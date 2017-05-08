Гороскоп на неделю с 8 по 14 мая 2017 года

Астрологи обещают всем нам на этой майской неделе много приятных сюрпризов и открытий. Звезды будут благосклонны ко всем знаком зодиака. Каждый из нас сможет прожить вторую неделю мая в мире комфорта и благополучия. Каждая сфера нашей жизни будет наполнена добром и счастьем, если мы сами того пожелаем. Однако учитывайте, что от вашего личного настроения будет зависеть атмосфера в семье и на работе. Дарите каждому своему домочадцу улыбку, делайте приятные сюрпризы друзьям, предложите выпить чашечку кофе своему боссу или сделайте милый комплимент. Вы увидите, как откроется перед вами новый окружающий мир. Он будет полон радости и весеннего вдохновения.

Обращаем внимание на то, что 9 и 11 мая 2017 – дни без богатств. В эти дни не рекомендуется подписывать договора, играть свадьбы, делать крупные покупки, вкладывать деньги в банк. 11 мая 2017 года – полнолуние в 00:44.

Гороскоп на неделю с 08.05.2017 по 14.05.2017 для всех знаков зодиака

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Овен

Овнам, умеющим принимать быстрые и правильные решения, нельзя будет отступать перед трудностями, которые могут возникнуть в первые дни недели. На работе все будет происходить самым наилучшим образом, если вы будете идти на компромиссы сослуживцам или деловым партнерам. Жизнь Овнов на этой неделе будет очень насыщенной. Их будут отправлять в командировки, на важные встречи с высокопоставленными персонами. Выходные Овнам лучше провести в семейном кругу, потому что в их внимании будут очень нуждаться домочадцы.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Телец

Тельцы на этой майской неделе будут упорно добиваться поставленной цели. Никто и ничто не сможет их сбить с назначенного пути. Однако Тельцы захотят расслабиться и помечтать о прекрасном и добром. Такую возможность трудолюбивым представителям этого знака зодиака лучше не упускать. Звезды рекомендуют Тельцам обратить внимание на коллег на работе. Предложите им заниматься утренней или вечерней пробежкой. Кроме того, Тельцов ожидает хорошая прибавка к зарплате. Возможно, к концу недели они уже смогут позволить себе сделать серьезное приобретение, о котором уже давно мечтали. Любимый человек на выходные пригласит отправиться в небольшое дорожное путешествие, чтобы насладиться красотой природы. Не упустите такую прекрасную возможность, чтобы отдохнуть.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Близнецы

Близнецам на этой майской неделе придется немного времени уделить семейным и рабочим хлопотам. Возможно, им будет поручена дополнительная работа, с которой Близнецы успешно справятся, если будут все дела фиксировать в блокноте. Ведь предстоит много деловых встреч и переговоров. Выходные Близнецам звезды советуют провести с любимыми людьми. Им просто необходимо будет расслабиться после трудной, хоть и плодотворной рабочей недели. Позвольте себе маленькие радости. Пусть они вас вдохновят на новые достижения.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Рак

Ракам нужно будет на этой майской неделе воспользоваться своим природным обаянием и очарованием. Эти качества помогут им воздействовать на людей, чтобы добиваться желаемых результатов на работе и в личной жизни. Посвятите большую часть времени на этой неделе своим родным. Они, как никогда, в этот период будут нуждаться в вашем внимании. Устройте для них что-то приятное: организуйте совместный поход в кино, погуляйте с ними на свежем воздухе, пойдите на пикник. Выходные у Раков будут полны романтических чувств. Вторые половинки позаботятся о том, чтобы вы были счастливы и чувствовали себя любимыми.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Лев

Львам звезды обещают, что они будут полны энтузиазма на этой неделе в любом деле, за какое не возьмутся. В некоторых вопросах придется взять инициативу на себя, чтобы принять решение. Львам упорства не занимать, об этом точно знают деловые партнеры и сослуживцы, с которыми они работают. Однако звезды не рекомендуют Львам демонстрировать свои лучшие качества открыто. Лучше соблюдать спокойствие и вести себя уверенно. В личной жизни у Львов намечается много приятных моментов. Однако и здесь нужно будет пофантазировать и проявить инициативу. Устройте своей половинке романтический ужин или пригласите в кино. Вечер пройдет на славу.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Дева

