Коллост: красота вне времени

Молодость – состояние души, подкрепленное уверенностью в своем здоровье и внешней привлекательности. Такую уверенность каждое утро дает нам отраженное в зеркале свежее, подтянутое, улыбающееся лицо. «Сегодня все будет хорошо! Веришь? – Верю!».

Границы сдвигаются: и в 35, и в 40, и в 55 лет современная женщина способна быть активной, молодой и прекрасной. Один из главных помощников в этом – коллагеновый комплекс для омоложения и восстановления кожи «Коллост».

Гладкой и упругой человеческую кожу делает природный белок коллаген. Пока коллагена в организме достаточно, брошенный в зеркало взгляд только радует. С годами запасы начинают расходоваться – и это становится заметно в первую очередь на лице. Пытаясь скрыть приметы возраста, мы всё щедрее накладываем тональный крем и уже без иронии перечитываем новости о сделавших косметическую подтяжку звездах…

Гель «Коллост» ничего не маскирует и не дорисовывает. Он меняет саму структуру кожи, снова и снова помогая ей естественным путем восполнять количество коллагеновых волокон. То есть, фактически, поворачивать время вспять.

Натуральный инъекционный коллаген – гель «Коллост» - в умелых руках специалиста способен оказывать чудодейственное воздействие на качество кожи, повышая ее упругость и гладкость. После применения «Коллоста» уменьшаются и «гусиные лапки» у глаз, и печальные носогубные складки. Причина его более высокой эффективности по сравнению с другими омолаживающими препаратами – в способности коллагена проникать в необходимые слои дермы, к участкам закладки и формирования морщин. Инъекционные антивозрастные процедуры, выполненные с использованием геля «Коллост», способствуют процессу обновления и восстановления кожных тканей. Омоложение происходит естественным образом – и в этом главная особенность использования этого уникального биоматериала.

К биоматериалам «Коллост» относят не случайно: гель изготавливается из коллагена высшей степени очистки, близкого по строению к коллагену человека. Он абсолютно натурален и обладает высокой биосовместимостью с тканями нашего организма. Выпускается в шприцах различного объема с концентрацией 7% и 15%. Однако применять гель «Коллост» следует исключительно в условиях клиники. Квалифицированный врач-косметолог обязательно должен сделать пробную инъекцию, чтобы исключить вероятность аллергической реакции. Следует помнить также, что коллаген – расходуемый ресурс, и для сохранения результата необходимо будет периодически обращаться к специалисту для повторных манипуляций. Хорошая новость в том, что после повторных курсов косметологи отмечают более продолжительный эффект от инъекций.

Производитель геля «Коллост» – компания «БиоФАРМАХОЛДИНГ», созданная на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи РАМН. Препарат, разработанный российскими специалистами, прошел все необходимые клинические испытания и сегодня широко применяется повсюду, где есть необходимость в заживлении и регенерации тканей (от стоматологии до пластической хирургии).

Способность геля «Коллост» глубоко воздействовать на кожный рельеф делает его одним наиболее эффективных средств, используемых в косметологии. «Коллост» эффективно убирает следы угревой сыпи (постакне), делает незаметными рубцы и растяжки. Он отличный «напарник»: продлевает срок действия других косметологических процедур, а также позволяет сократить период восстановления эпидермиса после химических пилингов и лазерных шлифовок, помогает подготавливать кожу к пластическим операциям.

Главный принцип коллостотерапии – постепенное естественное замещение соединительной ткани новыми, здоровыми тканями, производство которых запускает гель. Кожа синтезирует собственный коллаген, а потому не стареет – она просто живет, оставаясь свежей, упругой, молодой. И эта удивительная возможность подводит нас к главному выводу.

Нельзя сбросить прожитые годы (да и незачем – опыт бесценен!). Нельзя остановить ход времени. Но можно сделать это время прекрасным. И сделать прекрасной вас.