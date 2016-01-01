Новые лимитированные коллекции от Yves Rocher. Бодрящие ароматы для душа и ванны

Зимней порой хочется тепла и релакса. У каждого – свой рецепт погружения в умиротворенность: кто-то предпочитает уютный плед, кто-то чашку имбирного чая или шоколада. Все это, безусловно, помогает расслабиться. Но лидером согревающего релакса, безусловно, остается горячая ванна. Никто не станет отрицать, что понежиться в тёплой воде после сложного дня невероятно приятно. А если к этому добавить в воду ваше любимое средство для ванны, тысячи волшебных ароматных пузырьков унесут усталость и отрицательные эмоции на раз-два-три.

Ммм, вкусно!

Этой зимой компания Ив Роше представила несколько вкусных новинок из лимитированной коллекции специально для тех, кто желает побаловать себя сладкими, атмосферными сочетаниями продуктов в средствах для душа, коротая время в ожидании весны.

1. Сочетание первое, безукоризненное: фрукты и шоколад

Гель для Душа и Ванны «Груша в Шоколаде» – отличный подарок тем, кто любит сладости, но не хочет навредить фигуре. Неповторимый аромат какао в сочетании с нежной грушей погрузят вас в знойное полуденное лето. Почувствуйте себя за чаепитием среди грушевых деревьев. Белая скатерть, вазочка с шоколадными плитками и фрукты, которые можно сорвать прямо с ветки... Разве нужно для счастья что-то ещё?

2. Сочетание второе, аппетитное: ягоды и орехи

А вот ещё одно удачное сочетание, над которым потрудились разработчики компании. Зимой так хочется бодрящих, витаминных сочетаний! Гель для Душа и Ванны «Клюква с Миндалём» удовлетворит эти желания. Сочный, терпкий аромат клюквы идеально переплетается с бархатными нотками миндаля, даруя прилив сил и наслаждение. Средство нежно очищает кожу, окутывая сладкой ягодной вуалью и заботится о ней, насыщая витаминами и питательными веществами.

3. Сочетание третье, ностальгическое: пряный цитрус

Отгремели зимние праздники, но флер волшебства еще витает в воздухе. Вполне вероятно, что среди нас найдутся те, кто не хочет отпускать новогоднюю сказку с ее ароматом хвои, новогодними чудесами и подарками?.. Гель для Душа и Ванны «Мандарин в Пряностях» - это то самое ощущение праздника, которое останется с вами даже тогда, когда снег растает. Бодрящий аромат любимого цитруса в сочетании с пряным запахом специй будет актуален в любое время суток. Утром – поможет зарядить вас энергией на весь день, а вечером смоет накопившуюся усталость, позволит полностью расслабиться и погрузит в воспоминания о беззаботных днях новогодних каникул.

Важным достоинством этих косметических продуктов является то, что их структура более чем на 98% состоит из компонентов натурального происхождения. Ни один из гелей не имеет в своём составе этоксилатов и парабенов. И, разумеется, все средства прошли тщательный дерматологический контроль.

Пробуйте и выбирайте то сочетание, которое придется по душе именно вам. Тем более, что выбор действительно вкусный!