Девам будет всю неделю улыбаться фортуна. Это прекрасный шанс взяться за дела, которые долго откладывались в темный ящик. Возможно, Девам предложат высокооплачиваемую подработку или назначат встречу очень влиятельные люди. Звезды рекомендуют представителям этого зодиакального созвездия быть искренними во всем, настоящими. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть. Это поможет вам добиться хороших результатов на работе и в личной жизни. Займитесь домашними делами, пообщайтесь с родственниками, которых давно не видели и не слышали. Для этого необязательно ехать к ним в гости, просто позвоните по телефону. Выходные нужно полностью провести с любимым человеком. Подготовьте к встрече со своей половинкой особенное свидание, чтобы сделать ваши отношения идеальными.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Весы

Весам звезды сулят спокойную и стабильную неделю в семье. Однако на работе могут возникнуть непредвиденные обстоятельства – могут быть поручены сложные задания, но они будут хорошо оплачены. Хорошо бы Весам на этой неделе уделить внимание самообразованию и выучить что-то новое. Например, это может быть какой-то иностранный язык. Если не хотите заниматься науками, просто прочитайте новую интересную книгу. Чтобы поднять себе настроение, звезды рекомендуют Весам заняться шопингом. Обновите свой гардероб, купите парочку красивых аксессуаров или обувь. Уделяйте на этой неделе больше внимания себе.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Скорпион

Скорпионам на этой майское неделе нужно заняться творческими делами и вопросами, которые все время откладываются. Для этого следует правильно распланировать свое время, сказать нет лени. Бездельничать Скорпионам можно будет только на выходных. А вот на работе придется проявить присущее представителям этого зодиакального созвездия красноречие, перед которым деловые партнеры и босс не устоят. Также на этой неделе у вас сложатся приятные отношения с любимым человеком. Он простит вам все причуды характера и капризы. Ваша задача проявить по отношению к нему взаимность. Не забудьте уделить внимание своим родным людям, чтобы семейная атмосфера в вашем доме не разлаживалась. Пусть в нем всегда царит гармония, мир и спокойствие.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Стрелец

Стрельцам эта майская неделя предвещает много хорошего и приятного. Фортуна будет точно им во всем улыбаться и благоволить. На работе ваши сослуживцы будут во всем к вам прислушиваться. Если вы пожелаете побыть наедине, к этому капризу все отнесутся с пониманием. Звезды рекомендуют Стрельцам избегать стрессовых ситуаций, не ввязывать в скандалы. Лучше занять в таких обстоятельствах наблюдательную позицию. Выходные проведите с пользой – затейте уборку в доме, уделите внимание родным и близким людям. Если у вас есть вторая половинка, позаботьтесь о том, что она почувствовала в полной мере вашу любовь и заботу. Если вы все еще одиноки, отправьтесь вечеров выходной день на прогулку. На этой майской неделе, возможно, вы встретите свою судьбу.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Козерог

Козерогам не предстоит пережить что-то новое. Все будет протекать стабильно гладко и спокойно. Однако звезды рекомендуют представителям этого зодиакального созвездия не стесняться ничего и при необходимости обязательно высказывать свою точку зрения. Коллеги и близкие люди должны вас услышать, потому что ваше мнение может сыграть важную роль в разрешении какого-то вопроса. Не упустите возможность дополнительного заработка. На этой неделе она у вас точно возникнет. Вы сможете хорошо заработать, если приложите максимум своих усилий. Выходные Козерогам нужно провести в веселой шумной компании, чтобы отдохнуть в полной мере и расслабиться.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Водолей

Водолеям на этой майской неделе звезды сулят карьерный рост. Представителей этого зодиакального созвездия будет то и дело тянуть на подвиги и важные поступки. Однако звезды рекомендуют обратить все свои стремления и таланты в творческое русло. Кроме того, Водолеев ожидает финансовый подъем. Возможно, появится перспектива для открытия собственного бизнеса. Однако, к такое возможности нужно будет подойти грамотно, с умом и полной ответственностью. На выходные хорошо отдохните, проведите время не только с друзьями и любимым человеком, но и с членами своей семьи.

Гороскоп с 8 по 14 мая 2017 Рыбы

У Рыб на этой неделе дела будут складываться очень хорошо. Особенно это касается работы. Ваш начальник будет готов носить вас на руках за то, что вы с успехом будете выполнять очень большой объем заданий, от которых вы лично будете получать колоссальное удовольствие. Выходные звезды рекомендуют провести на природе с компанией родственников и друзей. Устройте себе и им маленький праздник – отправьтесь на пикник радоваться жизни и прекрасной весенней погоде.

Пусть у каждого из вас на этой неделе сбудутся мечты и реализуются все задуманные планы. Берегите себя, своих родных и любимых! Пусть во всем вам сопутствует удача.