Как упаковать шампанское на новый год

Во время предпраздничной суматохи мы все ищем подарки родным и близким, а также стремимся их как можно красивее преподнести. И так как встреча Нового года не обходится без бокала заветного игристого, давайте подумаем над тем, как красиво упаковать бутылку шампанского.

Простой вариант — из бумаги

Если вам нужен экспресс-способ, чтобы создать оригинальный презент, вам пригодится совет о том, как упаковать шампанское в бумагу.

Понадобятся:

пакет подарочный из бумаги размером не менее 30 х 40 см или же упаковочный материал, которого нужно взять в два раза больше;

клеевой пистолет;

бутылка шампанского;

небольшая декоративная снежинка или салфетка;

ножницы;

немного рафии для декора (или подходящих бус, ленты с бусинами, обычной ленты);

мелкие новогодние шарики, колокольчики, игрушки, чтобы украсить готовый презент.

Как делать - пошаговое руководство украшения бутылки

Обмотайте бумагой бутылку и отрежьте кусок, которого достаточно будет для будущей упаковки (бумага должна накладываться внахлест, а от донышка нужно оставить материала на 6 см). Лишнее отрежьте, край по всей длине бутылки проклейте силиконовым пистолетом. Создайте, со стороны донышка, из бумаги аккуратные складки, которые сходятся к центру дна. Каждую складку проклейте пистолетом. Сверху (в области горлышка) скрепите упаковку отрезком рафии (бус, ленты). При желании, спереди, внизу, приклейте к обернутому шампанскому снежинку, а на ней — подходящий декор. Добавьте любое украшение сверху и упаковка шампанского на новый год готова. Красиво упаковать шампанское можно и с помощью гофрированной бумаги. Для этого отрежьте небольшой кружок, чтобы покрыть горлышко. Скрепите заготовку внизу скотчем. Отмерьте прямоугольник из бумаги-гофре для остальной части шампанского. Оберните бутылку и перевяжите декоративной лентой. Сверху шампанское украсьте игрушками, дождиком, бусами и прочим декором, который посчитаете уместным. Быстро, легко и упаковка шампанского своими руками готова.

А для вдохновения предлагаем просмотреть, как упаковка шампанского своими руками на новый год из гофрированной бумаги может выглядеть в других вариациях.

Новогодняя упаковка шампанского из лент

Красиво упаковать бутылку шампанского на Новый год можно и с помощью лент. Идей и способов в самом декоре много. Мы же предлагаем вам освоить технику такого оформления, посмотреть возможные варианты и создать свою композицию, которая достойно украсит праздничный стол.

Понадобятся:

1,5 м золотистой ленты из парчи;

3,5 – 4 м атласной ленты синего цвета;

качественный клей, который сможет соединить стекло и ленты;

ножницы;

красивый цветок с бантом подходящего цвета;

бутылка вина с золотистым верхом.

Этапы работы - по шагам

Приложите кусочек синего атласа к горлышку бутылки и отмерьте отрез, которого достаточно для того, чтобы обернуть тару один раз. На выбранном отрезке расставляем клеем небольшие, но частые, капельки по всей длине Дальше подготовленную ленту оборачиваем вокруг горлышка внизу, формируя красивый изгиб спереди бутылки. Совет. Чтобы приклеенная ленточка не топорщилась, натягивайте ее достаточно хорошо в процессе приклеивания. Приступаем к подготовке второго отрезка. Для этого примерьте ленту чуть ниже приклеенного участка и отрежьте нужную длину. Повторите процедуру с клеем и оберните вокруг бутылки так же, как обернули первую ленту, формируя по центру что-то вроде косички. Проделайте то же с третьим и четвертым рядом. Беремся за парчу. На этом этапе отрезаем два куска золотистой ленты нужной длины и приклеиваем по уже привычной схеме. В самом низу бутылки необходимо приклеить золотистую ленту. Далее нарезаем 7 – 8 лент одинаковой длины и приклеиваем их ниже золотистой парчи, которая сверху. Здесь косичку не формируем. Все отрезки идут параллельно друг другу, а шов делается сзади. Если все сделано правильно, посредине бутылки должен быть узкий просвет без лент. Чтобы скрыть видимые швы, снизу вверх необходимо приклеить отрезок из синей ленты. Для этого отмерьте длину, равную участку от дна до верха бутылки (берем во внимание только место, где шов из лент располагается сзади). Получившийся отрезок необходимо просунуть через парчовую ленту в самом низу бутылки. Это поможет спрятать неаккуратный край (чтобы лента не «выскакивала», перед тем, как просунуть ее конец под парчу, проклейте его клеем). Нанесите клей на оставшийся отрезок и приклейте его строго по линии шва параллельных лент. Закрываем не проклеенный участок посредине лентой из парчи. В этом месте приклейте бант с цветком. При желании, дополните декор другим элементами по своему вкусу: бусинами, перьями и прочее.

