетите хорошее кафе. В общем, проведите с родными эту летнюю недельку.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Весы

Весам, как и всем другим знакам зодиака, на этой летней неделе нужно больше отдыхать, потому что чрезмерные нагрузки будут негативно отражаться на самочувствии. Астрологи рекомендуют избегать стрессовых ситуаций и не вмешиваться в конфликты. Принимать участие в новых проектах тоже не рекомендуется, потому что все это завершится неблагоприятно. Лучше все свое свободное время провести с родственниками, близкими и любимыми людьми. Хороший отдых подарит вам настроение, вдохновит вас на творчество и новые успехи в карьере, которые не заставят себя долго ждать на следующей неделе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Скорпион

Скорпионам стоит быть на этой неделе более спокойными, чем обычно. Горячий характер и эмоции излишни. Звезды советуют рожденным под этим зодиакальным созвездием, не впутываться ни в какие авантюры. Поберегите свои силы, ведь и на работе, и дома могут возникать непредвиденные ситуации. Все свое свободное время уделите себе. Вам крайне необходимо будет побыть наедине с собой. На выходных ситуация изменится – вам поступят выгодные предложения на работе. Любимый человек вас во всем поддержит и сделает все возможное, чтобы любые трудности вы преодолели легко.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Стрелец

Стрельцам нужно не растрачивать попусту свои нервы. В начале недели могут возникнуть ситуации, когда будет задето ваше самолюбие. Попробуйте их просто проигнорировать. Все негативные эмоции желательно не держать в себе, а выплескивать их через хобби. Отвлекайтесь, занимаясь любимым делом, отдыхайте. Только так вы сможете победить все ненастья и не навредить своему здоровью. На выходных вам откроется возможность реализовать весь свой творческий потенциал. Если вам предложат увлекательную поездку, встречу в уютном ресторанчике, не отказывайтесь. Не забудьте о том, что вечера выходных нужно будет посвятить любимому человеку.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Козерог

Козерогам нужно будет на этой неделе соблюдать спокойствие во всем. Возможно, вам покажется, что вас одолело уныние, однако вам нужно просто собраться с силами, чтобы достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют вам посвятить первую неделю лета отдыху. Расслабьтесь, прогуляйтесь, развейтесь. Неплохо бы обновить гардероб и посидеть с хорошим другом в кафе за чашечкой кофе или ароматного чая. На выходных вы почувствуете уже прилив сил и сможете в полной мере приниматься за работу. На выходных уже можно смело браться за важные сделки, встречаться с серьезными людьми, начинать новые высокодоходные проекты. Не забудьте уделить внимание любимому человеку. На этих выходных вы должны взять на себя инициативу.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Водолей

Водолеи начнут лето, как и другие представители зодиакальных созвездий. Начало недели будет непростым, поэтому нужно обязательно соблюдать спокойствие и переключить свое внимание на что-то другое. Если сложности возникли на работе, уделите внимание семье. Если же на неурядицы на личном фронте, погрузитесь в работу. Не требуйте от окружающих вас людей чего-то сверхъестественного. Нужно просто проявить терпение, потому что на выходных звезды вас вознаградят. Вам улыбнется удача, наладятся дела на работе, сложатся отличные отношения в семье. Вы будете вновь полны сил и энергии для новых свершений.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 июня 2017 года Рыбы

Рыбам в начале летней недельки лучше посвятить время отдыху. Причем астрологи рекомендуют меньше находиться на публике и больше посвятить времени именно себе. За несколько дней вы сможете полностью эмоционально восстановиться, чтобы приняться за работу. Вы сможете добиться очень хороших результатов. Возможно, начальник даже повысит вас в должности. Если вы уже давно планировали реализовать какой-то проект, то самое время сделать это в конце первой летней недели. Вечера лучше проводите в кругу семьи, а не в шумных компаниях.

Не всегда звезды сулят нам удачу и везение. Иногда нужно преодолевать сложности, чтобы получать новую сильную мотивацию на достижение больших успехов во всех сферах жизни. Мы желаем вам, чтобы несмотря ни на что, вы оставались счастливыми и жизнерадостными!