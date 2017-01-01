Anti-age: 6 удивительных фактов от эксперта-косметолога

Старение ‒ это естественный процесс, но, вероятно, вам встречались люди, которые в пятьдесят лет выглядят бесподобно. Возникает вопрос: как же это им удается? Антивозрастная косметика, физиотерапия, спорт, питание, генетика или бабушкины рецепты?! Давайте разбираться, что мы знаем об anti-age и может ли кожа в любом возрасте выглядеть красиво.

Что такое anti-age?

Термин anti-age в эстетической медицине появился относительно недавно, поэтому вызывает у многих людей еще не сформировавшиеся представления. Кто-то сразу вспоминает мамин крем от морщин, кто-то ‒ детокс-программу, на которую позвала с собой лучшая подруга. На самом деле anti-age ‒ это комплексный подход к профилактике и коррекции естественных процессов старения. Сюда мы относим эстетическую медицину, здоровое питание, психологию, спорт и многое другое, что позволяет поддерживать красоту внутреннего и внешнего мира человека.

Правда ли, что антивозрастные кремы показаны только после 30 лет?

Выработка коллагена и эластина начинает замедляться после 25‒28 лет, однако это не значит, что пользоваться косметикой anti-age запрещено. При выборе средства важно обращать внимание не на биологический возраст, а на состояние кожи. А вообще, любой крем можно назвать омолаживающим. Крем против акне борется за молодость проблемной кожи, мягкий очищающий ‒ сдерживает возрастные изменения чувствительной кожи, крем с ретинолом предупреждает старение за счет стимуляции выработки коллагена и эластина. Однако я бы не рекомендовала экспериментировать с косметикой: лучше довериться специалисту, который назначит эффективный комплекс, подходящий именно для вас. Правда ли, что средства ухода не проникают глубоко в кожу, поэтому никакие кремы и сыворотки не вернут молодость?

Качественные продукты, в составе которых содержатся пептиды и другие полезные вещества, проникают глубоко в кожу, увлажняя и питая дерму. Доверяйте только проверенной косметике, которая подходит вашему типу кожи. Но для серьезного решения проблемы эффективно остановить выбор на инъекционной косметологии. Правда ли, что средства anti-age отвечают только за лифтинг и плохо увлажняют кожу?

Появление первых возрастных изменений обуславливается истощением липидной пленки ‒ защитного барьера кожи, а это прямой путь к ее обезвоживанию. Для того чтобы кожа сохраняла упругость, а морщины не появлялись как можно дольше, следует поддерживать оптимальный уровень влажности. Средства anti-age отлично решают эту проблему. Для этого кремы должны содержать вещества, которые восстанавливают натуральный увлажняющий фактор кожи и липидную пленку. Правда ли, что нужно менять бренды, чтобы кожа не привыкала?

Если ваше любимое средство перестало действовать, это не повод выбрасывать его в урну. Скорее всего, в организме происходят какие-то изменения: гормональные сбои, простудные заболевания и т. д. В этот период откажитесь от использования косметики на несколько дней, посетите терапевта и эндокринолога, выясните, все ли в порядке с вашим здоровьем. А уже потом делайте выводы. Правда ли что, в борьбе со старением эффективны только радикальные меры?

Все зависит от целей и предпочтений пациента. В косметологии множество процедур, каждая их которых эффективна при определенных показаниях. Конечно, в 40‒50 лет, когда на лице появляется ярко выраженный птоз, слезные борозды, глубокие морщины, разумно подумать о нитевом лифтинге или лазерных методиках коррекции недостатков. Но, опять же, все индивидуально и зависит как от генетических особенностей человека, так и от профессионализма врача. Правда ли, что стресс влияет на старение кожи?

На старение кожи влияют многие факторы, в том числе и эмоциональный стресс. Появляются преждевременные морщины, лицо приобретает тусклый, болезненный вид. При длительном воздействии стресс-факторов могут возникнуть кожные заболевания, которые нередко приобретают хроническую форму. Чтобы программа anti-age работала, важно наладить режим питания, высыпаться, вести активный образ жизни, следить за красотой кожи, уметь расслабляться и радоваться жизни.