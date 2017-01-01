Как надолго сохранить свежесть макияжа? Секреты красоты

Безупречный мейк-ап – основа идеального образа. Но сохранить его в течение всего дня гораздо сложнее, чем создать. И всё же соблюдение нескольких рекомендаций позволит выглядеть привлекательно и свежо, не переживая о том, что макияж может потерять первозданный вид.

Готовим кожу

Залог стойкого и сохраняющего свежесть макияжа – правильная подготовка кожи. Она заключается, прежде всего, в устранении дефектов. Если вы – обладательница кожи жирного типа, то вашей основной задачей становится удаление избытков кожного сала. Если об этом не позаботиться, то выделяемый сальными железами секрет будет способствовать появлению жирного блеска и смазыванию нанесённых косметических средств. Для удаления излишков используйте лосьон для жирной кожи или матирующие салфетки: такие средства делают кожу матовой и бархатистой и дополнительно очищают лицо.

Сухой коже тоже необходима подготовка, ведь её шелушение сделает практически невозможным равномерное нанесение косметики. А если слой будет неровным и недостаточно плотным, то это непременно приведёт к смазыванию. Поэтому перед созданием макияжа обязательно используйте увлажняющий крем. Визажисты советуют после его нанесения подождать десять минут, а потом удалить излишки средства.

Совет: в продаже можно найти специальные увлажняющие и питающие кремы или гели, которые дополнительно подготавливают кожу к нанесению косметики.

Подбираем подходящие косметические средства

Первый шаг на пути к стойкому макияжу – это использование основы. Она должна иметь лёгкую, но при этом достаточно плотную текстуру, которая покроет кожу равномерным слоем, но не закупорит поры и позволит лицу «дышать». Вы можете использовать жидкий или кремообразный тональный крем или консилер. Наносить такие средства рекомендуется мягким спонжем. Если предварительно смочить его в тонике, текстура наносимого продукта станет более лёгкой. Но самое важное – это выбрать и использовать продукт, подходящий для вашего типа кожи и решающий проблемы, актуальные конкретно для вас.

Если кожа готова, можно приступать к макияжу глаз. Хорошую стойкость имеют жидкие тени – при правильном нанесении они не скатываются и держатся весь день. Тем, кто предпочитает рассыпчатые, рекомендуем приобрести праймер для век для фиксации макияжа глаз. Для сохранения свежести мейкапа используйте стойкую тушь: она не растечётся и не подведёт вас в самый ответственный момент. Наносите её умеренно, чтобы избежать эффекта «паучьих лапок» и предотвратить осыпание.

Для выделения губ можно использовать помаду, и если вы хотите, чтобы она осталась с вами надолго, выберите продукт, имеющий плотную текстуру и отличающийся повышенной стойкостью. Но такие средства сушат кожу, а сухие губы выглядят крайне непривлекательно. Чтобы избежать неприятностей, увлажните кожу с помощью питательного бальзама, подождите несколько минут до полного впитывания, а только потом наносите помаду.

Совет: для сохранения макияжа и выравнивания тона кожи можно использовать рассыпчатую минеральную пудру: она не забивает поры, легко наносится и освежает мейк-ап за считанные секунды.

Женские хитрости и достижения косметологии

Даже самый стойкий макияж может не выдержать воздействия некоторых факторов, таких как жара, сильный ветер, повышенное потоотделение из-за стрессов и так далее. Но «сохранить лицо» помогут современные достижения косметологии. Так, компания Urban Decay совместно с SKINDINÄVIA разработали спреи для фиксации макияжа, позволяющие сохранять идеальный образ в течение всего дня. В линейку входят продукты для всех типов кожи, а также специальная серия для чувствительной и комбинированной. Спрей легко распыляется и обеспечивает финишную фиксацию, контролирует активность сальных желез, позволяя избегать жирного блеска. Формула каждого продукта запатентована и протестирована, эффект подтверждён клинически.

Многие представительницы прекрасного пола замечали, что к вечеру тушь на ресницах смотрится не так привлекательно, как утром после нанесения. И из-за этого приходится наносить её повторно, а это чревато образованием комочков. Но освежить ресницы, сохранив их максимально естественными и лёгкими, поможет сыворотка для обновления туши MASCARA RESURRECTION. В её составе формула без масел, обогащённая витаминами и дополненная пантенолом и аргинином. Эти компоненты обволакивают каждую ресничку, надолго увлажняют и интенсивно питают, благодаря чему макияж выглядит свежим, как после нанесения.

Если проблема размазывания косметики актуальна для вас, то данные выше рекомендации и качественные средства помогут решить её и сохранить свежесть макияжа надолго. Ваш образ будет безупречным весь день, даже в экстремальных условиях.