Упаковать шампанское на Новый год из лент можно и по-другому. Используя эту же технику, можно сделать имитацию дамы в платье, деда Мороза, Снегурочки или же просто красиво декорировать бутылочку игристого новогодними украшениями.

Упаковка бутылки шампанского шпагатными нитями

Очень стильно смотрится упаковка под шампанское, созданная с помощью обычной шпагатной нитки. Все, что нужно для этого декора, это: шпагат нужного цвета, качественный клей, элементы декора. В процессе работы, поэтапно, необходимо промазывать клеем небольшие участки бутылки и сразу наматывать на нанесенный клей нитку. Очень важно прикладывать нить плотными рядами, чтобы не было видно стекла. Готовую тару можно украсить различными элементами, приклеивая их клеевым пистолетом.

Совет. В процессе наматывания нити вы можете обмотать как всю бутылку, так и отдельные участки. Или даже просто скомбинировать цвета. Получится стильно и оригинально.

Как упаковать бутылку шампанского с применением шпагата, можно посмотреть на фото.

Новогодняя упаковка шампанского своими руками в технике декупаж

Если вы ищете, как оригинально упаковать шампанское, попробуйте технику декупаж.

Вам понадобится:

салфетка для декупажа на новогоднюю тематику;

клей ПВА;

белая акриловая краска;

кисточка;

спонж;

блестки, ленты (по желанию).

Упаковка шампанского в технике декупаж по шагам

Возьмите салфетку и отделите самый верхний слой с рисунком. Наметьте область, где будет находиться картинка. Если считаете нужным, можно использовать не всю салфетку, а только отдельную часть. В этом случае выбранный фрагмент вырежьте ножницами. С помощью кисточки аккуратно нанесите ПВА на салфетку, а затем, все так же аккуратно, приклейте ее к бутылке, разглаживая неровности спонжем. Совет. В процессе приклеивания салфетки соблюдайте осторожность, так как бумага очень тонкая и может быстро порваться. Но если, все же, разрывов избежать не удалось, аккуратно соедините надорванные участки, формируя линии задуманного рисунка. Дождитесь, пока высохнет клей, и нанесите в качестве декора на бутылку акриловую краску спонжем. С помощью этого приема можно создать сугробы, снег на ветках и прочее.

Упаковка под шампанское из фетра

Если вы обожаете поделки из фетра и ищете, как упаковать шампанское с помощью этого материала, мы подскажем вам парочку идей.

Вам понадобятся:

мягкий фетр разного цвета;

ножницы;

нитки в тон фетру;

силиконовый пистолет;

банты.

По этапам

Измерьте из фетра прямоугольник, по высоте чуть меньше высоты бутылки, а по ширине — размером, достаточным, чтобы обернуть бутылку и соединить края обметочным швом. Вырежьте из контрастной ткани любые фигуры (шаблоны прилагаются), приклейте их к прямоугольнику с помощью пистолета, формируя рисунок, который будет располагаться на бутылке спереди. Края фигур обметайте иглой с ниткой аккуратным швом вручную или на машинке. Из прямоугольной заготовки сделайте чехол для шампанского и обметайте декоративным обметочным швом. Готовую упаковку перевяжите лентой сверху и все — вопрос о том, как упаковать бутылку шампанского на новый год с помощью фетра, решен.

Шаблоны:



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Как упаковать шампанское и конфеты на новый год

Когда хочется в качестве подарка преподнести не просто красиво декорированную бутылку, а еще и дополнить композицию конфетами, многие мастерицы создают из таких сочетаний настоящие шедевры. Как красиво упаковать шампанское и конфеты? Это несложно, главное — немного потренироваться.

