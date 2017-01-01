Как делать шоколадное обертывание

В борьбе с подкожным жирком нет ничего эффективнее и приятнее как обертывание шоколадом. Процедура помогает телу обрести стройность и красоту, ведь кофеин в какао-порошке выступает активным веществом, расщепляющим жиры. Плюсы обертывания в безопасности и легкости приготовления: в отличие от не менее популярных и доступных горчичных масок здесь получить ожог практически невозможно. Тем более приятный запах помогает расслабиться и поднять тонус.

В косметическом салоне нужно будет посетить примерно 10–12 сеансов. Однако это не самая дешевая услуга, за один поход придется выложить от 1500 до 2000 рублей. Не каждая современная женщина может себе это позволить, однако красивой хочется быть всем. Не спешите расстраиваться, потому что есть простая альтернатива - кто мешает провести уходовый курс самостоятельно дома?

Что потребуется

Чтобы сделать шоколадное обертывание в домашних условиях для похудения потребуется темный натуральный шоколад с содержанием какао больше 50% или можно взять обычное какао-порошок. Существует огромное множество рецептов приготовления массы и из чистого продукта и с добавлением других компонентов: например, с корицей, с растительным маслом (лучше кокосовым или оливковым) и с эфирными цитрусовыми маслами. Лучше будет опытным путем выбрать состав наиболее предпочтительный для вашей кожи. Если не хотите делать массу для обертывания самостоятельно, то вы можете зайти в интернет-магазин косметики для СПА http://gloria-sweet.ru/ и приобрести готовую продукцию.

Рецепты массы

Первый рецепт

1. Примите душ, можно очистить проблемные места скрабом.

2. 100г шоколада постепенно растопить на водяной бане. Если предпочитаете делать шоколадное обертывание для похудения какао порошком разведите его водой до получения густой пластичной массы.

3. Нанесите чуть остывшую, но горячую массу на проблемные участки.

4. Обмотайте тело туго пищевой пленкой;

5. Или укройтесь теплым одеялом или просто накиньте теплый халат.

6. Через 30-60 минут смойте массу.

7. Нанесите на эти же участки антицеллюлитный крем.

Это один из самых популярных для проведения шоколадного обертывания в домашних условиях рецепт.

Второй рецепт

Все этапы нанесения сохраняются как в первом рецепте. Есть только изменения состава массы. На одну плитку шоколада следует добавить при растворении на водяной бане 1ст.л. оливкового масла и 2-5 капель цитрусового масла.

Третий рецепт

На 200г какао добавьте 2ст.л. молотой корицы. Водой нужно разбавить массу до сметанообразной консистенции.

Кроме вышеперечисленных добавок в шоколадную массу добавляют имбирь, кайенский перец, ламинарию и многие другие ингредиенты. Если у вас нет реакции на шоколад, но вы в первый раз применяете какой-либо добавочный ингредиент, проверьте сначала массу на руке во избежание кожных реакций.

Благодаря тепловому воздействию от полиэтилена создается парниковый эффект, способствующий расширению сосудов и активизации кровообращения. Хорошо раскрываются поры, по которым все токсины и шлаки выводятся из организма. Однако такие процедуры нужно делать не чаще пары раз в неделю. Для достижения эффекта будет достаточно 10 сеансов. За курс можно сбросить от полутора до 2кг массы тела. Если вы хотите сделать процедуру либо в профилактических целях, либо для поднятия общего тонуса организма, оптимальным будет режим - 3 раза в месяц.

Особенности

Некоторые считают, что чтобы сделать шоколадное обертывание дома, лучше применять покупные составы. В этом есть очень большая доля истины, потому что все покупные составы содержат ингредиенты в рекомендуемых, уже рассчитанных пропорциях для наиболее эффективного воздействия. Покупая же шоколадку в магазине, вы не можете быть до конца уверены, что за состав там использовался.

Эффект можно ожидать после курса применения. Это антицеллюлитное действие, кожа становится подтянутой и упругой, активизируется синтез коллагена. Кроме этого, обертывание шоколадом в домашних условиях омолаживает и питает кожу, прибавляет энергию и тонус организму. Что совсем немаловажно, организм, почувствовав запах шоколада, начинает вырабатывать гормон удовольствия допамин. Так что процедура способствует улучшению настроения, позитивному настрою и снимает стресс.

Шоколадное обертывание в домашних условиях хорошо поможет при целлюлите и если у вас незначительный перебор индекса массы тела. Если же у вас достаточно много лишних килограмм, для уменьшения излишков веса следует обратиться к специалисту, который составит индивидуальные рекомендации по диете, спортивным занятиям и прочим SPA-процедурам в комплексе.

Коротко о пользе:

- шоколад расщепляет жиры и способствует устранению из организма токсинов;

- кожа становится невероятно нежной и мягкой, не пересыхает;

- омолаживающее, тонизирующее действие;

- отличная профилактическая процедура от образования апельсиновой корки.

Противопоказания

Как делать шоколадное обертывание, чтобы не нанести вред собственному организму. Есть определенные противопоказания для процедуры:

- беременность;

- индивидуальная непереносимость шоколада и иных компонентов;

- наличие ран и порезов, дерматологических грибковых заболеваний на месте проведения процедуры;

- кардиологические болезни;

- онкологические болезни;

- заболевания органов малого таза и гинекологические болезни;

- склонность к гипертонии;

- варикоз и тромбофлебит;

- при высокой температуре;

- при ОРВИ, гриппе и ОРЗ.