Интимная пластика для женщин в Москве

Качество сексуальной жизни женщины во многом зависит от ее внешнего вида. Мужчины любят глазами, и это становится настоящей проблемой, когда после родов или в силу возраста интимная зона выглядит уже не так привлекательно, как раньше. Современная медицина разработала ряд методов для восстановления эстетического вида влагалища и половых губ, а также для повышения либидо и устранения проблем с функционированием органов малого таза. Интимная пластика в Клинике гинекологии репродуктивной и эстетической медицины доступна каждому, поэтому не стоит откладывать ее на потом, если вы отмечаете у себя хотя бы один из следующих симптомов:

деформация стенок влагалища;

недержание мочи;

дряблость больших половых губ;

врожденные аномалии развития малых или больших половых губ;

расслабление мышц влагалища и увеличение его объема.

Коррекция внешнего вида интимной зоны не потребует стационарного лечения, и не будет иметь длительного реабилитационного периода.

Методы интимной пластики

В зависимости от результата, который пациентка хочет видеть после лечения, выделяют различные виды восстановительных процедур, как безоперационных, так и проводимых с помощью хирургического вмешательства. Таким образом, интимная пластика доступна даже тем представительницам прекрасного пола, которым по медицинским показаниям запрещен общий наркоз.

Контурная пластика

Метод основан на подкожном введении синтетического аналога гиалуроновой кислоты. Инъекции производятся в область половых губ или влагалища, а качестве обезболивания применяется местная анестезия.

Показанием для контурной интимной пластики может послужить следующее:

нарушение анатомического строения малых и больших половых губ, необходимость их коррекции;

большой объем влагалища;

отсутствие сексуального удовлетворения из-за анатомически маленькой точки G;

дряблые мышцы тазового дна.

Ход процедуры

Волоски с интимной зоны предварительно удаляются – это необходимо для обеспечения гигиеничности процедуры и для того, чтобы с большей точностью определить место введения филера (геля-наполнителя). Затем врач наносит на половые губы аппликационную анестезию в виде крема или спрея и равномерно распределяет ее по поверхности в тех местах, где будут производиться уколы. Как только обезболивающее средство начнет действовать, врач приступает к введению под кожу гиалуроновой кислоты при помощи мягких игл. По завершении процедуры пациентке будет рекомендован четырехдневный половой покой и ограничение физических нагрузок сроком до 7 дней.

Достоинства процедуры:

Контурная интимная пластика не требует госпитализации, может быть произведена быстро и не иметь ярко выраженных побочных эффектов.

Недостатки процедуры:

Результат сохраняется лишь в течение 10 – 12 месяцев, затем введение гиалуроновой кислоты нужно повторить.

Лазерная пластика

Из-за родов или возрастных изменений кожа интимной зоны может стать дряблой и утратить былую упругость. Эти и многие другие проблемы поможет решить лазерная пластика, осуществляемая при помощи специального аппарата SmartXide DOT2, который оснащен мощной системой сканирования. Этот метод коррекции интимной зоны может применяться в нескольких случаях:

устранение дряблости слизистой оболочки больших и малых половых губ;

недержание мочи;

борьба с послеродовыми рубцами в преддверии влагалища;

улучшение эластичности слизистых оболочек интимной зоны;

устранение дряблости кожи больших половых губ.

Омоложение проводится без предварительной госпитализации, пациентке достаточно лишь посетить кабинет врача в поликлинике нашего центра.

Ход процедуры

Для повышения эластичности мышц влагалища лазерный луч направляют на его стенки. В результате слизистые оболочки нагреваются и коллаген, входящий в их структуру, сокращается. Ткани влагалища не повреждаются, поэтому после процедуры нет ожогов или открытых кровоточащих ран.

При недержании мочи перед врачом встает задача укрепить мышцы и улучшить их эластичность. С этой целью во время лазерной интимной пластики импульсы аппарата должны быть направлены на область тазового дна. Это приводит к тому, что сфинктеры приобретают прежний тонус и пациентка избавляется от проблем, связанных с подтеканием мочи во время напряжения мышц брюшного пресса.

Аналогичное действие лазерный луч производит и при подтяжке кожи больших половых губ.

Достоинства процедуры:

Лазерная коррекция занимает мало времени (процедура длится около 25 минут). Эффект становится заметным уже после первого посещения врача.

Недостатки процедуры:

Необходимость в посещении не одного, а нескольких сеансов. Кроме того, для закрепления результата часто требуется проводить упражнения Кегеля.

Хирургическая пластика

Серьезные эстетические проблемы могут потребовать хирургического вмешательства. Некоторые виды недержания мочи также невозможно вылечить безоперационными способами. Пластическая хирургия, направленная на коррекцию половых губ и сфинктеров, выполняется в следующих случаях:

недержание мочи, обусловленное повышением внутрибрюшного давления (смех, кашель), а также недержание, возникающее вследствие стресса;

восстановление целостности девственной плевы;

дефекты внешнего вида малых и больших половых губ ;

выраженное смещение стенок влагалища относительно их анатомически правильной позиции.

Ход операции

Пациентку укладывают на спину, ее ноги раздвигают и фиксируют. Поверхность, которую планируют подвергнуть оперативному вмешательству, обрабатывают раствором йода, а затем наносят разметки, в соответствии с которыми будут производиться надрезы. Цель хирургического вмешательства состоит в том, чтобы сделать резекцию малых половых губ (это наиболее частая просьба пациенток), либо увеличить размер больших половых губ. Гораздо реже бывают случаи, когда малые половые губы требуется сделать больше – в этом случае врачу необходимо ввести под кожу биополимерный гель.

Достоинства процедуры

Стойкий результат, который сохранится на очень длительное время.

Недостатки процедуры:

Оперативное вмешательство может не подойти тем женщинам, которым по состоянию здоровья противопоказан наркоз.

Интимная пластика может включать в себя меры восстановления интимной зоны после родовой деятельности. Врачи нашей клиники проводят следующие виды процедур:

шлифовка рубцов, появившихся в результате эпизиотомии

биоревитализация кожи промежности

обучение методике восстановления тонуса мышц тазового дна

лазерное восстановление слизистых оболочек

Интимная пластика является доступным способом коррекции послеродовых или возрастных эстетических проблем зоны промежности. Все методы лечения доступны, относительно недороги и позволят вам быть сексуальной и раскрепощенной.