На примере покажем вам несколько вариантов создания цветов, которыми потом можно украсить новогоднюю композицию.

Итак, вам понадобятся:

конфеты (желательно, обернутые в прочную бумагу, чтобы на сладости не попал клей). Конфеты могут быть любыми, в зависимости от композиции. Наиболее популярные круглые или овальные формы;

клей-пистолет;

бумага для формирования цветов, лепестков и прочее;

деревянные коктейльные палочки;

веточки, бусинки, ленточки и прочее. Все, что считаете уместным в вашем новогоднем букете.

Как упаковать шампанское и конфеты своими руками по шагам:

Вариант 1

Возьмите круглую (или полукруглую) конфету и воткните в нее коктейльную палочку. Из гофрированной бумаги вырежьте прямоугольник, размеры которого вычисляем в зависимости от размера конфеты. Бумажного кусочка должно хватить на то, чтобы обернуть сладости и еще осталось место на формирование лепестков. Отметьте центр прямоугольника и проденьте в него палочку с конфетой. Сформируйте из гофрированного листа цветок, внизу скрепите бумагу декоративной ниткой или специальной клеевой лентой. Проделайте то же самое с остальным конфетами и сформируйте букетик.



Совет. Вместо круглой конфеты можно взять сладость в обертке с «хвостиками». Тогда не нужно будет протыкать ее палочкой, достаточно будет просто приклеить один конец фантика к трубочке.

Для того чтобы зафиксировать конфетные «цветы» и сформировать букет, возьмите кусочек пенопласта, оазис, красивую корзинку.

Или же цветы можно красиво приклеить с помощью клеевого пистолета к самой бутылке.

Вариант 2

Вам понадобятся:

гофрированная бумага розового и зеленого цветов;

золотистая фольга;

круглые конфеты;

деревянные коктейльные трубочки;

ножницы;

силиконовый пистолет;

золотистая нить.

Поэтапное руководство по упаковке:

Из розовой бумаги-гофре вырежьте лепестки, а из зеленой — чашелистики и прямоугольные ленты для обматывания трубочек. Из золотистой бумаги вырежьте прямоугольники и оберните ими конфеты. Получившиеся «хвостики» зафиксируйте нитью. Это будут серединки цветка. Вокруг серединок оберните лепестки, формируя бутон. Внизу скрепите лепестки нитью. Прикрепите к нижней части бутона чашелистики и приклейте их клеевым пистолетом. Оберните вокруг коктейльной палочки прямоугольную ленту из гофрированной бумаги зеленого цвета и проклейте кончик пистолетом. Ваши цветы готовы. Можно формировать букет. Совет. Чтобы декорировать такими тюльпанами шампанское, как, например, на этом рисунке вам понадобится: оазис, конфеты цилиндрической формы, ленты, розовая оберточная бумага и немного зеленого оберточного материала для украшения. Из оазиса сделайте два круга неодинакового диаметра. Внутри, сбоку, вырежьте углубление, чтобы вставить бутылку (тара не должна болтаться). Розовой оберточной бумагой прикройте круги сверху и зафиксируйте края пистолетом. По бокам, все тем же пистолетом, приклейте цилиндрические конфеты. На каждом круге, из заготовок-тюльпанов создайте букетики, украсьте их дополнительным декором.

Еще несколько вариантов создания цветов можно посмотреть здесь

Если же вам не по душе возиться с цветочными композициями, но все-таки вы задаетесь вопросом, как упаковать шампанское с конфетами, тогда можете просто преподнести их в оригинальной упаковке.

Идей, чтобы красиво преподнести новогодний презент и необычно украсить бутылку шампанского, множество. Их можно обклеивать, украшать и даже разрисовывать.

А для тех, кто вообще не хочет прикладывать много усилий, есть много тематических шаблонов новогодних этикеток. Их достаточно просто распечатать и приклеить на бутылку.



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В общем, украсить новогоднее шампанское несложно. Главное — захотеть создать соответствующее настроение праздника и зарядиться новогодним позитивом. И тогда бутылка традиционного игристого станет отличным украшением праздничного стола или же подарком для близких вам людей. Творите, черпайте нужное вдохновение и будьте счастливыми в наступающем году!