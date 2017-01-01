Лечение элайнерами - комфортное исправление прикуса

Красивая улыбка не всегда достается от природы. Часто она является следствием долгого изнурительного лечения специальными приспособлениями, исправляющими прикус или неровные, кривые зубы. Как бороться с такой проблемой и есть ли удобный способ исправить имеющийся дефект?

Методы исправления неправильного прикуса и кривых зубов

Если обратиться к ортодонту за помощью, он может предложить один из таких способов:

брекеты. Наиболее популярный и всем известный путь к исправлению дефектов неровно выросших зубов. Представляют собой металлические конструкции, которые и работают над коррекцией улыбки. Носить их нужно долго — 1 – 2 года. Они очень заметны, зубы, в результате, выравниваются;

трейнеры. Это своеобразная шина, которая закрепляется на обеих челюстях. Надеваются, в основном, ночью. Принцип действия направлен на снятие давления с челюстно-лицевых мышц. Эффективны только в детском возрасте (до 12 лет);

фотополимерные композиты. Не исправляют дефекты, а маскируют их. По действию напоминают пломбирование. С помощью специального реставрационного материала, ортодонт прикрывает неровности и щели. Недостатком способа является частое разрушение зубов, возможное удаление нервов, недолговечность (около 5 лет);

протезирование коронками. Прикус исправляется путем внедрения в области зубов специальных коронок. Следствием процедуры является частичное снятие тканей эмали и дентина;

виниры. Это пластины, которые крепятся на внешнюю сторону зуба. Эффективны при небольших дефектах. Хорошо маскируют их и являются долговечными. Бывают нескольких видов. Почти во всех случаях требуется стирать верхний слой эмали, чтобы сцепить пластину с зубом. Если обтачивание проводилось, понадобится реставрация поврежденных участков при снятии винира;

лечение элайнерами. На зубы надеваются специальные формы (капы), которые изготавливаются для каждого пациента индивидуально. Представляют собой съемные конструкции, которые почти незаметны при носке. Подходят и детям, и взрослым. Носятся, в основном, около года. Периодически, капы необходимо менять в процессе лечения.

Какой способ лучше

Ответить на этот вопрос может только квалифицированный ортодонт. К примеру, если необходимо исправить сильно заметные дефекты по всей области зубов, тогда помогут брекеты. Но эффективней всего они работают у детей и подростков.

Что касается наиболее популярной альтернативы заметным брекетам, многие выбирают капы. Главное преимущество такого метода — практически незаметный процесс коррекции улыбки. Несмотря на то, что капы нужно носить около 22 часов в сутки, они не мешают в повседневной жизни, повторяют линию зубов и полностью прозрачны. Согласно отзывам тех, кто испытал такую методику исправления неправильного прикуса на себе, элайнеры эффективны и создают красивую улыбку навсегда.

На что стоит обратить внимание при лечении капами

Несмотря на неоспоримые плюсы лечения элайнерами, чтобы получить хороший результат, необходимо учесть следующее:

исправление зубов и неправильного прикуса должно проводиться под руководством опытного ортодонта;

выбирая капы, стоит ознакомиться с существующими брендами, чтобы выбрать надежного производителя. Отзывы свидетельствуют, что от этого зависит — будет ожидаемый результат или нет;

в начале лечения могут возникать болевые ощущения, которые проходят со временем;

данный способ относится к разряду дорогих. Зато зубы не травмируются в процессе, уход за полостью рта не представляет трудностей, а само лечение проводится незаметно и эффективно.

Как именно устранять проблему кривых зубов — каждый выбирает сам. Но чтобы принять решение, стоит внимательно изучить все возможные способы и заручиться консультацией ортодонта. Главное — помнить при этом, что в современном мире исправлять прикус можно с комфортом и сохранением эстетичности существующей уже сегодня улыбки.