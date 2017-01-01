5 способов исправить осанку

Кто из нас может похвастаться идеальной осанкой? Весьма и весьма немногие. Ведь так часто мы неравномерно нагружаем мышцы спины, не соблюдаем гигиену труда и отдыха.

Отмахиваться от проблемы не стоит. Хотя это и не заболевание, но неправильная осанка грозит как минимум мышечными и головными болями, нарушением кровообращения, излишней нагрузкой на внутренние органы, головокружениями, аритмией, бессонницей и даже астмой. А еще она усугубляет возрастные изменения лица. Если не решены проблемы с осанкой и шеей, однозначно не стоит ждать заметных улучшений, то есть нельзя даже мечтать о продлении молодости и красоты.

Исправить ситуацию можно!

Для этого специалисты рекомендуют:

выполнять специальные упражнения по методике от Меланнетт;

вести правильный образ жизни;

укреплять мышцы;

ухаживать за телом;

при необходимости некоторое время носить корсет.

Даже при сильной занятости целесообразно найти на это время, ведь правильная осанка – это не только здоровье позвоночника, внутренних органов, но и залог хорошей работоспособности, а также отменного настроения.

1. Методика от Меланнетт: эффективная помощь в исправлении осанки

Очаровательная красавица с точеной фигурой без единой морщинки на лице – каждое упражнение собственной методики Аннет (Melannett) испробовала на себе. Познакомиться с потрясающим учителем красоты и ее семьей можно в инстаграме @melannett. Там же Аннет делится своими рекомендациями и волшебными упражнениями.

В чем заключается методика? В ежедневном выполнении очень простых, но поразительно эффективных упражнений. Комплекс занятий рассчитан на тренировку спины, шеи, плеч и, конечно же, лица. Аннет разработала несколько курсов – для новичков и продвинутых учеников. С их помощью в нашем организме запускается абсолютно естественный процесс оздоровления и омоложения, раскрывается природный потенциал саморегуляции и восстановления. Мы избавляемся не только от сутулости, но и от стрессов, словно сбрасываем с себя груз пережитого как минимум за последние 10 лет.

Даже результаты тех, кто прошел только базовый уровень, неимоверно удивляют.

Уже через несколько недель:

восстанавливается осанка, укрепляются мышцы;

увеличивается подвижность шеи;

снимается мышечное напряжение;

улучшается лимфо- и кровообращение;

исчезает отечность тела и лица;

уменьшается частота головных болей;

улучшается общее самочувствие, легче переносятся критические дни, налаживается сон;

повышается работоспособность и настроение;

возрастает либидо и способность к зачатию и вынашиванию.

А еще вы начинаете выглядеть лет на 10 моложе, у вас появляется ощущение полета и счастья!

Все желающие могут принять участие в чудо-марафонах красоты и молодости на сайте http://melannett.ru/. Их главная цель – выработать привычку заботиться о себе, довести ее до автоматизма на уровне ежедневной чистки зубов. На своем сайте и в инстаграмме Melannett рассказывает вещи, которые во многом несовместимы с канонами современной медицины, косметологии и пластической хирургии. Самой Аннет и ее ученикам удается добиться поражающих результатов без косметологов и хирургов! Вы убедитесь в этом сами, прочитав отзывы и познакомившись с фототчетами участников марафонов.

2. Правильный образ жизни

Для улучшения осанки необходимо:

обеспечить себе комфортное место для работы: купить удобную мебель, отрегулировать наклон монитора компьютера, высоту сиденья;

садясь, не откидываться на спинку кресла, держать спину ровно;

отказаться от обуви на высоких каблуках (идеальная высота – 4 сантиметра);

выбрать ортопедический матрас, подходящий для вашего веса;

не перенапрягать зрение;

не носить сдавливающую плечи и грудную клетку одежду;

ходить с рюкзачком или носить сумку, периодически перекидывая ремешок с плеча на плечо.

3. Укрепление мышц

Некоторые специалисты для исправления осанки рекомендуют укреплять мышцы. Смысл всех упражнений сводится к нагрузке обычно не задействованных мышечных групп. Считается, что спину накачать очень сложно. Но в данном случае цель тренировок – поддержать позвоночник и внутренние органы. Поэтому рельефная мускулатура тут вовсе не нужна.

Одно из самых главных упражнений для слабой спины – «планка»: упритесь в пол пальцами ног и локтями, старайтесь держать туловище максимально ровно. В таком положении постарайтесь удержаться хотя бы 15 секунд, постепенно увеличивая время до 1 минуты. Кроме улучшения осанки, планка укрепляет мышцы спины, пресса, бедер, ягодиц, даже помогает восстановиться после полученных травм спины.

4. Уход за телом

Закаливание водой, массаж, прогревание струей горячего душа, растирание грубым полотенцем, щеткой с длинной ручкой – способ привести тело в тонус и расслабить мышцы. Особенно это подходит для уставших людей, не имеющих сил сохранять осанку на протяжении всего дня.

5. Корсет

Сегодня покупка корсета не является проблемой. В ассортименте имеются разнообразные модели из дышащих материалов, с удобными застежками. Даже если указанный на ярлыке размер совпадает с вашим, изделие непременно нужно примерить, понять, как вы себя в нем чувствуете, разделить ощущение дискомфорта от первоначальной непривычности правильной поддержки. Носить корсет нужно от 2–3 часов в день, постепенно увеличивая данный период до 8–9 часов.